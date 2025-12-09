Грузовой рынок удивил: почему декабрь 2025 не стал провалом? Сравнили с прошлым годом – результат неожиданный

9 декабря 2025, 15:13
Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе
Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе
Рынок грузовиков в России снова удивил аналитиков. Динамика регистраций изменилась не так, как ожидали эксперты. Что стало причиной замедления падения? Подробности в нашем материале.
На 49 неделе 2025 года в России было зарегистрировано 1 539 новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Такие данные приводит Автостат, отмечая, что это заметно меньше, чем годом ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то снижение составило 24%. Это ощутимый спад, но есть нюанс: темпы падения впервые за долгое время оказались менее драматичными, чем в предыдущие месяцы.
Эксперты связывают это с эффектом сравнительной базы. В декабре прошлого года рынок неожиданно просел по сравнению с октябрем, хотя обычно в конце года наблюдается рост. Причина кроется в изменениях утильсбора, который был увеличен с октября 2024 года. Это привело к тому, что многие компании и частные перевозчики поспешили оформить регистрацию грузовиков заранее, чтобы избежать дополнительных расходов.
В результате, декабрь 2024 года оказался слабым, а нынешний декабрь выглядит не столь провальным на его фоне. Несмотря на продолжающееся снижение, рынок грузовых автомобилей демонстрирует признаки стабилизации. По мнению специалистов, это может быть первым сигналом к тому, что ситуация начинает выравниваться, хотя говорить о полном восстановлении пока рано.
Как пишет Комтранс, замедление падения регистраций грузовиков воспринимается как позитивный знак для отрасли. Впрочем, участники рынка не спешат радоваться: впереди еще много неопределенностей, связанных с экономической ситуацией, изменениями в законодательстве и колебаниями спроса на перевозки.
Если Вы не знали, Автостат – одно из ведущих аналитических агентств в России, специализирующееся на сборе и анализе данных по автомобильному рынку. Компания регулярно публикует отчеты и исследования, которые используются автопроизводителями, дилерами и государственными структурами для принятия решений. Благодаря своей экспертизе, Автостат считается авторитетным источником информации в отрасли.
Похожие материалы GAZ
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 14:11
Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию бьет рекорды
Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 11:16
Hyundai готовит возвращение i30 N с гибридной технологией в 2026 году
Hyundai планирует возродить i30 N уже через год после снятия с производства. Модель может получить гибридную силовую установку. Официальных подтверждений пока нет, но слухи активно обсуждаются. Подробности держатся в секрете, интрига сохраняется.Читать далее
-
09.12.2025, 11:02
Путешествия без границ: новый прицеп NoBo 20.9 Beast Mode удивляет возможностями
В 2026 году линейка No Boundaries от Forest River снова удивляет. Новый прицеп 20.9 Beast Mode обещает больше комфорта и автономии. Внутри — свежие решения для семейных и одиночных поездок. Чем еще удивит новинка? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 14:11
Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию бьет рекорды
Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 11:16
Hyundai готовит возвращение i30 N с гибридной технологией в 2026 году
Hyundai планирует возродить i30 N уже через год после снятия с производства. Модель может получить гибридную силовую установку. Официальных подтверждений пока нет, но слухи активно обсуждаются. Подробности держатся в секрете, интрига сохраняется.Читать далее
-
09.12.2025, 11:02
Путешествия без границ: новый прицеп NoBo 20.9 Beast Mode удивляет возможностями
В 2026 году линейка No Boundaries от Forest River снова удивляет. Новый прицеп 20.9 Beast Mode обещает больше комфорта и автономии. Внутри — свежие решения для семейных и одиночных поездок. Чем еще удивит новинка? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве