Почему Alfa Romeo остается уникальной маркой и что мешает возвращению к спортивным корням

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 15:51

Редкость Alfa Romeo: продажи ниже Porsche, взгляд дизайнера Skoda на будущее бренда

В 2025 году новые Alfa Romeo оказались даже реже Porsche, несмотря на рост продаж. Эксперты и дизайнеры обсуждают, сможет ли бренд вернуться к настоящим спортивным моделям и занять достойное место среди премиальных марок.

Alfa Romeo вновь оказалась в центре внимания автомобильного мира, и причиной тому стали не только амбициозные планы, но и парадоксальная статистика продаж. Несмотря на прогнозируемый рост в 2025 году, автомобили с итальянским шильдиком на дорогах встречаются реже, чем продукция Porsche. Эта ситуация вызывает удивление даже у опытных автолюбителей, ведь бренд с богатым спортивным наследием, казалось бы, обладает всеми качествами для успешной конкуренции с немецкими премиум-гигантами. Однако реальность такова, что Alfa Romeo пока остается нишевым игроком, превращая свои модели в желанную, но редкую добычу.

Судьбой итальянской марки озадачены не только её преданные поклонники, но и профессионалы индустрии. Например, один из ведущих дизайнеров Skoda публично выразил надежду на то, что Alfa Romeo сумеет вернуть себе статус создателя «настоящих автомобилей». По его мнению, только возвращение к производству ярких и эмоциональных моделей способно вдохнуть новую жизнь в бренд и привлечь к нему широкое внимание. Тем не менее, пока менеджмент Alfa Romeo сосредоточен на ускоренном расширении модельного ряда, порой упуская из виду вопросы, требующие не менее пристального внимания.

Ситуация вокруг Alfa Romeo напоминает истории других культовых автомобилей, которые долгие годы находились в тени, но однажды получили шанс на второе дыхание. Ярким примером такого возрождения можно считать классический Chevrolet Corvette 1966 года, который после долгих лет неправильной эксплуатации и серьезных повреждений был полностью восстановлен до идеального состояния. Подробности этой вдохновляющей реставрации, доказывающей, что даже у самой сложной истории может быть счастливое продолжение, раскрыты в материале о редком Corvette 1966 года и ее удивительной трансформации .

Возвращаясь к Alfa Romeo, эксперты отмечают, что для выхода на новый уровень бренда необходимо не только нарастить объемы продаж, но и сформировать уникальный имидж, который будет выделять его среди конкурентов. В условиях жесткой конкуренции на рынке премиальных автомобилей ставка на индивидуальность и спортивный характер может стать главным преимуществом. Однако пока Alfa Romeo балансирует между стремлением к росту аудитории и необходимостью сохранять свою аутентичность, что способствует спорам среди поклонников и специалистов.

Как пишет Autoevolution, несмотря на оптимистичные заявления руководства Alfa Romeo о планах ускоренного развития, многие эксперты скептически полагают, что бренд вернется к настоящим спортивным моделям. Вопрос о том, сможет ли Alfa Romeo вновь стать символом итальянской страсти и скорости, остается открытым. Но ясно одно: равнодушных к судьбе этой марки не осталось ни среди профессионалов, ни среди простых автолюбителей.

Упомянутые марки: Alfa Romeo, Skoda, Porsche
