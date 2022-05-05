Реклама Land Rover попала под санкции: ее признали общественно опасной
В Управлении по стандартам рекламы (ASA) Великобритании уверены, что видео содержит опасный вводящий в заблуждение контент. Беспокойство вызвал тот факт, что датчики парковки на современных автомобилях не могут обнаружить пустое пространство или край обрыва, как это показано в рекламном ролике. Ультразвуковые датчики могут распознавать только твердые объекты. Если бы водитель при движении задним ходом к обрыву полагался бы только на парктроники, автомобиль бы рухнул вниз, но датчики парковки не издали ни звука.
В ответ представители Jaguar Land Rover возразили, что в рекламе «четко показано, как внедорожник движется задним ходом к валуну», благодаря которому могли сработать датчики парковки. В качестве доказательства они привели скриншоты видео, но властям аргументы показались неубедительными. Камни не слишком большие и маловероятно, что датчики их «заметят».
Решение ASA означает, что Jaguar Land Rover больше не сможет транслировать рекламу в Великобритании. В компании заявили, что «очень разочарованы» таким решением, но вынуждены подчиниться. В любом случае безопасность клиентов всегда на первом месте. Существует вероятность, что кто-то может попытаться буквально воспроизвести сцену из рекламы и рискнуть припарковаться на краю обрыва.
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