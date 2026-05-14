Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 08:40

ПДД 2026: новые штрафы, стандарты ОСАГО и перемены для такси и автошкол

Что изменилось в ПДД в 2026 году: рост штрафов, регистрация, техосмотр, ОСАГО и новые требования к такси

В 2026 году автомобилистов ждут новые дорожные знаки, ужесточение штрафов, пересмотр ОСАГО и КБМ, а также новые требования к автошколам и такси. Эти перемены затронут всех водителей и могут серьезно изменить привычные сценарии на дорогах.

В 2026 году российских водителей ждут масштабные экспериментальные изменения: новые дорожные знаки, рост штрафов, пересмотр ОСАГО и требований к автошколам с такси. Власти заявляют, что цель — повышение безопасности и прозрачности, но для многих автомобилистов нововведения стали серьёзным испытанием.

С начала года на улицах городов появились десятки новых знаков и табличек согласно ГОСТ Р 52290-2024. В Москве уже используются объединённые указатели, информирующие о выделенных полосах, зонах для такси, глухих пешеходах и дипкорпусе. На асфальте появились надписи, обозначающие городские зоны, а светофоры дополнили секциями с пешеходами и стрелками для повышения предсказуемости на перекрёстках.

Штрафы за нарушения ПДД с 2026 года выросли в среднем на 50%. Превышение скорости обойдётся минимум в 750 рублей, непристёгнутый ремень — в 1500 рублей. Проезд на красный свет влечёт штраф 1500 рублей, а повторно — 7500 рублей или лишение прав. За езду по выделенкам в Москве и Санкт-Петербурге могут оштрафовать до 4500 рублей. Скидка за быструю оплату снижена до 25% при сроке 30 дней.

Отсутствие ОСАГО теперь карается штрафом 800 рублей, повторно — до 5000 рублей, причём проверка идёт автоматически через дорожные камеры. Коэффициент бонус-малус пересчитывается ежегодно с 1 апреля: аккуратные водители получают скидки, виновники аварий — рост тарифа. Новички стартуют с КБМ 1,17. Выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по ежеквартально обновляемым справочникам.

С 1 марта 2026 года введены новые стандарты обучения в автошколах. Теоретическая часть сокращена, практику разрешено проводить онлайн или на базах таксопарков. Экзамены стали строже, автошколы обязаны вести электронный журнал. Появился открытый рейтинг учебных заведений на основе результатов выпускников.

На новых территориях завершился переходный период: езда без местных номеров и документов теперь считается нарушением. Отменено антикризисное продление регистрации. Тарифы техосмотра выросли по единой методике, продолжается индексация утилизационного сбора. Для такси ужесточили требования: разрешения только на автомобили, произведённые или собранные в России. В системе «Платон» повысились тарифы для грузовиков тяжелее 12 тонн.

Ужесточён контроль за шумом транспорта: штраф за громкий выхлоп вырос до 5000 рублей, фиксация ведётся новыми комплексами камер.

Водителям рекомендуется заранее изучить новые знаки и разметку, проверить страховку и срок действия прав, а также учитывать изменение тарифов на техосмотр и «Платон». 2026 год требует повышенной внимательности и гибкости — перемены затронули почти все сферы за рулём, и готовиться к ним лучше уже сегодня.

