Ремонт калифорнийских дорог: как не допустить «Кармагеддон»
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Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Ремонтные работы образца 2011 и 2016 годов получили названия в духе кинематографа. «Кармагеддон» (от car - «автомобиль» и armageddon - «Армагеддон») – так стали характеризовать надвигающееся 55-часовое прекращение движения на 16-километровом участке шоссе I-405 в июле 2011-го.
I-405 - самый загруженный в стране интерстейт. Проходит по западной части Большого Лос-Анджелеса, вдоль всех пляжей, городских аэропортов, портов и транспортных узлов. За стандартный летний уикенд по нему проезжает более 1,5 млн автомобилей.
«Кармагеддон» здесь невыгоден никому, и чтобы его не случилось, власти предприняли следующие меры:
- за завершение работ досрочно подрядчикам было обещано вознаграждение, а за каждые 10 минут задержки штраф составил бы 6000 долларов;
- население (в том числе через Деми Мур, Эштона Катчера, Тома Хэнкса, Ким Кардашьян и прочих звезд) призвали отказаться от автомобилей в период ремонтных работ;
- были введены авиарейсы между городскими аэропортами, компании объявляли для сотрудников выходные или бронировали гостиницы в пешеходной доступности от места работы. Предпринятые меры оказались действенными - работы были завершены на 18 часов раньше запланированного.
Еще одно закрытие движения в Калифорнии - автомагистрали «91» в феврале 2016 года получило название «Коронагеддон » (от Corona - городка в 77 км от Лос-Анджелеса).
Пятнадцать выходных с июля 2019 года и до середины ноября продлится закрытие автострады «60». Службы называют ремонт «60 Swarm» (что-то типа «Рой 60») по той причине, что планируется решать сразу несколько проблем. Из-за беспрецедентной продолжительности о работах в Калифорнийском департаменте транспорта говорят, что это «Кармагеддон» и «Коронагеддон» на стероидах».
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