Регионы переходят на газ?
И если в крупных городах такая тенденция прослеживается не так очевидно, то в регионах и глубинках, где уровень зарплат, увы, далеко ниже желаемого, это в порядке вещей. Как, например, информируют СМИ Череповца, местные установщики газобалонного оборудования потирают руки, отчитываясь о пике заказов. Люди «ничтоже сумняшеся» переводят свои машины на газ.
Андрей Головчанский, владелец одной из череповецких автомастерских, рассказывает корреспонденту: «Как только начался рост цен на бензин, мы наблюдаем повышенный наплыв желающих перейти на газ. Оно и понятно: тем, кто много ездит, газ, безусловно, выгоднее. Чем больше пробег, мощность двигателя, тем быстрее все окупится, и пойдет экономия. При этом техническое обслуживание абсолютно такое же — через каждые 10 000 км пробега. Фильтры меняются с такой же периодичностью, как и на бензиновых машинах».
По словам сервисмена, проблем с пропаном в городе металлургов нет. Правда, если ездить преимущественно по городу, то лучше заправляться метаном - он еще дешевле. В дальние же поездки предпочтительнее ехать на пропане, так как сеть метановских заправок развита неважно.
В том же Череповце, например, функционирует всего 6 АГНКС: 5 из них реализуют пропан и только одна станция готова предложить метан. Как правило, оборудование – универсальное: как только в баллоне заканчивается газ, можно сразу же переключиться на бензин.
Александр Смирнов, владелец автомастерской: «Подтверждаю, что в последние дни водители стали чаще обращаться к нам за установкой газовых баллонов. В среднем, в баллон заправляется 50—60 литров газа. Многие интересуются вопросом безопасности такого перехода. Могу заявить, что бензин гораздо опаснее газа при пожаре. Утечки газа менее пожароопасны, нежели утечки бензина. Газ поднимается вверх, а бензин стекает на дорогу, что усугубляет ситуацию. Кроме того, есть предохранительные клапаны».
Согласно некоторым подсчетам, при регулярном использовании газа расходы на горючее снижаются примерно на 45%. Со временем это позволяет компенсировать расходы на установку газобаллонного оборудования. Цена же операции напрямую зависит от марки и мощности автомобиля. Как правило, баллон устанавливается в нишу запасного колеса.
Андрей Гениатулин, владелец СТО: «Стоимость газобаллонного оборудования для бюджетных моделей машин типа Renault Logan и Lada составляет, в среднем, 26 500 рублей. Если газифицировать дорогие внедорожники, цена может подпрыгнуть и до 120 000 - 150 000 рублей».
Практика говорит о том, что расход газа примерно на 1,5 литра больше, чем бензина, однако его стоимость более чем в 2 раза ниже. Для двигателя пропан безвреден. Метан более вредный и опасный, поэтому с ним работают далеко не все СТО.
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