Рекордные миллиарды: агрегатор такси Didi получает фантастическую оценку на бирже (он уже пришел в Россию)
Китайский конгломерат, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга, райдшеринга также представленный и в России, достиг оценки в 67,5 миллиардов долларов. 110KM.RU напоминает, что Didi вытеснил Uber с китайского рынка и купил его подразделения в Поднебесной.
Согласно источникам Reuters, компания привлекла 4,4 миллиарда долларов. Didi продала 317 миллионов американских депозитарных акций (ADS) по 14 долларов за штуку. Первоначально Didi планировала продать 288 миллионов акций. Решение об увеличении суммы сделки было принято после того, как портфель заказов инвесторов Didi был многократно превышен, сообщил Reuters источник.
«Нестабильная среда IPO помогла снизить цену (Didi) IPO, и оценка выглядит привлекательной», - отметил Дуглас Ким, лондонский независимый аналитик Smartkarma.
Didi была создана в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченгом, который в настоящее время является генеральным директором компании. В 2014 году к Ченгу присоединился Жан Цин Лю, бывший банкир Goldman Sachs и нынешний президент Didi.
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