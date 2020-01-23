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23 января 2020, 14:30

Регистрация автомобиля у дилера: сроки и цена

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Зарегистрировать автомобиль в автосалоне можно будет уже в следующем месяце. В ГИБДД поступили первые заявки на включение в реестр от дилеров из разных регионов России.
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Как рассказал корреспонденту Autonews замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин, дилеры начали подавать заявки на включение их в реестр организаций, имеющих право ставить новые автомобили на учет. Первыми в очереди оказались автосалоны Московской области, Красноярского края и Ярославской области.

Согласно стандартной процедуре, Госавтоинспекция обязана рассмотреть заявки в 5-дневный срок. Однако во многих поданных пакетах документов обнаружились недочеты, которые потребуется исправить и дополнить. Можно предположить, что к февралю удастся выполнить все необходимые формальности, и у покупателей появится возможность регистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне. 

Стоимость такой услуги составит 500 рублей. Еще 2 000 рублей придется заплатить за изготовление номерных табличек. Сейчас дилеры просчитывают экономическую целесообразность покупки собственного оборудования. Возможно, проще и дешевле будет заказывать изготовление номеров в сторонней организации.

Сложность процедуры сертификации на право регистрировать автомобили может привести к тому, что такую услугу будут предоставлять только крупные дилерские сети. Предъявляются определенные требования и к сотрудникам автосалона, регистрирующим автомобили. Они должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также документ о повышении квалификации. 

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Регистрация автомобиля у дилера: сроки и цена
{{material_128636}}Как рассказал корреспонденту Autonews замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин, дилеры начали подавать заявки на включение их в реестр организаций, имеющих право ставить новые автомобили на учет. Первыми в очереди оказались автосалоны Московской области, Красноярского края и Ярославской области.Согласно стандартной процедуре, Госавтоинспекция обязана рассмотреть заявки в 5-дневный срок. Однако во многих поданных пакетах документов обнаружились недочеты, которые потребуется исправить и дополнить. Можно предположить, что к февралю удастся выполнить все необходимые формальности, и у покупателей появится возможность регистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне. Стоимость такой услуги составит 500 рублей. Еще 2 000 рублей придется заплатить за изготовление номерных табличек. Сейчас дилеры просчитывают экономическую целесообразность покупки собственного оборудования. Возможно, проще и дешевле будет заказывать изготовление номеров в сторонней организации.Сложность процедуры сертификации на право регистрировать автомобили может привести к тому, что такую услугу будут предоставлять только крупные дилерские сети. Предъявляются определенные требования и к сотрудникам автосалона, регистрирующим автомобили. Они должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также документ о повышении квалификации. 
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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