Почему гибриды в Беларуси просели сильнее электромобилей

В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.

В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.

Исчерпание льготной тарифной квоты на беспошлинный ввоз стало одной из главных причин снижения регистраций чистых электромобилей в Беларуси. На 2026 год стране в рамках квоты ЕАЭС выделили 20 тыс. электромобилей: 13,8 тыс. предназначались юридическим лицам, а 6,2 тыс. физическим. Компании выбрали свою часть к концу июля, физические лица исчерпали свою квоту 5 сентября.

В октябре зарегистрировали 2665 BEV против 3198 в сентябре, на 533 автомобиля меньше. Снижение составило 16,7%. Данные Ассоциации развития электротранспорта «БЭТА» основаны на регистрациях в ГАИ: дата постановки автомобиля на учет может не совпадать с датой покупки или фактического ввоза.

На заседании Евразийского межправительственного совета 2 октября вопрос об увеличении белорусской квоты не обсуждали. До конца года дополнительный лимит не предоставили. Участники рынка предлагали выделить Беларуси еще 5-7 тыс. электромобилей.

Гибридный сегмент сократился заметнее: в октябре зарегистрировали 893 автомобиля PHEV/REEV против 1115 месяцем ранее, снижение составило 19,9%. С 22 января 2026 года легковые автомобили, оснащенные исключительно электродвигателями, освобождались от ввозной таможенной пошлины в пределах квоты. Для последовательных гибридов установили пошлину в размере 15%, отменив прежние льготы.

При общем спаде лидером среди электромобилей стал Geely Galaxy EX2: в октябре на него пришлось 1418 регистраций, на 46,1% больше, чем в сентябре, когда зарегистрировали 971 такую машину. Прирост составил 447 автомобилей. На EX2 пришлось больше регистраций, чем на все остальные чистые электромобили вместе взятые: другие модели набрали суммарно 1247 регистраций. Второе место занял Geely Galaxy EX5 с 642 автомобилями. За ним идет Changan Nevo Q05 с 257. Некоторые модели Deepal и BYD Song также показали снижение.

В гибридном сегменте впереди BELGEE X80: за октябрь зарегистрировали 633 автомобиля, примерно семь из десяти машин PHEV/REEV, поставленных на учет за месяц. По итогам десяти месяцев модель занимает почти половину сегмента.