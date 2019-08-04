Региональные автоновости: про локоть десантника и проклятую лужу
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Тамбовская область
Моментально родилась месть. Парень подошел к «Фокусу», несколько раз ударил по нему ногой, в результате чего на кузове образовались вмятины. Как «мичуринец» оказался в руках правосудия, СМИ не уточняют. Пишут лишь о сумме причиненного ущерба, которая составила более 11 000 рублей.
Правда, одним лишь денежным штрафом дело не обошлось. Региональная Прокуратура информирует, что суд назначил 22-летнему хулигану наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Правда, условно, с испытательным сроком 8 месяцев. Во всем, пожалуй, виновата та самая ноябрьская лужа. Ну и, конечно же, алкоголь…
Ставрополь
Он, гад ползучий, змей зеленый, привел к еще одному нехорошему инциденту, правда, чуть южнее Тамбовщины. Ночью 2 августа в столице 26-го региона на одной из городских улиц неизвестный водитель врезался в автобусную остановку. Удар был сильный, потому как железная конструкция не выдержала и сложилась пополам.
Другие языки сочли необходимым «укусить» конструкторов остановочного павильона и чиновников: «В городе такие «крепкие» остановки, что их ветром сносит»! «Жаль остановку! Когда теперь местные власти отремонтируют ее»…
Красноярск
В этом дальнем от нас регионе отличились дети. И ладно бы чем хорошим и правильным, так нет – свои антиповедением. Что, наверное, принимая во внимание возраст, совсем не удивительно.
Так, группа «Ревизорро Красноярск» опубликовала фотографию девочек школьного возраста, которые с ногами залезли на крышу и багажник чьего-то автомобиля. Уточняется тот факт, что, если посмотреть на снимки повнимательнее, то можно принять девочек как бы позирующих для фото. Были там и пацаны, но им до чужого автомобиля не было никакого дела, они спокойненько играли в стороне.
«Ну, и девочки пошли, - написала одна из подписчиц группы. - Ради лайков, инстаграма и подписчиков творят такое! На уме только гаджеты! А ещё выльют это в соцсети и будут радоваться комментариям и лайкам».
Камчатка
«О, это сладкое слово», по версии Виктора Цоя, ассоциировалось на минувшей неделе с угоном автомобиля. А он имел место в закрытом городе Вилючинске. По информации регионального МВД, в один из отделов полиции с заявлением о краже автомобиля обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее автомобиль принадлежал ее мужу, который, царство ему небесное, отошел в мир иной. После кончины суженого женщина занималась вопросами вступления в наследство, но машиной ни разу не воспользовалась, а когда пришла посмотреть на стоянку, в каком состоянии она находится, увидела лишь пустое машиноместо.
Вилючинск – город небольшой и, повторимся, закрытый, поэтому «отработать» злоумышленника удалось быстро. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан местный житель, добрый, так сказать, знакомый покойного. По словам задержанного, 4 года назад приятели договорились о продаже данного автомобиля и даже составили договор «купли-продажи», однако до совершения самой сделки дело не дошло.
«Покупатель» на довольно продолжительное время уехал из Камчатки, а когда вернулся, узнал, что его товарищ скончался. Про женитьбу покойного приятеля ныне здравствующий ничего не знал, но почему-то поспешил завладеть автомобилем. Для этого был вызван эвакуатор, который и забрал ТС с места стоянки. После этого на основании имевшегося у него договора «купли-продажи» оформил автомобиль на свою знакомую и стал активно им пользоваться.
Понятное дело, машину у подозреваемого изъяли. А попутно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
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