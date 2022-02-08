Реформа общественного транспорта: города давят на газ и электричество (а есть ли место водороду?)
Фото: Дептранс Москвы
Крайний печальный случай, о котором поведал портал 110km.ru, имел место вечером 26 января. Тогда, напомним, загорелся электробус марки «КамАЗ», пребывавший на площадке отстоя. К счастью, пассажиров в салоне не было, поэтому и жертв удалось миновать. Но сам факт навевает грусть, потому как за последние 4 месяца это уже четвертый подобный инцидент.
До свидания, «рогатые», добро пожаловать, «электрики»
Подавляющее большинство электробусов, находящихся в эксплуатации, «камазовские» машины (750 ед.). Эдуард Данилов, главный конструктор пассажирского транспорта ПАО «КамАЗ», еще пару лет назад отметил, что от предыдущих моделей новая модель «КамАЗ-6282» отличается более комфортабельным салоном и усовершенствованной мультимедийной системой. Наверное, так оно и есть, и москвичи, поддерживающие переход от троллейбусов к электробусам, это подтверждают.
Но почему тогда машины горят, а в холодное время года «встают на прикол» - не держат заряда аккумуляторы? Причем, и одна беда, и вторая - суть массового порядка (публикаций на эту тему море). Получается, что нахваливаемая чиновниками Дептранса и «камазовцами» техника еще, что называется, сырая? И ее еще следует обкатывать и доводить до ума?
Поколесил по Москве, пора и в регионы заглянуть
При этом челнинскому автогиганту мало даже такого вожделенного рынка, как Москва. Свои электробусы компания разослала по городам и весям страны. Одна машина уже прошла тест-драйв на улицах Казани, где перевезла порядка 38 тыс. человек.
Буквально на днях закончилась тестовая эксплуатация электробуса «КамАЗ» в Белгороде, продолжавшаяся с октября 2021-го. За 3 месяца «тестовик» проехал 15 403 км и перевёз 31 269 жителей. «За время эксплуатации поступило много положительных отзывов со стороны пассажиров, им понравился тихий и мягкий ход машины. Водители также остались довольны работой электробуса. Серьёзных замечаний по технической части не поступало», – заявил министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Коэффициент технической готовности камазовского электробуса составил 0,99.
В феврале один электробус отправится в Пермь, также на опытную эксплуатацию, а буквально на этой неделе «КамАЗ-6282» выехал на маршруты башкирской столицы. В Уфе машину планируется эксплуатировать 2 месяца. После этого специалистами «КамАЗа» и МУП Управление инфраструктурой транспорта Уфы будет дана экспертная оценка эксплуатации электробуса.
Петербург, и без газа?!
В Петербурге о «камазовских» электробусах разве что только слышали. Здесь свои правила игры – к апрелю 2022 года, когда стартует новая модель транспортного обслуживания, чуть ли не весь подвижной транспорт должен быть абсолютно новым. В настоящее время к выходу на маршрут готовится электробус Volgabus 5270Е, особенностями которого является ночная зарядка и запас хода более 200 км.
Дизайн автобуса нового поколения, рассчитанного на 75 пассажиров, стал более современным; перенос части батарейных отсеков из салона позволил увеличить пространство. Из элементов комфорта – несколько USB-зарядок и мультимедийный экран, а низкий пол и откидной пандус – это для доступности инвалидных колясок. Принцип сгорания топлива, в отличие от «камазовского» аналога, в Volgabus 5270Е не используется (в том числе и для отопления салона).
Наряду с этим сегодня, 8 февраля 2022 года, в Петербурге на маршруте № 128 начались первые российские испытания электробуса MAN Lion’s City E. Они продлятся не менее 2 месяцев, и уже брошен призыв к горожанам дать свою оценку немецкой машине.
Одновременно город, где находится штаб-квартира «Газпрома», пытается развивать газовый общественный транспорт. В конце 2021-го город заявил о закупке 20 автобусов «НефАЗ», работающих на газомоторном топливе, а также 4 газовых автобуса ЛиАЗ-5292.67. Салон «ликинского» вмещает до 103 пассажиров и располагает USB-зарядками, аппарелью для маломобильных граждан, современными системами информирования и оплаты проезда. Автобусы оборудованы отечественным газовым двигателем и криобаком объемом 375 л, где сохраняется низкая температура и обеспечивается безопасное использование топлива. После приемки и проверки работы всех систем автобусы выйдут на линию.
Количество газомоторной техники «Пассажиравтотранса» на данный момент - 253 ед. В 2021-м году предприятие приобрело 26 новых автобусов, из которых 24 – газовые. Будет, естественно, больше: Смольный намерен в этом и следующем году закупить в лизинг ни мало ни много 200 газобусов. Хватило бы только газонаполнительных станций! По состоянию на конец 2020-го в Петербурге действовало 9 метановых заправок (в 2021-м – 10, к 2024-му должно быть 25), при этом такие регионы, как Татарстан и Ростовская область имеют втрое больше.
Перспективно, но архи-дорого
Заводчане утверждают, что такой транспорт более экологичный и может пройти на одной заправке почти в 3 раза больше, чем электробус (запас хода опытного образца водоробуса – 250 км). Помимо повышения дальности хода, водоробусу не нужен дизельный подогреватель для обогрева салона - тепло вырабатывается благодаря соединению водорода с кислородом. Полная масса - 19 тонн. С мощностью водородной энергоустановки 45 кВт «вагон» может ехать 80 км/ч. Температурная вилка эксплуатации техники: от –40 до +40 град. Пассажировместимость составляет 80 человек, из них 33 смогут расположиться на сиденьях.
Кузов водоробуса - из высокопрочной стали и безопасного пластика. Все 6 баллонов с топливом смонтированы на крыше – в случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон. Водоробус оснащен тормозной системой с функцией удержания на уклоне, возможностью блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок. При экстренной необходимости торможение можно осуществить при помощи тягового электродвигателя.
В IV квартале 2022 года Камский автозавод собирается провести испытания опытного образца водоробуса на улицах столицы. Вопрос, как всегда, в инфраструктуре и наличии заправок. Пока что автономная водородная заправочная станция функционирует лишь в Черноголовке (Московская область). По завершении испытаний и при интересе руководства Москвы к созданию инфраструктуры для водоробуса можно будет организовать сборку техники прямо в Златоглавой – там, где сегодня собираются электробусы данной марки.
По мнению гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, водородное топливо станет чрезвычайно востребованным после решения технических и логистических проблем с его хранением и транспортировкой. «Самым сложным будет создать инфраструктуру, - говорит топ-менеджер компании. - Представьте, сколько вложено в инфраструктуру жидких видов топлива – это и нефтеперегонные заводы, и трубопроводы, и заправочные станции… Создать всё это для водородного топлива будет очень дорого и сложно. Что касается автомобилей, мы эти проблемы решим».
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 1 289 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий