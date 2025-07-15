Регистрация электромобилей в Китае за 28 неделю 2025 года: лидеры и динамика продаж

На 28-й неделе 2025 года в Китае наблюдалось снижение регистрации электромобилей у большинства брендов, за исключением Tesla и Xiaomi, которые показали значительный рост. Аналитика недельных данных помогает понять текущие тенденции рынка NEV.

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В период с 6 по 13 июля 2025 года регистрация электромобилей (NEV) в Китае продемонстрировала преимущественно отрицательную динамику, однако некоторые производители смогли увеличить продажи, пишет Carnewschina . Компания BYD зафиксировала 48 780 зарегистрированных автомобилей, что на 12,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За первые две недели июля BYD зарегистрировала 104 350 электромобилей.

Tesla показала впечатляющий рост – 12 270 регистраций, что почти в 2,5 раза превышает показатель предыдущей недели (рост на 144,9%) и на 7,6% больше, чем год назад. За первые две недели июля Tesla зарегистрировала 17 280 электрокаров. Бренд Aito снизил регистрацию на 8,4% до 8 610 единиц, что также отражает снижение по сравнению с прошлым годом. Leapmotor зафиксировал 8 560 регистраций, что на 8,8% меньше, чем неделей ранее, но почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Geely сохранил стабильный уровень – 7 440 зарегистрированных электромобилей, практически без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Li Auto увеличил регистрацию на 2,4% до 7 330 единиц, однако по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 35%.

Xiaomi продолжила наращивать продажи, зарегистрировав 6 680 электромобилей, что на 36,6% больше, чем неделей ранее, и более чем вдвое превышает прошлогодний результат. Xpeng снизил недельные регистрации на 9,8%, до 5 820 единиц, но при этом продемонстрировал рост в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Другие бренды, такие как Deepal, Zeekr, Fang Cheng Bao, Nio, Denza, Arcfox, Avatr, Onvo и Firefly, показали смешанную динамику с преимущественным снижением регистраций по сравнению с предыдущей неделей.

Общая регистрация автомобилей группы Nio составила 4 090 единиц, что на 20% меньше, чем неделей ранее. Несмотря на это, в июне Nio достигла второго по величине результата в своей истории с 24 925 поставленными автомобилями, хотя бренд Nio отдельно показал снижение на 31,2% в годовом выражении.

С начала марта 2025 года Li Auto прекратила публикацию еженедельных данных по регистрации электромобилей по рекомендации Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), которая считает, что такие данные нарушают порядок на рынке и способствуют жесткой конкуренции. Тем не менее, аналитики и инвесторы продолжают использовать доступные данные для оценки тенденций и прогнозирования продаж.

В целом, данные за 28 неделю 2025 года отражают сложную ситуацию на китайском рынке электромобилей с заметным ростом у Tesla и Xiaomi и снижением у большинства других игроков.

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