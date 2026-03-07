Уникальный ЗИЛ 4104 с последним заводским ПТС и пробегом 17 000 км — история легенды

Редчайший лимузин эпохи: в столице ищет владельца ЗИЛ за 21 миллион рублей с бронированной резиной «Гранит»

На рынке появился уникальный ЗИЛ 41047 2007 года выпуска - последний автомобиль, собранный на заводе «ЗИЛ». Машина сохранила заводское состояние, минимальный пробег и оригинальные детали. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и экспертов - разбираемся в деталях.

Появление на рынке последнего ЗИЛ 41047 2007 года выпуска - событие, которое не может остаться незамеченным среди ценителей отечественного автопрома. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящий символ эпохи, завершившийся вместе с закрытием классического завода «ЗИЛ». Машина имеет не только оригинальный внешний вид, но и все технические характеристики, которые составляют особый интерес для коллекционеров и экспертов.

Главная причина наличия данного экземпляра: последний ПТС, выданный непосредственно заводом «ЗИЛ». Автомобиль выпущен в 1999 году, его цена составляет 21 000 000 рублей. Пробег машины — всего 17 000 километров, что для представительского седана такого класса практически невероятно. За всё время у автомобиля было всего два владельца, и ни один из них не использовал его для ежедневных поездок.

Состояние автомобиля можно назвать эталонным: все узлы и агрегаты функционируют в штатном режиме, а оригинальная пуленепробиваемая резина «Гранит» до сих пор установлена на колёсах. Машина хранилась исключительно в гараже, чтобы избежать воздействия агрессивной среды и сохранить лакокрасочное покрытие в первозданном виде. В эксплуатации автомобиль находился только на автопробегах и выставках, что объясняет столь малый пробег и отсутствие следов износа.

Эксперты отмечают, что подобные экземпляры становятся всё более востребованными на рынке ретроавтомобилей. С каждым годом растёт интерес к советским представительским моделям, а наличие оригинальных документов и минимального пробега лишь подогревает спрос. Для многих такой ЗИЛ — не просто транспортное средство, а часть истории отечественного автомобилестроения, которую невозможно воспроизвести в ближайшее время.

Сегодня найти автомобиль в нормальном состоянии практически невозможно. Большинство ЗИЛов этого поколения давно утратили заводской лоск или были переделаны под современные нужды. Поэтому появление последнего экземпляра с заводским ПТС — редкая возможность для ценителей пополнить свою коллекцию по-настоящему впечатляющим экспонатом.