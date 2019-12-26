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26 декабря 2019, 11:40

Регистрировать новые автомобили с 1 января можно у дилеров

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее автосалонам выдавать свидетельства о регистрации и автомобильные номерные знаки. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Регистрировать новые автомобили с 1 января можно у дилеров

Фото взято из открытых источников

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С января дилерские центры смогут передавать покупателям новые автомобили с полным комплектом документов, включая свидетельство о регистрации и номерные таблички. Самостоятельно ставить автомобиль на учет смогут не все автосалоны, а только «специализированные организации», включенные в полицейский реестр и имеющие специально обученных для осмотра автомобилей сотрудников.

Первоначально ожидалось, что новый порядок регистрации автомобилей заработает в августе 2019 года, но по ряду причин профильные ведомства и компании не успели подготовиться, поэтому вступление документа в силу отложили на 5 месяцев – до 1 января 2020 года. Однако многие дилеры не готовы и сейчас. Генеральный директор группы компаний «Автоспеццентр» Денис Петрунин в интервью «Коммерсанту» предположил, что вступление закона в силу вновь будет отложено. Никаких разъяснений компании пока не получали. Для подготовки и отладки нового механизма требуется время. У некоторых дилеров сейчас нет ни статуса «специализированной организации», ни обученных сотрудников.

Одновременно с новым порядком регистрации автомобилей с 1 января вступают в силу еще несколько нововведений:

Вводятся два отдельных понятия: ГРН и ГРЗ. ГРН – это государственный регистрационный номер или комбинация цифр и букв. ГРЗ – государственный регистрационный знак, представляющий собой металлическую пластину с напечатанным автомобильным номером.
Код региона на ГРН привяжут к месту регистрации владельца. Теперь он не будет зависеть от места регистрации автомобиля. При продаже автомобиля гос.номер можно сохранить за собой в течение года и установить его на другой автомобиль.
Запрещается регистрировать автомобили на детей младше 16 лет. Раньше к такой уловке родители прибегали, чтобы уклониться от штрафов с дорожных камер.
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Регистрировать новые автомобили с 1 января можно у дилеров
{{material_127129}}С января дилерские центры смогут передавать покупателям новые автомобили с полным комплектом документов, включая свидетельство о регистрации и номерные таблички. Самостоятельно ставить автомобиль на учет смогут не все автосалоны, а только «специализированные организации», включенные в полицейский реестр и имеющие специально обученных для осмотра автомобилей сотрудников.Первоначально ожидалось, что новый порядок регистрации автомобилей заработает в августе 2019 года, но по ряду причин профильные ведомства и компании не успели подготовиться, поэтому вступление документа в силу отложили на 5 месяцев – до 1 января 2020 года. Однако многие дилеры не готовы и сейчас. Генеральный директор группы компаний «Автоспеццентр» Денис Петрунин в интервью «Коммерсанту» предположил, что вступление закона в силу вновь будет отложено. Никаких разъяснений компании пока не получали. Для подготовки и отладки нового механизма требуется время. У некоторых дилеров сейчас нет ни статуса «специализированной организации», ни обученных сотрудников.Одновременно с новым порядком регистрации автомобилей с 1 января вступают в силу еще несколько нововведений:• Вводятся два отдельных понятия: ГРН и ГРЗ. ГРН – это государственный регистрационный номер или комбинация цифр и букв. ГРЗ – государственный регистрационный знак, представляющий собой металлическую пластину с напечатанным автомобильным номером.• Код региона на ГРН привяжут к месту регистрации владельца. Теперь он не будет зависеть от места регистрации автомобиля. При продаже автомобиля гос.номер можно сохранить за собой в течение года и установить его на другой автомобиль.• Запрещается регистрировать автомобили на детей младше 16 лет. Раньше к такой уловке родители прибегали, чтобы уклониться от штрафов с дорожных камер.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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