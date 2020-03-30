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30 марта 2020, 09:05

Реформу техосмотра могут перенести на год

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Новый закон о техосмотре должен был вступить в силу с 8 июня 2020 года. Он предусматривал ряд нововведений, призванных искоренить торговлю диагностическими картами. Однако в связи с эпидемией коронавируса и кризисом в экономике сроки реформы могут перенести.
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Как стало известно журналистами «Коммерсанта», Минэкономики вместе с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса сейчас прорабатывает вопрос о переносе реформы ТО на неопределенное время. В Минэкономики уверены, что это необходимо для «минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми во время карантина». Идею поддержали в РСА и Госдуме, не говоря уже об операторах техосмотра.

По мнению экспертов, сроки реформы необходимо сдвинуть на год или минимум на 1 января 2021 года. В условиях текущей непростой экономической ситуации операторам будет сложно выполнить все требования, заложенные в новом законе. Например, они должны будут закупить оборудование для фотофиксации процесса ТО и дальнейшей передачи данных в единую базу ЕАИСТО.

Напомним, новый закон предусматривает обязательное фотографирование автомобиля в процессе техосмотра. Снимки с геолокацией необходимо будет отсылать в единую электронную базу данных. Кроме того, ужесточается наказание как для водителей за отсутствие диагностической карты, так и для компаний-операторов за нарушения в процессе техосмотра. Например, за управление автомобилем без действующей диагностической карты предусмотрен штраф 2 000 рублей вместо нынешних 500 – 800 рублей. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотрудника, допустившего данное нарушение, могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей, а саму организацию – до 300 000 рублей.
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Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Бесит до крайности безмозглая тупость , непомерная жажда наживы российских чиновников , которым Путин доверил творить законы (а на самом деле беззаконие) в сфере безопасности дорожного движения. Уверен , что каждый российский водитель при встрече с такими законотворцами набил бы им рожу , в крайнем случае ...
Леонид
ТТС Гарант Набережные Челны Автодорога №8 | отзывы
Согласен, но смотря на кого попадешь. Может девочка первый раз вышла на работу, бывает. Сейчас вроде такого нет. Я с другом был в Транстехсервисе, выбирали ему машину. У него были 3 варианта, консультант разложил все по полочкам. Уехали через 5 часов на Соренте.
Русланыч
Audi e-tron Sportback представят в ноябре
да, до России спортбек электрон не скоро доедет, интересна статистика продаж просто етрона
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Реформу техосмотра могут перенести на год
{{material_129206}}Как стало известно журналистами «Коммерсанта», Минэкономики вместе с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса сейчас прорабатывает вопрос о переносе реформы ТО на неопределенное время. В Минэкономики уверены, что это необходимо для «минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми во время карантина». Идею поддержали в РСА и Госдуме, не говоря уже об операторах техосмотра.По мнению экспертов, сроки реформы необходимо сдвинуть на год или минимум на 1 января 2021 года. В условиях текущей непростой экономической ситуации операторам будет сложно выполнить все требования, заложенные в новом законе. Например, они должны будут закупить оборудование для фотофиксации процесса ТО и дальнейшей передачи данных в единую базу ЕАИСТО.Напомним, новый закон предусматривает обязательное фотографирование автомобиля в процессе техосмотра. Снимки с геолокацией необходимо будет отсылать в единую электронную базу данных. Кроме того, ужесточается наказание как для водителей за отсутствие диагностической карты, так и для компаний-операторов за нарушения в процессе техосмотра. Например, за управление автомобилем без действующей диагностической карты предусмотрен штраф 2 000 рублей вместо нынешних 500 – 800 рублей. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотрудника, допустившего данное нарушение, могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей, а саму организацию – до 300 000 рублей.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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