30 марта 2020, 09:05
Реформу техосмотра могут перенести на год
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Новый закон о техосмотре должен был вступить в силу с 8 июня 2020 года. Он предусматривал ряд нововведений, призванных искоренить торговлю диагностическими картами. Однако в связи с эпидемией коронавируса и кризисом в экономике сроки реформы могут перенести.
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По мнению экспертов, сроки реформы необходимо сдвинуть на год или минимум на 1 января 2021 года. В условиях текущей непростой экономической ситуации операторам будет сложно выполнить все требования, заложенные в новом законе. Например, они должны будут закупить оборудование для фотофиксации процесса ТО и дальнейшей передачи данных в единую базу ЕАИСТО.
Напомним, новый закон предусматривает обязательное фотографирование автомобиля в процессе техосмотра. Снимки с геолокацией необходимо будет отсылать в единую электронную базу данных. Кроме того, ужесточается наказание как для водителей за отсутствие диагностической карты, так и для компаний-операторов за нарушения в процессе техосмотра. Например, за управление автомобилем без действующей диагностической карты предусмотрен штраф 2 000 рублей вместо нынешних 500 – 800 рублей. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотрудника, допустившего данное нарушение, могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей, а саму организацию – до 300 000 рублей.
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Согласен, но смотря на кого попадешь. Может девочка первый раз вышла на работу, бывает. Сейчас вроде такого нет. Я с другом был в Транстехсервисе, выбирали ему машину. У него были 3 варианта, консультант разложил все по полочкам. Уехали через 5 часов на Соренте.
да, до России спортбек электрон не скоро доедет, интересна статистика продаж просто етрона
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