Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 18:01

Легендарное здание ждет масштабное обновление — что изменится и почему так долго

В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.

В Санкт-Петербурге принято решение о судьбе знаменитого терминала аэропорта, который в народе называют «Пять стаканов». Как сообщает Мойка78, вместо сноса советское здание подвергнется глубокой реконструкции, однако работы стартуют не ранее 2030 года.

Планируется, что после обновления от прежнего терминала останется только узнаваемый внешний облик. Внутренние пространства полностью переосмыслят: площади увеличат более чем втрое, а ключевые процессы - регистрация, досмотр, посадка - разместят на одном уровне. Это позволит избавиться от сложных переходов между этажами, что особенно важно для пассажиров с багажом и маломобильных граждан.

Терминал, построенный в 1973 году в стиле модернизма, давно стал архитектурной визитной карточкой аэропорта. Его отличительная черта - пять стеклянных конусов на крыше, напоминающих перевернутые граненые стаканы, на самом деле служат световыми фонарями. В советское время здание считалось передовым: пассажиропотоки разделялись, а к самолетам можно было пройти по подземным туннелям с траволаторами. Однако с ростом числа рейсов и пассажиров пространство быстро перестало соответствовать современным требованиям.

В начале XXI века терминал разделили на две части, чтобы соответствовать новым стандартам безопасности, а затем увеличили количество магазинов и сервисов. В 2014 году рядом появился новый корпус, спроектированный британским архитектором. Это позволило разгрузить старое здание, которое переоборудовали под внутренние рейсы. Внешний вид при этом сохранили, а площадь аэропорта выросла почти наполовину.

Вторая очередь развития предполагала строительство нового перрона и пешеходной галереи, соединяющей оба терминала. Эти работы планировали начать в 2027 году, но сроки были сдвинуты из-за необходимости подготовки временной инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов на время реконструкции.

По словам руководства аэропорта, нынешний терминал не отвечает современным стандартам: отсутствует безбарьерная среда, а для выхода на посадку пассажирам приходится преодолевать несколько уровней. В будущем все зоны планируют разместить на одном этаже, что должно значительно повысить пропускную способность и удобство для всех категорий путешественников.

Окончательное решение по деталям проекта еще не принято, однако приоритетом остается сохранение исторического фасада и создание современных условий внутри. Ожидается, что после завершения работ терминал сможет обслуживать вдвое больше пассажиров, не теряя при этом своей уникальной архитектурной идентичности.

