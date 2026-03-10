Редкая находка для путешественников: красноярец собрал своими руками автодом из ЗИЛа

10 марта 2026, 19:21
Из автозака — в дом на колесах: в Красноярске продают переоборудованный ЗИЛ «Бычок»
В Красноярске выставлен на продажу уникальный ЗИЛ 5301 Бычок 2008 года с дизельным мотором 4 л и множеством доработок. Машина прошла серьезную модернизацию и может заинтересовать как автолюбителей, так и тех, кто ищет базу для автодома или бизнеса.
На рынке автомобилей Красноярска появился по-настоящему уникальный экземпляр — ЗИЛ 5301 «Бычок» 2008 года выпуска, который из обычного грузовика превратился в полноценный кастенваген с жилым модулем. Этот автомобиль интересен не просто как коммерческий транспорт, а как результат масштабной индивидуальной доработки, предназначенный для тех, кто ищет нечто большее, чем стандартная машина.
Изначально этот «Бычок» был автозаком категории Д, но теперь это полноценный минивэн для проживания. Владелец заложил в проект серьезные средства и силы: были заменены шкворни, сайлентблоки, амортизаторы и аккумуляторы, установлены мягкие сиденья от иномарки и обновлены все технические жидкости. В салоне оборудовано три-четыре спальных места, специальная перегородка может выполнять функцию сейфа для хранения документов или дорожных вещей. Кузов дополнительно утеплен, установил три люка, и что особенно редко для такого возраста — автомобиль не имеет ржавчины, что требует лишь бережного отношения и внимательного обслуживания.
Под капотом установлен четырехлитровый дизельный двигатель мощностью 130 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач и задним приводом. По VIN-коду есть отметка о несоответствии объема двигателя данным в ПТС, однако никакие ограничения или розыска не обнаружены. За свою историю автомобиль прошел три регистрации и являлся предыдущим представителем юридического лица, а в истории насчитывается одно предыдущее объявление и одна запись о пробеге.
Владелец установил, что собирал этот проект для себя и не экономил на уровне комплектующих. Автомобиль снабдил фаркопом с оформленными документами, что позволяет буксировать прицеп или даже использовать его в паре с мобильными баней. Благодаря спартанскому, но продуманному интерьеру машину можно быстро подготовить как к дальней поездке, так и к работе. По договоренности возможна доставка в южные регионы страны, включая Крым и Краснодарский край, при этом продавец готов предоставить помощь водителю с опытом безаварийной эксплуатации.
Интересно, что этот ЗИЛ может стать не просто автодомом для путешествий, но и для местного бизнеса, например, продовольственной, пищевой или торговой точки. За дополнительную плату возможна переделка под конкретную задачу.
Представленные предложения с таким уровнем доработки и сохранности встречаются крайне редко, поэтому для тех, кто ищет универсальный транспорт с дальнейшей индивидуализацией, этот «Бычок» может стать отличной находкой.
