Грузовой рынок удивил: почему декабрь 2025 не стал провалом? Сравнили с прошлым годом – результат неожиданный

Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе

Рынок грузовиков в России снова удивил аналитиков. Динамика регистраций изменилась не так, как ожидали эксперты. Что стало причиной замедления падения? Подробности в нашем материале.

На 49 неделе 2025 года в России было зарегистрировано 1 539 новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Такие данные приводит Автостат, отмечая, что это заметно меньше, чем годом ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то снижение составило 24%. Это ощутимый спад, но есть нюанс: темпы падения впервые за долгое время оказались менее драматичными, чем в предыдущие месяцы.

Эксперты связывают это с эффектом сравнительной базы. В декабре прошлого года рынок неожиданно просел по сравнению с октябрем, хотя обычно в конце года наблюдается рост. Причина кроется в изменениях утильсбора, который был увеличен с октября 2024 года. Это привело к тому, что многие компании и частные перевозчики поспешили оформить регистрацию грузовиков заранее, чтобы избежать дополнительных расходов.

В результате, декабрь 2024 года оказался слабым, а нынешний декабрь выглядит не столь провальным на его фоне. Несмотря на продолжающееся снижение, рынок грузовых автомобилей демонстрирует признаки стабилизации. По мнению специалистов, это может быть первым сигналом к тому, что ситуация начинает выравниваться, хотя говорить о полном восстановлении пока рано.

Как пишет Комтранс, замедление падения регистраций грузовиков воспринимается как позитивный знак для отрасли. Впрочем, участники рынка не спешат радоваться: впереди еще много неопределенностей, связанных с экономической ситуацией, изменениями в законодательстве и колебаниями спроса на перевозки.

