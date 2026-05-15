Региональные суды начали пересматривать дела по лишению прав. В чём риск для водителей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 09:19

Региональные суды начали рассматривать жалобы водителей: что изменилось для автомобилистов

В России изменился порядок рассмотрения жалоб на решения по водительским нарушениям: теперь их принимают региональные суды, а не отдельные кассационные инстанции. Это новшество уже вызвало споры среди юристов и экспертов. Почему перемены затронут каждого водителя и какие плюсы и минусы обсуждают специалисты - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов наступил важный момент: теперь жалобы на решения по делам о нарушениях ПДД, включая лишение прав за вождение в нетрезвом виде, будут рассматривать региональные суды. Это значит, что путь к справедливости стал короче - больше не нужно отправлять документы в далекие кассационные суды, а разбирательства проходят ближе к месту жительства водителя. Как пишет Российская Газета, первые такие жалобы уже зарегистрированы в Санкт-Петербургском городском суде, и эксперты называют это событие историческим для судебной системы страны.

Реформа, инициированная Верховным судом РФ, направлена на то, чтобы сделать правосудие доступнее для граждан. Ранее, если водитель не соглашался с решением мирового или районного суда, его жалоба отправлялась в отдельный кассационный суд, который мог находиться в другом регионе. Например, жителю Московской области приходилось обращаться в Саратов, а водителю из Ненецкого автономного округа - в Санкт-Петербург. Теперь же кассационные жалобы по делам, начавшимся в мировых судах, будут рассматривать суды субъектов РФ. Если решение регионального суда не устроит заявителя, остается возможность обратиться в Верховный суд РФ.

По мнению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, такой подход позволит гражданам лично участвовать в процессе и повысит доверие к судебной системе. Он отмечал, что это решение поможет устранить лишние бюрократические барьеры и ускорит рассмотрение дел. В юридическом сообществе серьезных возражений не возникло, а информация о грядущих изменениях регулярно появлялась в открытых источниках.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм. Юрист Сергей Смирнов считает, что независимость судов может пострадать, ведь раньше кассационные инстанции были отделены от региональных структур и не зависели от их руководства. Это позволяло более объективно пересматривать спорные решения. Теперь же, по его мнению, беспристрастность может снизиться, а некоторые дела будут рассматриваться выборочно - региональные суды не обязаны истребовать материалы по каждой жалобе. Адвокат Сергей Радько добавляет, что сроки рассмотрения могут увеличиться, ведь шанс дойти до Верховного суда остается, но путь стал длиннее.

Впрочем, сторонники реформы уверены: для большинства водителей перемены окажутся положительными. Возможность участвовать в заседаниях по месту жительства, а не ездить в другой город, экономит время и деньги. К тому же, как отмечают специалисты, российский опыт уже перенимают другие страны - например, Казахстан недавно внедрил аналогичную модель кассационных судов, взяв за основу российскую практику.

Стоит отметить, что изменения в судебной системе происходят на фоне других важных нововведений для водителей. Например, недавно Госдума упростила процедуру оформления водителей с признаками опьянения, что также вызвало широкий резонанс среди автомобилистов. Подробнее о том, как новые правила повлияют на обычных водителей, можно узнать в материале о свежих изменениях в оформлении пьяных за рулем.

В целом, новая схема рассмотрения жалоб - это попытка сделать судебную систему более открытой и понятной для простых граждан. Но насколько она окажется эффективной и справедливой, покажет только практика. Пока же водителям стоит внимательно следить за изменениями и не упускать возможность защитить свои права в суде по месту жительства.

