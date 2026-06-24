Работы на М-1 почти закончены - движение станет проще уже этим летом

24 июня 2026, 11:27
Реконструкция трассы М-1 «Беларусь» близка к завершению: что изменится для водителей
Реконструкция трассы М-1 «Беларусь» близка к завершению: что изменится для водителей
На участке трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе завершаются масштабные работы: готовность уже 95%. Водителей ждут новые переходы, обновленное покрытие и современные ограждения. Почему это важно именно сейчас - разбираемся, что изменится для автомобилистов и какие детали часто остаются за кадром.
Для многих автомобилистов Подмосковья и транзитных водителей трасса М-1 «Беларусь» - ключевая артерия, по которой ежедневно проходят тысячи машин. Сейчас на участке с 66-го по 84-й километр в Одинцовском городском округе завершается масштабная реконструкция, и это событие напрямую влияет на удобство и безопасность движения. Как сообщает «Автодор», готовность объекта уже достигла 95%, а значит, перемены не заставят себя ждать.
На данный момент основные работы сосредоточены на одном путепроводе и шести надземных пешеходных переходах. Параллельно специалисты устанавливают барьерные и сетчатые ограждения, проводят рекультивацию полосы отвода, наносят свежую горизонтальную разметку и монтируют дорожные знаки. Особое внимание уделяется озеленению прилегающих территорий - это не только улучшает внешний вид трассы, но и снижает уровень шума для близлежащих населенных пунктов.
По информации компании, на объекте уже уложено почти полмиллиона тонн асфальтобетона, смонтировано более 47 километров барьерного ограждения и свыше 34 километров монолитного парапетного ограждения в разделительной полосе. Такой объем работ говорит о серьезном подходе к обновлению инфраструктуры. Для сравнения, недавно завершенная подготовка трассы М-4 «Дон» к летнему сезону также включала комплексные меры по повышению безопасности и комфорта, о чем ранее рассказывалось в материале о новой экспедиционной версии УАЗ «Патриот».
Завершение реконструкции М-1 «Беларусь» особенно актуально в преддверии сезона отпусков, когда поток машин традиционно возрастает. Новые пешеходные переходы и современные ограждения позволят снизить риск аварий, а обновленное покрытие обеспечит более плавное и быстрое движение. Важно отметить, что такие проекты не только улучшают транспортную доступность, но и способствуют развитию региона, создавая дополнительные рабочие места и повышая инвестиционную привлекательность территории.
Для справки: трасса М-1 «Беларусь» - одна из важнейших федеральных дорог России, соединяющая Москву с западными регионами и выходящая к границе с Белоруссией. Реконструкция отдельных участков проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Судя по темпам работ, уже в ближайшие недели автомобилисты смогут оценить все преимущества обновленной магистрали. Такие изменения создают предпосылки для дальнейшего развития дорожной сети и повышения уровня безопасности на российских дорогах.
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