Премьера на Roland-Garros 2026 и возвращение легенды Renault 4 - детали концепта и неожиданные решения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 18:27

Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения

Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения

Премьера на Roland-Garros 2026 и возвращение легенды Renault 4 - детали концепта и неожиданные решения

Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения

Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.

Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.

Renault снова обращается к своим культовым моделям, чтобы предложить рынку нечто свежее и необычное. Новый концепт Renault 4 JP4x4, который дебютирует на «Ролан Гаррос 2026», сразу выделяется на фоне привычных электромобилей. Французский бренд решил не просто возродить легенду, а сделать её максимально актуальной для современных любителей активного отдыха и пляжных приключений.

В основе JP4x4 лежит платформа Renault 4 E-Tech, но на этом сходство заканчивается. Кузов окрашен в насыщенный изумрудно-зелёный цвет с перламутровым эффектом — это современная интерпретация оттенков Emerald Green и Lettuce Green, популярных у Renault 4L в 70-х и 80-х. Открытый верх, минималистичные двери и оригинальная крыша с крестовиной для жёсткости создают ощущение свободы и лёгкости. Заднее стекло опускается, превращая автомобиль практически в пикап — решение, которое ценит приверженность нестандартным формам.

Детали интерьера тоже не оставят равнодушных: ярко-оранжевая отделка, тканевые вставки на дверях и панели, а также «мумиеподобные» ковшеобразные сиденья, отсылающие к ретро-моделям Renault. В салоне есть даже ручка для пассажира на передней панели — намёк на внедорожный характер машины. Центральная консоль выполнена в «парящем» стиле, логотипы 4x4 и JP4 украшают крылья и стойки кузова.

Техническая часть концепции требует отдельного внимания. Сторона JP4x4 построена на той же платформе, что и прошлый Renault 4 Savane 4x4 Concept, но получил ряд доработок: клиренс увеличен на 15 мм, колея расширена на 10 мм с каждой стороны, 18-дюймовые диски обуты в специальные шины Goodyear UltraGrip Performance+. Ключевая особенность — второй электромотор на задней оси, обеспечивающий постоянный полный привод и уверенное поведение на бездорожье.

Renault не забывает и о ностальгии: на крышке закреплена доска для сёрфинга, а в багажнике можно прикрепить скейтборды. Такой подход позволяет чётко определить молодёжную аудиторию и сторонников активного образа жизни. Впрочем, JP4x4 — не основная новинка бренда для «Ролан Гаррос»: компания также покажет концепт 4 Roland-Garros E-Tech с электроприводом и тканевым складывающимся верхом.

Интересно, что тенденция на переосмысление классики и внедрение современных технологий в культовые модели набирает обороты не только у Renault. Например, недавно на рынке появился рестомод Ford F-100 1972 года с оригинальной патиной и мощным V8, который, как отмечают эксперты, он способен конкурировать с новыми пикапами — подробнее об этом проекте можно узнать в материале о необычном рестомоде Ford F-100 .

JP4x4 - это не просто концепт, а попытка Renault показать, каким может быть современный пляжный автомобиль: стильным, технологичным и с уважением к наследию. 

Упомянутые модели: Renault 4
Упомянутые марки: Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено

Похожие материалы Рено

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Нижегородская область Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться