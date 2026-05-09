290 км/ч и самый большой штраф в мире: почему швейцарская система заставила шведа в SLS заплатить €650 000 — и при чём тут его доход

9 мая 2026, 18:59
Рекордный штраф за скорость: как швейцарские законы ударили по кошельку миллионера
В 2010 году в Швейцарии был выписан самый крупный штраф за превышение скорости - сумма ошеломила даже опытных юристов. Почему наказание оказалось столь суровым и как доход водителя влияет на размер взыскания - разбираемся в деталях этого громкого случая.
История, которая потрясла автосообщество Европы, произошла на швейцарских дорогах и до сих пор вызывает споры среди автомобилистов и экспертов. В центре внимания оказался 37-летний гражданин Швеции. Управляя Mercedes-Benz SLS, он превысил скорость на трассе Берн – Лозанна более чем в два раза. Его автомобиль зафиксировали камеры на отметке 290 км/ч — показатель, который не только нарушает все мыслимые лимиты, но и указывает на уровень достатка владельца.
Полиция оперативно задержала нарушителя, однако его имя не было раскрыто общественности. По словам офицера, участвовавшего в задержании, чтобы остановить автомобиль, потребовалось более километра пути. Этот факт лишь подчёркивает, насколько опасным может быть подобное поведение на дороге, особенно на скоростных участках с интенсивным движением.
Особенность швейцарской системы штрафов в том, что размер взыскания напрямую зависит от доходов нарушителя. После проверки финансового положения водителя выяснилось, что он относится к весьма состоятельным людям. Суд назначил штраф в размере 650 000 евро, что по тогдашнему курсу составило около 750 000 долларов США. Это решение стало рекордным не только для Швейцарии, но и для всего мира.
Подобная практика вызывает бурные дискуссии. Одни считают её справедливой, ведь для богатых людей стандартные штрафы не работают как сдерживающий фактор. Другие же видят в этом элемент социальной несправедливости. Тем не менее власти Швейцарии доказали: только индивидуальный подход, учитывающий доходы, реально влияет на поведение водителей и снижает число аварий.
Этот случай стал наглядным примером того, как законодательство может адаптироваться к современным реалиям и эффективно бороться с нарушениями, угрожающими безопасности общества. Вопрос о том, стоит ли перенимать такую практику другим странам, остаётся открытым, но очевидно одно: равнодушных к этой истории не осталось.
