Рекордсмен среди тракторов: показываем самого огромного трудягу в мире
Big Bud – рождение гиганта
В конце 70-х годов в компания Northern Manufacturing создали огромный трактор мощностью 760 л.с. Было решено, что его сердцем станет 16-цилиндровый дизельный двигатель объемом 24 литра. Двигатель Detroit Diesel в три раза больше, чем тот, что установлен в Bugatti Veyron (напомним, там стоит W16 объемом 8 л).
Двигатель его был двухтактным, а они обычно легче, проще и имеют большую мощность относительно веса. Это было важно, потому что для любого трактора важна мощность, а уж для огромных колес Big Bud 747 она была жизненно необходима. Крутящий момент примерно в 3000 Нм, что тоже раза в три больше, чем у современных гиперкаров, достигался при помощи двух обычных нагнетателей воздуха и двух турбонагнетателей.
Топливный бак у этого колесного чудовища для полевых работ был объемом с ванну и вмещал 380 литров солярки. При этом максимальная его скорость составляла чуть более 12 км/ч. Размеры трактора составляли 8,23 м в длину, 6,1 м в ширину и 4,27 в высоту, а шины его были диаметром 2,4 м! Кстати, вес его был почти 50 тонн, а с полным баком и плугом достигал почти 70 тонн.
Трудовая деятельность и модернизация
Создан он был по заказу фермеров из Калифорнии для глубокой вспашки земли с помощью плуга шириной 24 м на глубину до 1,2 м. Огромный трактор проработал на хлопковых полях 11 лет, после чего был продан и отправился трудиться во Флориду.
В 1997 году трактор вновь сменил хозяев и оказался в Монтане, где и подвергся капитальному ремонту спустя 20 лет пахотных работ. Была произведена замена двигателя на более мощный. Сначала он получил 960 л.с., а позже мощность довели уже до 1100 л.с., а также заменен топливный бак на 567-литровый. В итоге производительность трактора выросла до 1 акра в минуту, это 40 соток, примерно 4 обычных дачных участка.
Выход на пенсию
В 2009 году трактор ушел на заслуженный отдых отпахав 32 года. На то было несколько причин. Во-первых, пахотные работы не велись круглогодично, и большую часть времени он простаивал без дела, но требовал обслуживания. Во-вторых, закрылась United Canadian Tire Company, которая изготавливала для него покрышки по спецзаказу.
Затем трактор стоял в музее 11 лет, но в 2020 он вновь вернулся на поля Монтаны! Ведь огромные шины для него согласилась выпустить компания Goodyear. Они чуть меньшего изначальных, так что владельцам трактора пришлось сменить обода, зато ширина трактора теперь достигает более 7,5 м.
- 8 230 000 РLand Rover Range Rover Sport 2021 в Москве
- 2 649 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 4 297 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 2 650 000 РDodge Ram 2009 в Москве
- 120 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2016 в Москве
- 2 990 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 17 930 000 РMaybach 57 2007 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 750 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий