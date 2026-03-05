Почему Alfa Romeo остается уникальной маркой и что мешает возвращению к спортивным корням

Редкость Alfa Romeo: продажи ниже Porsche, взгляд дизайнера Skoda на будущее бренда

В 2025 году новые Alfa Romeo оказались даже реже Porsche, несмотря на рост продаж. Эксперты и дизайнеры обсуждают, сможет ли бренд вернуться к настоящим спортивным моделям и занять достойное место среди премиальных марок.

Alfa Romeo вновь оказалась в центре внимания автомобильного мира, и причиной тому стали не только амбициозные планы, но и парадоксальная статистика продаж. Несмотря на прогнозируемый рост в 2025 году, автомобили с итальянским шильдиком на дорогах встречаются реже, чем продукция Porsche. Эта ситуация вызывает удивление даже у опытных автолюбителей, ведь бренд с богатым спортивным наследием, казалось бы, обладает всеми качествами для успешной конкуренции с немецкими премиум-гигантами. Однако реальность такова, что Alfa Romeo пока остается нишевым игроком, превращая свои модели в желанную, но редкую добычу.

Судьбой итальянской марки озадачены не только её преданные поклонники, но и профессионалы индустрии. Например, один из ведущих дизайнеров Skoda публично выразил надежду на то, что Alfa Romeo сумеет вернуть себе статус создателя «настоящих автомобилей». По его мнению, только возвращение к производству ярких и эмоциональных моделей способно вдохнуть новую жизнь в бренд и привлечь к нему широкое внимание. Тем не менее, пока менеджмент Alfa Romeo сосредоточен на ускоренном расширении модельного ряда, порой упуская из виду вопросы, требующие не менее пристального внимания.

Возвращаясь к Alfa Romeo, эксперты отмечают, что для выхода на новый уровень бренда необходимо не только нарастить объемы продаж, но и сформировать уникальный имидж, который будет выделять его среди конкурентов. В условиях жесткой конкуренции на рынке премиальных автомобилей ставка на индивидуальность и спортивный характер может стать главным преимуществом. Однако пока Alfa Romeo балансирует между стремлением к росту аудитории и необходимостью сохранять свою аутентичность, что способствует спорам среди поклонников и специалистов.

Как пишет Autoevolution, несмотря на оптимистичные заявления руководства Alfa Romeo о планах ускоренного развития, многие эксперты скептически полагают, что бренд вернется к настоящим спортивным моделям. Вопрос о том, сможет ли Alfa Romeo вновь стать символом итальянской страсти и скорости, остается открытым. Но ясно одно: равнодушных к судьбе этой марки не осталось ни среди профессионалов, ни среди простых автолюбителей.