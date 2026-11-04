Зачем «Автодор» засыпал обочины трассы Ачит - Екатеринбург старым асфальтом и почему ремонт шел без остановок?

4 ноября 2026, 15:45
Как «Автодор» смог досрочно открыл важный участок трассы М-12 «Восток»
Как «Автодор» смог досрочно открыл важный участок трассы М-12 «Восток»
Работы на 17-километровом отрезке шли круглосуточно в две смены и завершились на два месяца раньше графика. Обновлено свыше 255 тыс. кв. м покрытия. Для обочин использовали переработанный асфальтобетон.
На верхний слой 17-километрового участка дороги Ачит - Екатеринбург уложили 34 тыс. т щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Площадь обновленного покрытия превысила 255 тыс. кв. м. О завершении ремонта сообщила пресс-служба Госкомпании «Автодор».
Работы в Свердловской области шли круглосуточно, в две смены. Подобный график помог завершить ремонт на два месяца раньше установленного срока. ЩМА применяют для верхних слоев дорог с интенсивным движением.
Обочины в обоих направлениях восстановили и укрепили на общей площади 29 тыс. кв. м. Для них использовали асфальтогранулят, вторичный материал, получаемый при фрезеровании старого асфальтобетонного покрытия. Повторное использование снятого материала сокращает потребность в первичном сырье.
Участок Ачит - Екатеринбург, ранее обозначавшийся как Р-242, в 2025 году передали в доверительное управление Госкомпании «Автодор». Он входит в состав федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток».
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