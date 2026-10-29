Как измерить отверстие для ремонтного шипа и оценить износ шины

Почему дошиповка зимней резины может обернуться пустой тратой денег и штрафом в 500 рублей

Дошиповка возвращает сцепление на льду лишь шине с целым каркасом и достаточно высоким протектором. Ошибка в размере может привести к потере нового шипа. Перед зимней эксплуатацией проверьте глубину гнезд и требования регламента.

Дошиповка возвращает сцепление на льду лишь шине с целым каркасом и достаточно высоким протектором. Ошибка в размере может привести к потере нового шипа. Перед зимней эксплуатацией проверьте глубину гнезд и требования регламента.

Потеря 15-20 шипов на колесе - повод проверить, нужна ли шине восстановительная ошиповка. Ремонтные шипы ставят в отверстия от утраченных или неисправных заводских; увеличенный диаметр основания помогает им держаться в разбитом гнезде. По данным Autonews, результат прежде всего зависит от состояния резины и точности замера. Доошиповка не входит в штатные процедуры обслуживания, предусмотренные производителями шин, поэтому перед ремонтом шину должен осмотреть специалист.

Дошиповка имеет смысл, если остаточная глубина протектора составляет примерно 5,5-6 мм или больше, шине не более 6-7 сезонов, а отверстия уходят в резину минимум на 5 мм. Лучше ориентироваться как минимум на 6 мм протектора: при движении по снегу и льду зимняя шина должна иметь остаточную глубину более 4 мм. Поэтому около 4 мм уже не оставляют достаточного запаса для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Перед ремонтом проверяют каркас, равномерность износа и посадочные гнезда, ищут порезы, трещины, грыжи и следы некачественного ремонта. На льду и укатанном снегу нехватка шипов может сказаться на сцеплении и тормозном пути. О поведении шипованной резины на льду рассказывалось и в тесте Pirelli Ice Zero 2.

Когда ремонт не поможет

При остатке протектора 4 мм или меньше эксплуатация зимней шины на снегу и льду не допускается по ТР ТС 018/2011. Требование о глубине более 4 мм также указано в пункте 5.5 перечня неисправностей. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Порезы и трещины исключают восстановление. Грыжа указывает на повреждение каркаса.

Не стоит устанавливать шипы в нешипуемую фрикционную резину: ее протектор не рассчитан на металлические элементы. Шина старше 7-8 лет может плохо удерживать шипы даже при достаточной глубине. Если осталось лишь 10-20% исходного количества, дошиповка не вернет прежние характеристики: новые элементы не устранят возрастные изменения резиновой смеси и износ протектора. Если посадочные отверстия деформированы или сильно разбиты, ремонтный шип может быстро выпасть. По п. 5.2 Приложения к ПДД шипованные шины должны стоять на всех колесах автомобиля.

Как подобрать шип

Измерять необходимо глубину отверстия от выпавшего шипа, а не протектора: гнездо может уходить глубже видимой части рисунка. Возьмите штангенциркуль или глубиномер и проверьте несколько мест, в том числе у краев. Из-за неравномерного износа в центре и по краям могут понадобиться шипы разных размеров. Высоту выбирают по среднему результату, округляя вверх: для гнезда 5-6 мм берут шип 6 мм, для 6-7 мм - 7 мм, для 7-8 мм - 8 мм, для 8-9 мм - 9 мм, а для 9-10 мм - 10 мм. Учитывайте не только глубину, но и состояние краев отверстия: сильно разбитое гнездо удается восстановить не всегда.

После установки твердосплавная вставка должна выступать над протектором примерно на 0,5-1 мм. Корпус ставят вровень с резиной или чуть глубже: выступающая втулка или корпус быстро приведут к потере шипа. Для сравнения, ГОСТ 33672-2015 устанавливает для легковых шин выступ износостойкого элемента 1,2±0,3 мм.

В маркировке 12-8-2ТР количество 12 обозначает диаметр основного фланца в миллиметрах, 8 - высоту шипа, 2 - количество фланцев. Буква Т указывает на производителя «Теком», Р - на ремонтный тип; обозначение ТРА дополнительно говорит о корпусе из алюминиевого сплава. У других производителей маркировка может отличаться, поэтому размер сверяйте с рекомендациями к конкретным шипам.

Для легковой машины обычно выбирают двухфланцевую модель с твердосплавной вставкой и основанием 12 мм. Однофланцевые варианты хуже держатся в разбитых гнездах, трехфланцевые подходят для тяжелых условий. Стальные вставки дешевле, а карбид вольфрама дольше сохраняет острую грань. По ГОСТ 33672-2015 усилие вырыва вставки должно быть не менее 1000 Н. Корпусу нужна защита от коррозии по ГОСТ 9.301-86 и 9.303-84.

Клей для ремонтных шипов не нужен: их удерживает механическая посадка, в том числе полимерная втулка. Перед запрессовкой посадочные места очищают. Для установки используют специальный инструмент и смазывающую жидкость. Количество зависит от модели и радиуса: для R13 указывают 90-110 шипов, для R14 и R15 - около 110, для R16 - 100-180, для R17 - порядка 130. При покупке заложите запас 10% на брак при запрессовке.