25 июля 2019, 15:35
Регистрацию автомобилей у дилеров отложили до 2020 года
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С 4 августа 2019 года должен был вступить в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств», предусматривающий возможность поставить автомобиль на учет и получить номера в прямо в автосалоне. По ряду причин профильные ведомства и компании не успели подготовиться к новому порядку регистрации, поэтому вступление документа в силу отложили на 5 месяцев – до 1 января 2020 года.
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Но после принятия закона выяснилось, что Россия – страна большая и в каждом регионе есть свои особенности. Например, в регионах, где количество выданных в месяц автомобильных номеров не превышает 50 штук, компаниям будет просто невыгодно работать по рекомендованным тарифам (2 000 рублей за комплект). Сейчас все подразделения ГИБДД закупают таблички централизованно, а штучное производство, как известно, увеличивает себестоимость товара. Кроме того, предпринимателями пришлось бы потратиться на приобретение лицензии и на покупку оборудования. Объем первоначальных вложений измеряется миллионами рублей. Поэтому желающих работать на Чукотке и в Ненецком автономном округе не нашлось. А в половине регионов пункты изготовления номеров находятся на удалении более 100 км от регистрационных подразделений ГИБДД.
В итоге, ГИБДД решило сохранить за собой право выдавать номерные таблички. Но для этого необходимо внести соответствующие поправки в уже принятый закон. Тогда у автовладельца появится выбор: печатать номера в частной компании или обратиться в ГИБДД. Заодно в закон решили внести еще одну поправку, касающуюся кода региона. Его будут присваивать в зависимости от места регистрации самого автовладельца, а не от расположения подразделения ГИБДД. Это позволит инспекторам эффективнее контролировать трафик.
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