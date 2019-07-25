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25 июля 2019, 15:35

Регистрацию автомобилей у дилеров отложили до 2020 года

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С 4 августа 2019 года должен был вступить в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств», предусматривающий возможность поставить автомобиль на учет и получить номера в прямо в автосалоне. По ряду причин профильные ведомства и компании не успели подготовиться к новому порядку регистрации, поэтому вступление документа в силу отложили на 5 месяцев – до 1 января 2020 года.
Регистрацию автомобилей у дилеров отложили до 2020 года
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Новый закон о регистрации автомобилей должен был передать выдачу государственных номеров в частные руки. При этом ГИБДД оставляла за собой функцию присваивать конкретному транспортному средству определенное сочетание букв и цифр. Согласитесь, было бы удобно, покупая новый автомобиль, забрать его из салона уже с номерными знаками. 

Но после принятия закона выяснилось, что Россия – страна большая и в каждом регионе есть свои особенности. Например, в регионах, где количество выданных в месяц автомобильных номеров не превышает 50 штук, компаниям будет просто невыгодно работать по рекомендованным тарифам (2 000 рублей за комплект). Сейчас все подразделения ГИБДД закупают таблички централизованно, а штучное производство, как известно, увеличивает себестоимость товара. Кроме того, предпринимателями пришлось бы потратиться на приобретение лицензии и на покупку оборудования. Объем первоначальных вложений измеряется миллионами рублей. Поэтому желающих работать на Чукотке и в Ненецком автономном округе не нашлось. А в половине регионов пункты изготовления номеров находятся на удалении более 100 км от регистрационных подразделений ГИБДД.

В итоге, ГИБДД решило сохранить за собой право выдавать номерные таблички. Но для этого необходимо внести соответствующие поправки в уже принятый закон. Тогда у автовладельца появится выбор: печатать номера в частной компании или обратиться в ГИБДД. Заодно в закон решили внести еще одну поправку, касающуюся кода региона. Его будут присваивать в зависимости от места регистрации самого автовладельца, а не от расположения подразделения ГИБДД. Это позволит инспекторам эффективнее контролировать трафик. 

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Регистрацию автомобилей у дилеров отложили до 2020 года
{{material_126829}}Новый закон о регистрации автомобилей должен был передать выдачу государственных номеров в частные руки. При этом ГИБДД оставляла за собой функцию присваивать конкретному транспортному средству определенное сочетание букв и цифр. Согласитесь, было бы удобно, покупая новый автомобиль, забрать его из салона уже с номерными знаками. Но после принятия закона выяснилось, что Россия – страна большая и в каждом регионе есть свои особенности. Например, в регионах, где количество выданных в месяц автомобильных номеров не превышает 50 штук, компаниям будет просто невыгодно работать по рекомендованным тарифам (2 000 рублей за комплект). Сейчас все подразделения ГИБДД закупают таблички централизованно, а штучное производство, как известно, увеличивает себестоимость товара. Кроме того, предпринимателями пришлось бы потратиться на приобретение лицензии и на покупку оборудования. Объем первоначальных вложений измеряется миллионами рублей. Поэтому желающих работать на Чукотке и в Ненецком автономном округе не нашлось. А в половине регионов пункты изготовления номеров находятся на удалении более 100 км от регистрационных подразделений ГИБДД.В итоге, ГИБДД решило сохранить за собой право выдавать номерные таблички. Но для этого необходимо внести соответствующие поправки в уже принятый закон. Тогда у автовладельца появится выбор: печатать номера в частной компании или обратиться в ГИБДД. Заодно в закон решили внести еще одну поправку, касающуюся кода региона. Его будут присваивать в зависимости от места регистрации самого автовладельца, а не от расположения подразделения ГИБДД. Это позволит инспекторам эффективнее контролировать трафик. 
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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