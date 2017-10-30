Региональным дорожникам нынче не до сна
За минувшие выходные протовигололедной смесью обработано порядка 600 км опасных участков трасс 47-го региона. В постоянном режиме работало 110 ед. спецтехники, израсходована 51 тонна соли с антислеживателем.
Диспетчеры «Ленавтодора» осуществляют прием заявок от пользователей дорог, подразделений регионального УГИБДД, а также других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах. Информация оперативно передается подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения.
В ведении Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 10 000 км дорог регионального и межмуниципального значения. В период резких перепадов температур зимой и аномальных осадков дороги очищают почти 600 ед. спецтехники.
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