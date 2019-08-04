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4 августа 2019, 14:21

Региональные автоновости: про локоть десантника и проклятую лужу

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Под конец очередной летней недели давайте вновь вместе посмотрим, что произошло в российских регионах по нашей, автомобильно-дорожной теме. Откровенно «горячих» событий, к счастью, не зафиксировано.

Тамбовская область

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Основное событие уходящей недели – празднование Дня военно-морского флота России. Тема интересная, но чуть-чуть ...
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В городе Мичуринске имела место обыкновенная человеческая обида. Именно она стала виновницей происшествия, о котором рассказали местные коллеги. По их информации, был самый что не есть обычный ноябрьский день прошлого года. По улице Революционной топал не совсем трезвый парень. Шел, в ус не дул, возможно, наслаждался своим состоянием. И вдруг заприметил стоящий Ford Foсus. Молодому человеку показалось, что это тот самый автомобиль, который в свое время обрызгал его из лужи.

Моментально родилась месть. Парень подошел к «Фокусу», несколько раз ударил по нему ногой, в результате чего на кузове образовались вмятины. Как «мичуринец» оказался в руках правосудия, СМИ не уточняют. Пишут лишь о сумме причиненного ущерба, которая составила более 11 000 рублей.

Правда, одним лишь денежным штрафом дело не обошлось. Региональная Прокуратура информирует, что суд назначил 22-летнему хулигану наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Правда, условно, с испытательным сроком 8 месяцев. Во всем, пожалуй, виновата та самая ноябрьская лужа. Ну и, конечно же, алкоголь…

Ставрополь

Он, гад ползучий, змей зеленый, привел к еще одному нехорошему инциденту, правда, чуть южнее Тамбовщины. Ночью 2 августа в столице 26-го региона на одной из городских улиц неизвестный водитель врезался в автобусную остановку. Удар был сильный, потому как железная конструкция не выдержала и сложилась пополам.

Ранее мы писали
Мы тут все про столицы да про мировые премьеры. А страна-то живет своей особой автомобильной жизнью. Какой ...
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Пользователи социальных сетей, которые, как известно, знают если не все, то многое, предположили, что это дело рук (или чего там еще) десантников, отмечавших свой положенный по календарю святой День. Комментарии «сетевиков» были с юмором, типа данного поста: «Это ВДВшники остановку локтем зацепили»…

Другие языки сочли необходимым «укусить» конструкторов остановочного павильона и чиновников: «В городе такие «крепкие» остановки, что их ветром сносит»! «Жаль остановку! Когда теперь местные власти отремонтируют ее»…

Красноярск

В этом дальнем от нас регионе отличились дети. И ладно бы чем хорошим и правильным, так нет – свои антиповедением. Что, наверное, принимая во внимание возраст, совсем не удивительно.

Так, группа «Ревизорро Красноярск» опубликовала фотографию девочек школьного возраста, которые с ногами залезли на крышу и багажник чьего-то автомобиля. Уточняется тот факт, что, если посмотреть на снимки повнимательнее, то можно принять девочек как бы позирующих для фото. Были там и пацаны, но им до чужого автомобиля не было никакого дела, они спокойненько играли в стороне.

«Ну, и девочки пошли, - написала одна из подписчиц группы. - Ради лайков, инстаграма и подписчиков творят такое! На уме только гаджеты! А ещё выльют это в соцсети и будут радоваться комментариям и лайкам».

Камчатка

«О, это сладкое слово», по версии Виктора Цоя, ассоциировалось на минувшей неделе с угоном автомобиля. А он имел место в закрытом городе Вилючинске. По информации регионального МВД, в один из отделов полиции с заявлением о краже автомобиля обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее автомобиль принадлежал ее мужу, который, царство ему небесное, отошел в мир иной. После кончины суженого женщина занималась вопросами вступления в наследство, но машиной ни разу не воспользовалась, а когда пришла посмотреть на стоянку, в каком состоянии она находится, увидела лишь пустое машиноместо.

Вилючинск – город небольшой и, повторимся, закрытый, поэтому «отработать» злоумышленника удалось быстро. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан местный житель, добрый, так сказать, знакомый покойного. По словам задержанного, 4 года назад приятели договорились о продаже данного автомобиля и даже составили договор «купли-продажи», однако до совершения самой сделки дело не дошло.

«Покупатель» на довольно продолжительное время уехал из Камчатки, а когда вернулся, узнал, что его товарищ скончался. Про женитьбу покойного приятеля ныне здравствующий ничего не знал, но почему-то поспешил завладеть автомобилем. Для этого был вызван эвакуатор, который и забрал ТС с места стоянки. После этого на основании имевшегося у него договора «купли-продажи» оформил автомобиль на свою знакомую и стал активно им пользоваться.

Понятное дело, машину у подозреваемого изъяли. А попутно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

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Использована информация УМВД РФ по Камчатскому краю
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Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
Игорь
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
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Региональные автоновости: про локоть десантника и проклятую лужу
Тамбовская область{{material_127083}} В городе Мичуринске имела место обыкновенная человеческая обида. Именно она стала виновницей происшествия, о котором рассказали местные коллеги. По их информации, был самый что не есть обычный ноябрьский день прошлого года. По улице Революционной топал не совсем трезвый парень. Шел, в ус не дул, возможно, наслаждался своим состоянием. И вдруг заприметил стоящий Ford Foсus. Молодому человеку показалось, что это тот самый автомобиль, который в свое время обрызгал его из лужи. Моментально родилась месть. Парень подошел к «Фокусу», несколько раз ударил по нему ногой, в результате чего на кузове образовались вмятины. Как «мичуринец» оказался в руках правосудия, СМИ не уточняют. Пишут лишь о сумме причиненного ущерба, которая составила более 11 000 рублей. Правда, одним лишь денежным штрафом дело не обошлось. Региональная Прокуратура информирует, что суд назначил 22-летнему хулигану наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Правда, условно, с испытательным сроком 8 месяцев. Во всем, пожалуй, виновата та самая ноябрьская лужа. Ну и, конечно же, алкоголь…СтавропольОн, гад ползучий, змей зеленый, привел к еще одному нехорошему инциденту, правда, чуть южнее Тамбовщины. Ночью 2 августа в столице 26-го региона на одной из городских улиц неизвестный водитель врезался в автобусную остановку. Удар был сильный, потому как железная конструкция не выдержала и сложилась пополам. {{material_126206}} Пользователи социальных сетей, которые, как известно, знают если не все, то многое, предположили, что это дело рук (или чего там еще) десантников, отмечавших свой положенный по календарю святой День. Комментарии «сетевиков» были с юмором, типа данного поста: «Это ВДВшники остановку локтем зацепили»… Другие языки сочли необходимым «укусить» конструкторов остановочного павильона и чиновников: «В городе такие «крепкие» остановки, что их ветром сносит»! «Жаль остановку! Когда теперь местные власти отремонтируют ее»…КрасноярскВ этом дальнем от нас регионе отличились дети. И ладно бы чем хорошим и правильным, так нет – свои антиповедением. Что, наверное, принимая во внимание возраст, совсем не удивительно.Так, группа «Ревизорро Красноярск» опубликовала фотографию девочек школьного возраста, которые с ногами залезли на крышу и багажник чьего-то автомобиля. Уточняется тот факт, что, если посмотреть на снимки повнимательнее, то можно принять девочек как бы позирующих для фото. Были там и пацаны, но им до чужого автомобиля не было никакого дела, они спокойненько играли в стороне. «Ну, и девочки пошли, - написала одна из подписчиц группы. - Ради лайков, инстаграма и подписчиков творят такое! На уме только гаджеты! А ещё выльют это в соцсети и будут радоваться комментариям и лайкам». Камчатка«О, это сладкое слово», по версии Виктора Цоя, ассоциировалось на минувшей неделе с угоном автомобиля. А он имел место в закрытом городе Вилючинске. По информации регионального МВД, в один из отделов полиции с заявлением о краже автомобиля обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее автомобиль принадлежал ее мужу, который, царство ему небесное, отошел в мир иной. После кончины суженого женщина занималась вопросами вступления в наследство, но машиной ни разу не воспользовалась, а когда пришла посмотреть на стоянку, в каком состоянии она находится, увидела лишь пустое машиноместо.Вилючинск – город небольшой и, повторимся, закрытый, поэтому «отработать» злоумышленника удалось быстро. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан местный житель, добрый, так сказать, знакомый покойного. По словам задержанного, 4 года назад приятели договорились о продаже данного автомобиля и даже составили договор «купли-продажи», однако до совершения самой сделки дело не дошло. «Покупатель» на довольно продолжительное время уехал из Камчатки, а когда вернулся, узнал, что его товарищ скончался. Про женитьбу покойного приятеля ныне здравствующий ничего не знал, но почему-то поспешил завладеть автомобилем. Для этого был вызван эвакуатор, который и забрал ТС с места стоянки. После этого на основании имевшегося у него договора «купли-продажи» оформил автомобиль на свою знакомую и стал активно им пользоваться.Понятное дело, машину у подозреваемого изъяли. А попутно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
2019-08-04
Автор: Использована информация УМВД РФ по Камчатскому краю
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