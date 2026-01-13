Легендарное здание ждет масштабное обновление — что изменится и почему так долго

13 января 2026, 18:01
Реконструкция терминала «Пять стаканов» в Пулково стартует не раньше 2030 года
В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.
В Санкт-Петербурге принято решение о судьбе знаменитого терминала аэропорта, который в народе называют «Пять стаканов». Как сообщает Мойка78, вместо сноса советское здание подвергнется глубокой реконструкции, однако работы стартуют не ранее 2030 года.
Планируется, что после обновления от прежнего терминала останется только узнаваемый внешний облик. Внутренние пространства полностью переосмыслят: площади увеличат более чем втрое, а ключевые процессы - регистрация, досмотр, посадка - разместят на одном уровне. Это позволит избавиться от сложных переходов между этажами, что особенно важно для пассажиров с багажом и маломобильных граждан.
Терминал, построенный в 1973 году в стиле модернизма, давно стал архитектурной визитной карточкой аэропорта. Его отличительная черта - пять стеклянных конусов на крыше, напоминающих перевернутые граненые стаканы, на самом деле служат световыми фонарями. В советское время здание считалось передовым: пассажиропотоки разделялись, а к самолетам можно было пройти по подземным туннелям с траволаторами. Однако с ростом числа рейсов и пассажиров пространство быстро перестало соответствовать современным требованиям.
В начале XXI века терминал разделили на две части, чтобы соответствовать новым стандартам безопасности, а затем увеличили количество магазинов и сервисов. В 2014 году рядом появился новый корпус, спроектированный британским архитектором. Это позволило разгрузить старое здание, которое переоборудовали под внутренние рейсы. Внешний вид при этом сохранили, а площадь аэропорта выросла почти наполовину.
Вторая очередь развития предполагала строительство нового перрона и пешеходной галереи, соединяющей оба терминала. Эти работы планировали начать в 2027 году, но сроки были сдвинуты из-за необходимости подготовки временной инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов на время реконструкции.
По словам руководства аэропорта, нынешний терминал не отвечает современным стандартам: отсутствует безбарьерная среда, а для выхода на посадку пассажирам приходится преодолевать несколько уровней. В будущем все зоны планируют разместить на одном этаже, что должно значительно повысить пропускную способность и удобство для всех категорий путешественников.
Окончательное решение по деталям проекта еще не принято, однако приоритетом остается сохранение исторического фасада и создание современных условий внутри. Ожидается, что после завершения работ терминал сможет обслуживать вдвое больше пассажиров, не теряя при этом своей уникальной архитектурной идентичности.
-
13.01.2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 13:18
NASA раскрыла даты запуска и этапы подготовки миссии Artemis II к полету на Луну
NASA наконец-то обозначила временные рамки старта миссии Artemis II. Ожидание длилось долгие годы, но теперь все ближе к реальности. Возможные даты запуска растянуты на несколько месяцев. Подготовка идет по четкому графику, но интрига сохраняется. Какие сюрпризы преподнесет финальный этап?Читать далее
-
13.01.2026, 10:57
Москвич 6 исчез из автосалонов Петербурга: дилеры распродают остатки
В Петербурге больше не найти Москвич 6 у дилеров. Остались только другие модели бренда. Причины исчезновения не раскрываются. Ситуация вызывает вопросы у автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 23:20
Власти Петербурга ужесточили меры против нарушителей парковки в снегопад
В городе усилили контроль за машинами на улицах. Водителей ждут новые меры. Нарушения могут привести к эвакуации. Узнайте, что изменилось для автомобилистов.Читать далее
-
12.01.2026, 15:17
В Петербурге в 2025 году выросло число дилерских контрактов с автопроизводителями
В Петербурге дилерские контракты с автокомпаниями увеличились. Китайские бренды уступили часть рынка. Новые игроки активно расширяют присутствие. Кто стал лидером, а кто ушел в тень - подробности в материале.Читать далее
-
12.01.2026, 12:08
Золотое кольцо России пополнится новыми городами и селами к юбилею маршрута
В ближайшие годы знаменитый маршрут ждет масштабное обновление. Впервые в него войдут новые регионы. Туристов ждут неожиданные открытия и свежие впечатления. Подробности о переменах уже обсуждаются на самом высоком уровне.Читать далее
-
12.01.2026, 07:07
Путешествие Деда Мороза по России завершилось после 54 дней и 20 тысяч километров
Дед Мороз проехал по России на поезде, посетив десятки городов. Праздник длился почти два месяца. Сотни тысяч людей стали его участниками. Что ждет в следующем сезоне - пока загадка. Атмосфера поездки удивила даже скептиков.Читать далее
-
09.01.2026, 08:06
NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за медицинских проблем
NASA впервые в истории прерывает миссию на МКС. Четверо членов экипажа Crew-11 возвращаются на Землю раньше срока. Причина - внезапные медицинские обстоятельства. Эксперименты остаются незавершенными, а коллеги - в недоумении. Что произошло на орбите, остается загадкой.Читать далее
-
08.01.2026, 14:52
Названы самые угоняемые автомобили 2025 года в России по версии страховщиков
Страховые компании раскрыли неожиданных лидеров по угонам в 2025 году. В списке оказались не только привычные марки, но и новые фавориты. Китайские бренды укрепили свои позиции в антирейтинге. Москва и Санкт-Петербург вновь в числе самых опасных регионов.Читать далее
