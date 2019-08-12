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12 августа 2019, 10:53

Регистрация авто по-новому. Что изменится?

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Со следующего года в России изменится порядок получения автомобильных номеров. Их больше не будут выдавать при регистрации автомобиля в ГИБДД – водителям придется покупать их самостоятельно в специальных организациях.

Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в трех чтениях и подписан президентом России Владимиром Путиным. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Регистрация автомобиля. Какие изменения

Новый порядок дает автомобилистам возможность оформлять машины в удобном для них режиме – после регистрации в ГИБДД самостоятельно выбрать дату и компанию для покупки номеров, а также приобрести госзнак в любом городе по прописке. Помимо этого, ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных на выдаваемых номерах полностью ляжет на пункты изготовления номерных знаков.

Правда, минус новой системы в том, что в настоящее время в России недостаточное количество компаний, занимающихся регистрацией госзнаков -  в 32 регионах страны их число не достигает и 30%. Как будет решаться этот вопрос – пока непонятно.

Частично выдачу номеров возьмут на себя автосалоны. После прохождения проверки и выполнения ряда требований они получат статус «специализированной организации». Это позволит дилерам передавать документы в Госавтоинспекцию, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами покупателю.

Также по новым правилам, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец, то необходимо будет предоставить паспорт владельца автомобиля. А на вывозимое из страны ТС или шасси обяжут оформлять регистрационный документ.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Такое новшество мы поддерживаем, поскольку оно ускоряет процесс приобретения автомобиля. И возможность кражи незарегистрированного транспортного средства сойдет на нет. Маловероятно, что в подобном механизме возникнут проблемы »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»

Новый стандарт номерных знаков

Согласно документу, по новому стандарту будет определено 10 типов знаков. Над их разработкой трудились еще с 2016 года. Так, мотоциклетные номера уменьшатся с 245 на 160 мм до 190 на 154 мм. Такие изменения необходимы, поскольку нынешние российские госзнаки не помещаются на большинство мотоциклов зарубежного производства.

Владельцы японских и североамериканских автомобилей смогут устанавливать на квадратные задние площадки знаки размером 290 на 170 мм. Особые номера получат классические ретроавтомобили, а также спортивные машины. Первые получат индекс К, а вторые С. Наконец, появятся новые номера для макси-скутеров, которые по своим размерам получатся идентичными мотоциклетным (190 на 154 мм), но при этом будут отличаться другим набором букв и цифр.

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Изначально новый стандарт должен был начать работать уже с 1 января 2020 года, однако ГИБДД попросила отсрочить это решение, поскольку оно повлекло бы за собой необоснованные расходы бюджетных денег. На складах скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль.

За год этот запас будет исчерпан, поэтому работа ведомств по новому стандарту начнется с 4 августа 2020 года. Тем не менее, в течение года автомобилистам можно оформлять также номерные знаки свежего образца, правда, только у частных фирм.

Продажа «красивых» номеров

Номерные знаки с «красивой» комбинацией букв и цифр в скором времени можно будет купить легально. По крайней мере, в правительстве обещают узаконить эту процедуру. Проект постановления правительства готовится Минэкономразвитием совместно с МВД, а внесение документа в кабинет министров запланировано на 2 сентября 2019 года. По итогам рассмотрения будет опубликовано Постановление, разрешающее реализацию красивых госзнаков на интернет-аукционах. Новшество позволит искоренить коррупцию.

Для этого в России планируют создать специальные площадки. Автомобилисты смогут самостоятельно выбирать понравившееся им буквенно-цифровое обозначение и за определенную плату получить желаемые номера.

Правда, до сих пор эту, казалось бы, благую инициативу не могли реализовать, поскольку возникает сложность определения начальной стоимости знаков с удачным буквенным и цифровым сочетанием. Правда, активисты говорят, вопрос цены второстепенен, поскольку этой услугой, скорее всего, будут пользоваться люди не среднего достатка. Тем не менее, следует установить разницу в стоимости «красивых» номеров по регионам по примеру градации районного коэффициента при начислении зарплаты.

Роман Гидаятов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр SKODA Каширка» « Аналогичная система действует уже во многих странах, например, в Великобритании еще с конца 80-х годов проводятся подобные аукционы, в США за дополнительную плату можно получить номер с практически любой надписью, в отдельных штатах — даже изменить дизайн, в Германии первые буквы жестко привязаны к региону регистрации, а выбрать можно лишь две буквы после дефиса и число »
Роман Гидаятов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр SKODA Каширка»
А вот эксперты «Русского АвтоМотоклуба» считают, если кто-то готов платить за сомнительную красоту комбинации букв и цифр, либо за принадлежность к какой-то неофициальной группе обладателей «уникальной» серии, то ставки должны быть высоки. Вырученные же денежные средства необходимо в полном объеме направлять на благое дело, например, напрямую в известные благотворительные фонды. Вдобавок именно этим фондам и стоит поручить устраивать аукционы по продаже сертификатов на такие номера.

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камера
Цитата:| Кому: Automobilist . Самое первое что приходит на ум это же конечно Алик. Я лично брал не камеру, а сразу весь круговой обзор https:// sparkavto.ru/ round-view-systems/ , тем более, что есть штатный вариант для моей Маздочки) ) )
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Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в трех чтениях и подписан президентом России Владимиром Путиным. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.Регистрация автомобиля. Какие измененияНовый порядок дает автомобилистам возможность оформлять машины в удобном для них режиме – после регистрации в ГИБДД самостоятельно выбрать дату и компанию для покупки номеров, а также приобрести госзнак в любом городе по прописке. Помимо этого, ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных на выдаваемых номерах полностью ляжет на пункты изготовления номерных знаков. Правда, минус новой системы в том, что в настоящее время в России недостаточное количество компаний, занимающихся регистрацией госзнаков -  в 32 регионах страны их число не достигает и 30%. Как будет решаться этот вопрос – пока непонятно.Частично выдачу номеров возьмут на себя автосалоны. После прохождения проверки и выполнения ряда требований они получат статус «специализированной организации». Это позволит дилерам передавать документы в Госавтоинспекцию, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами покупателю.Также по новым правилам, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец, то необходимо будет предоставить паспорт владельца автомобиля. А на вывозимое из страны ТС или шасси обяжут оформлять регистрационный документ. {{person_111_Такое новшество мы поддерживаем, поскольку оно ускоряет процесс приобретения автомобиля. И возможность кражи незарегистрированного транспортного средства сойдет на нет. Маловероятно, что в подобном механизме возникнут проблемы}}Новый стандарт номерных знаковСогласно документу, по новому стандарту будет определено 10 типов знаков. Над их разработкой трудились еще с 2016 года. Так, мотоциклетные номера уменьшатся с 245 на 160 мм до 190 на 154 мм. Такие изменения необходимы, поскольку нынешние российские госзнаки не помещаются на большинство мотоциклов зарубежного производства.Владельцы японских и североамериканских автомобилей смогут устанавливать на квадратные задние площадки знаки размером 290 на 170 мм. Особые номера получат классические ретроавтомобили, а также спортивные машины. Первые получат индекс К, а вторые С. Наконец, появятся новые номера для макси-скутеров, которые по своим размерам получатся идентичными мотоциклетным (190 на 154 мм), но при этом будут отличаться другим набором букв и цифр.{{material_127061}}Изначально новый стандарт должен был начать работать уже с 1 января 2020 года, однако ГИБДД попросила отсрочить это решение, поскольку оно повлекло бы за собой необоснованные расходы бюджетных денег. На складах скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. За год этот запас будет исчерпан, поэтому работа ведомств по новому стандарту начнется с 4 августа 2020 года. Тем не менее, в течение года автомобилистам можно оформлять также номерные знаки свежего образца, правда, только у частных фирм.Продажа «красивых» номеровНомерные знаки с «красивой» комбинацией букв и цифр в скором времени можно будет купить легально. По крайней мере, в правительстве обещают узаконить эту процедуру. Проект постановления правительства готовится Минэкономразвитием совместно с МВД, а внесение документа в кабинет министров запланировано на 2 сентября 2019 года. По итогам рассмотрения будет опубликовано Постановление, разрешающее реализацию красивых госзнаков на интернет-аукционах. Новшество позволит искоренить коррупцию.Для этого в России планируют создать специальные площадки. Автомобилисты смогут самостоятельно выбирать понравившееся им буквенно-цифровое обозначение и за определенную плату получить желаемые номера.Правда, до сих пор эту, казалось бы, благую инициативу не могли реализовать, поскольку возникает сложность определения начальной стоимости знаков с удачным буквенным и цифровым сочетанием. Правда, активисты говорят, вопрос цены второстепенен, поскольку этой услугой, скорее всего, будут пользоваться люди не среднего достатка. Тем не менее, следует установить разницу в стоимости «красивых» номеров по регионам по примеру градации районного коэффициента при начислении зарплаты. {{person_258_Аналогичная система действует уже во многих странах, например, в Великобритании еще с конца 80-х годов проводятся подобные аукционы, в США за дополнительную плату можно получить номер с практически любой надписью, в отдельных штатах — даже изменить дизайн, в Германии первые буквы жестко привязаны к региону регистрации, а выбрать можно лишь две буквы после дефиса и число}} А вот эксперты «Русского АвтоМотоклуба» считают, если кто-то готов платить за сомнительную красоту комбинации букв и цифр, либо за принадлежность к какой-то неофициальной группе обладателей «уникальной» серии, то ставки должны быть высоки. Вырученные же денежные средства необходимо в полном объеме направлять на благое дело, например, напрямую в известные благотворительные фонды. Вдобавок именно этим фондам и стоит поручить устраивать аукционы по продаже сертификатов на такие номера.
2019-08-12
Автор: Арина Милая
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