23 января 2020, 14:30
Регистрация автомобиля у дилера: сроки и цена
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Зарегистрировать автомобиль в автосалоне можно будет уже в следующем месяце. В ГИБДД поступили первые заявки на включение в реестр от дилеров из разных регионов России.
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Согласно стандартной процедуре, Госавтоинспекция обязана рассмотреть заявки в 5-дневный срок. Однако во многих поданных пакетах документов обнаружились недочеты, которые потребуется исправить и дополнить. Можно предположить, что к февралю удастся выполнить все необходимые формальности, и у покупателей появится возможность регистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне.
Стоимость такой услуги составит 500 рублей. Еще 2 000 рублей придется заплатить за изготовление номерных табличек. Сейчас дилеры просчитывают экономическую целесообразность покупки собственного оборудования. Возможно, проще и дешевле будет заказывать изготовление номеров в сторонней организации.
Сложность процедуры сертификации на право регистрировать автомобили может привести к тому, что такую услугу будут предоставлять только крупные дилерские сети. Предъявляются определенные требования и к сотрудникам автосалона, регистрирующим автомобили. Они должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также документ о повышении квалификации.
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