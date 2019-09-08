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8 сентября 2019, 17:29

Ремонт калифорнийских дорог: как не допустить «Кармагеддон»

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Фото из открытых источников
Лос-Анджелес. Всемирно известный центр киноиндустрии, второй по численности город США, один из самых автомобилизированных мегаполисов планеты. В городе на 1,8 млн больше автомобилей, чем лицензированных водителей. Только представьте себе, какой коллапс случится, если на его дорогах затеять масштабный дорожный ремонт.
Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон

Фото из открытых источников

Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон

Фото из открытых источников

Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон

Фото из открытых источников

Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон

Фото из открытых источников

Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон
Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон
Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон
Ремонт калифорнийских дорог как не допустить Кармагеддон

Ремонтные работы образца 2011 и 2016 годов получили названия в духе кинематографа. «Кармагеддон» (от car - «автомобиль» и armageddon - «Армагеддон») – так стали характеризовать надвигающееся 55-часовое прекращение движения на 16-километровом участке шоссе I-405 в июле 2011-го.

I-405 - самый загруженный в стране интерстейт. Проходит по западной части Большого Лос-Анджелеса, вдоль всех пляжей, городских аэропортов, портов и транспортных узлов. За стандартный летний уикенд по нему проезжает более 1,5 млн автомобилей.

«Кармагеддон» здесь невыгоден никому, и чтобы его не случилось, власти предприняли следующие меры:

- за завершение работ досрочно подрядчикам было обещано вознаграждение, а за каждые 10 минут задержки штраф составил бы 6000 долларов;

- население (в том числе через Деми Мур, Эштона Катчера, Тома Хэнкса, Ким Кардашьян и прочих звезд) призвали отказаться от автомобилей в период ремонтных работ;

- были введены авиарейсы между городскими аэропортами, компании объявляли для сотрудников выходные или бронировали гостиницы в пешеходной доступности от места работы. Предпринятые меры оказались действенными - работы были завершены на 18 часов раньше запланированного.
Еще одно закрытие движения в Калифорнии - автомагистрали «91» в феврале 2016 года получило название «Коронагеддон » (от Corona - городка в 77 км от Лос-Анджелеса).

Пятнадцать выходных с июля 2019 года и до середины ноября продлится закрытие автострады «60». Службы называют ремонт «60 Swarm» (что-то типа «Рой 60») по той причине, что планируется решать сразу несколько проблем. Из-за беспрецедентной продолжительности о работах в Калифорнийском департаменте транспорта говорят, что это «Кармагеддон» и «Коронагеддон» на стероидах».

Использована информация АБЗ-1
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Ремонт калифорнийских дорог: как не допустить «Кармагеддон»
Ремонтные работы образца 2011 и 2016 годов получили названия в духе кинематографа. «Кармагеддон» (от car - «автомобиль» и armageddon - «Армагеддон») – так стали характеризовать надвигающееся 55-часовое прекращение движения на 16-километровом участке шоссе I-405 в июле 2011-го. I-405 - самый загруженный в стране интерстейт. Проходит по западной части Большого Лос-Анджелеса, вдоль всех пляжей, городских аэропортов, портов и транспортных узлов. За стандартный летний уикенд по нему проезжает более 1,5 млн автомобилей. «Кармагеддон» здесь невыгоден никому, и чтобы его не случилось, власти предприняли следующие меры: - за завершение работ досрочно подрядчикам было обещано вознаграждение, а за каждые 10 минут задержки штраф составил бы 6000 долларов; - население (в том числе через Деми Мур, Эштона Катчера, Тома Хэнкса, Ким Кардашьян и прочих звезд) призвали отказаться от автомобилей в период ремонтных работ; - были введены авиарейсы между городскими аэропортами, компании объявляли для сотрудников выходные или бронировали гостиницы в пешеходной доступности от места работы. Предпринятые меры оказались действенными - работы были завершены на 18 часов раньше запланированного. Еще одно закрытие движения в Калифорнии - автомагистрали «91» в феврале 2016 года получило название «Коронагеддон » (от Corona - городка в 77 км от Лос-Анджелеса). Пятнадцать выходных с июля 2019 года и до середины ноября продлится закрытие автострады «60». Службы называют ремонт «60 Swarm» (что-то типа «Рой 60») по той причине, что планируется решать сразу несколько проблем. Из-за беспрецедентной продолжительности о работах в Калифорнийском департаменте транспорта говорят, что это «Кармагеддон» и «Коронагеддон» на стероидах».
2019-09-08
Автор: Использована информация АБЗ-1
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