Порядок регистрации нештатного фаркопа в ГИБДД: требования, документы и ответственность — все что нужно знать

10 мая 2026, 07:20
Регистрация фаркопа: когда обязательна, какие документы нужны и сколько стоит оформление
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с вопросом: нужно ли регистрировать фаркоп и как это сделать правильно. В материале разбираем, в каких случаях оформление обязательно, какие документы потребуются и сколько стоит процедура. Актуально для тех, кто планирует установить фаркоп или уже использует его на своем авто.
Вопрос регистрации фаркопа на автомобиль становится всё более актуальным для российских водителей. Изменения в законодательстве и ужесточение контроля со стороны ГИБДД заставляют разобраться: когда установка фаркопа требует официального оформления, а когда можно обойтись без лишних формальностей. Последствия неправильной установки могут быть весьма ощутимыми — от штрафа до проблем с техосмотром и регистрацией.
Регистрировать фаркоп необходимо не всегда. Если устройство предусмотрено заводом-изготовителем и указано в документах, дополнительные действия не требуются. Однако, если фаркоп нештатный, отсутствуют документы на него или были изменены конструкции автомобиля, оформление является обязательным. Особенно это касается старых машин, где штатное место под тягово-сцепное устройство не предусмотрено. В таких случаях необходимо пройти экспертизу, установить фаркоп в сертифицированном центре и внести изменения в ПТС и СТС.
Процедура регистрации включает в себя несколько этапов. Сначала необходимо получить заключение о возможности внесения изменений в конструкцию — для этого обращаются в аккредитованную лабораторию. После положительного заключения фаркоп устанавливается в специализированном сервисе, при этом нужно сохранить все чеки и сертификаты. Далее автомобиль проходит технический осмотр и получает диагностическую карту. Только после этого можно обратиться в ГИБДД для внесения изменений в документы. Понадобятся паспорт владельца, ПТС, СТС, заявление, заключение лаборатории, сертификат на фаркоп, подтверждение установки и диагностическая карта.
Стоимость оформления варьируется в зависимости от региона и сложности работ. В среднем по России экспертиза обойдётся в 3 000–7 000 рублей, установка — 5 000–15 000 рублей, техосмотр — 1 000–2 500 рублей, госпошлина — 2 025 рублей. В итоге сумма может достичь 26 500 рублей, особенно если потребуется доработка автомобиля. В крупных городах цены традиционно выше.
Есть ситуации, когда регистрация не требуется. Если фаркоп установлен на заводе и отмечен в ПТС либо устройство сертифицировано для вашей модели и продаётся с паспортом изделия, оформление не нужно. Главное — иметь при себе документы на фаркоп, чтобы предъявить их при проверке.
За управление автомобилем с незарегистрированным фаркопом предусмотрен штраф по статье 12.5 КоАП РФ — 500 рублей или предупреждение. В отдельных случаях автомобиль могут отправить на штрафстоянку для устранения нарушений. Поэтому важно заранее разобраться, требуется ли регистрация в вашем случае, чтобы избежать неприятных последствий.
