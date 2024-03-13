Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей

Ранее мы писали В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных ... Читать далее

Водители составляют одну из основных кадровых потребностей в регионах Сибири, пишет ТАСС . Это связано с активной реализацией инвестпроектов на Крайнем Севере. Например, в Красноярском крае 7 тысяч из 47 тысяч открытых вакансий приходится на профессию водителя. Аналогичные тенденции отмечают руководители служб занятости Омской и Томской областей, Алтайского края. Причем за последние полгода многие работодатели пересмотрели зарплаты по свободным вакансиям в сторону увеличения.

Как писал ранее 110km.ru, сохраняющаяся в России второй год нехватка дальнобойщиков заставила некоторых работодателей задуматься о найме женщин-водителей. Однако, по мнению самих представительниц прекрасного пола, это далеко не самая лучшая работа. Рейсы длятся несколько дней, неделю или больше. Все это время женщина зарабатывает деньги, а не занимается воспитанием детей.

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