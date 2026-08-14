Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 10:27

Регистрация авто: как неоплаченные штрафы бывшего владельца влияют на учет

Регистрация авто: как неоплаченные штрафы бывшего владельца влияют на учет

Постановление МВД и ст. 283-ФЗ: что делать, если инспектор требует оплатить долги продавца

Регистрация авто: как неоплаченные штрафы бывшего владельца влияют на учет

Вопрос регистрации автомобиля после покупки волнует многих: могут ли долги по штрафам прежнего владельца стать препятствием для постановки на учет? Сейчас особенно важно знать, как действовать, чтобы не столкнуться с отказом в ГИБДД и не потерять время.

Вопрос регистрации автомобиля после покупки волнует многих: могут ли долги по штрафам прежнего владельца стать препятствием для постановки на учет? Сейчас особенно важно знать, как действовать, чтобы не столкнуться с отказом в ГИБДД и не потерять время.

Покупка автомобиля всегда сопряжена с риском, особенно если речь идет о долгах прежнего владельца. В последние годы все чаще возникают ситуации, когда новые владельцы сталкиваются с неожиданными препятствиями при регистрации машины в ГИБДД. Причина - неоплаченные штрафы бывшего хозяина, которые могут привести к запрету на правительственные действия.

Проверка истории автомобиля перед сделкой — не просто формальность, это реальный способ избежать проблем. Для этого достаточно запросить VIN или госномер и воспользоваться онлайн-сервисами: порталом ГИБДД или другими платными платформами. Бесплатные проверки предоставляют базовую информацию, а платные сервисы позволяют узнать о залоге, лизинге и других нюансах, которые могут присутствовать при регистрации.

Если выяснится, что на автомобиле «висят» долги, лучше настоять на их погашении до оформления сделки. Однако по закону штрафы применяются к человеку, а не к машине, поэтому ГИБДД не имеет права требовать от нового владельца оплаты чужих санкций. Исключение - если судебные приставы уже наложили запрет на регистрационные действия. В этом случае постановка на учет невозможна до снятия ограничений.

Важно помнить: запрет может быть связан не только со штрафами, но и другими долгами - по алиментам, кредитам, коммунальным платежам. Если потребуется 10 тысяч рублей, приставы расчет заблокируют регистрацию. Поэтому перед покупкой стоит проверить не только штрафы, но и другие возможные товары.

Сотрудники ГИБДД не могут отказать в регистрации автомобиля из-за чужих долгов, если нет официального запрета. Это закреплено в постановлении МВД № 13/5.77. Если инспектор требует выплаты штрафов бывшему владельцу, стоит зафиксировать разговор на видео и запросить письменный отказ с указанием причины. Такой отказ можно обжаловать - сначала у начальника отделения, затем в МВД, прокуратуре или суде. В большинстве случаев жалобы были приняты ГИБДД, чтобы ситуация разрешилась у покупателя.

Если автомобиль достался по наследству, ситуация меняется: наследник обязан погасить долги, связанные с машиной, прежде чем поставить ее на учет. Это правило не распространяется на случаи купли-продажи.

В обычных случаях, если во время между закупкой и регистрацией приставы предусматривают наложение запрета, новый владелец может подать заявление об отказе. Поэтому важно не затягивать с оформлением документов - на это дается всего 10 дней. Если же штрафы появились уже после покупки, но до регистрации, их наличие не может служить основанием для отказа, если нет ограничений со стороны приставов.

Основание отказа в регистрации четко прописано в ст. 20 Федерального закона № 283-ФЗ. Среди них нет пункта о неоплаченных штрафах прежнего владельца. Это значит, что покупатель защищен от необоснованных требований инспекторов. Важно знать свои права и не поддаваться давлению, если сотрудники ГИБДД пытаются связаться с платежами чужих долгов.

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