30 октября 2017, 15:36

Региональным дорожникам нынче не до сна

У дорожников Ленинградской области начинаются «горячие» («холодные»?) будни. Отныне им предстоит следить за состоянием региональных трасс в круглосуточном режиме. Так, говорят они, можно эффективнее контролировать состояние дорожного полотна и оперативно устранять последствия непогоды.
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За минувшие выходные протовигололедной смесью обработано порядка 600 км опасных участков трасс 47-го региона. В постоянном режиме работало 110 ед. спецтехники, израсходована 51 тонна соли с антислеживателем.

Диспетчеры «Ленавтодора» осуществляют прием заявок от пользователей дорог, подразделений регионального УГИБДД, а также других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах. Информация оперативно передается подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения.

В ведении Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 10 000 км дорог регионального и межмуниципального значения. В период резких перепадов температур зимой и аномальных осадков дороги очищают почти 600 ед. спецтехники.

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Региональным дорожникам нынче не до сна
За минувшие выходные протовигололедной смесью обработано порядка 600 км опасных участков трасс 47-го региона. В постоянном режиме работало 110 ед. спецтехники, израсходована 51 тонна соли с антислеживателем.Диспетчеры «Ленавтодора» осуществляют прием заявок от пользователей дорог, подразделений регионального УГИБДД, а также других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах. Информация оперативно передается подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения.В ведении Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 10 000 км дорог регионального и межмуниципального значения. В период резких перепадов температур зимой и аномальных осадков дороги очищают почти 600 ед. спецтехники.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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