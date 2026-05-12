Премьера на Roland-Garros 2026 и возвращение легенды Renault 4 - детали концепта и неожиданные решения

12 мая 2026, 18:27
Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения
Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.
Renault снова обращается к своим культовым моделям, чтобы предложить рынку нечто свежее и необычное. Новый концепт Renault 4 JP4x4, который дебютирует на «Ролан Гаррос 2026», сразу выделяется на фоне привычных электромобилей. Французский бренд решил не просто возродить легенду, а сделать её максимально актуальной для современных любителей активного отдыха и пляжных приключений.
В основе JP4x4 лежит платформа Renault 4 E-Tech, но на этом сходство заканчивается. Кузов окрашен в насыщенный изумрудно-зелёный цвет с перламутровым эффектом — это современная интерпретация оттенков Emerald Green и Lettuce Green, популярных у Renault 4L в 70-х и 80-х. Открытый верх, минималистичные двери и оригинальная крыша с крестовиной для жёсткости создают ощущение свободы и лёгкости. Заднее стекло опускается, превращая автомобиль практически в пикап — решение, которое ценит приверженность нестандартным формам.
Детали интерьера тоже не оставят равнодушных: ярко-оранжевая отделка, тканевые вставки на дверях и панели, а также «мумиеподобные» ковшеобразные сиденья, отсылающие к ретро-моделям Renault. В салоне есть даже ручка для пассажира на передней панели — намёк на внедорожный характер машины. Центральная консоль выполнена в «парящем» стиле, логотипы 4x4 и JP4 украшают крылья и стойки кузова.
Техническая часть концепции требует отдельного внимания. Сторона JP4x4 построена на той же платформе, что и прошлый Renault 4 Savane 4x4 Concept, но получил ряд доработок: клиренс увеличен на 15 мм, колея расширена на 10 мм с каждой стороны, 18-дюймовые диски обуты в специальные шины Goodyear UltraGrip Performance+. Ключевая особенность — второй электромотор на задней оси, обеспечивающий постоянный полный привод и уверенное поведение на бездорожье.
Renault не забывает и о ностальгии: на крышке закреплена доска для сёрфинга, а в багажнике можно прикрепить скейтборды. Такой подход позволяет чётко определить молодёжную аудиторию и сторонников активного образа жизни. Впрочем, JP4x4 — не основная новинка бренда для «Ролан Гаррос»: компания также покажет концепт 4 Roland-Garros E-Tech с электроприводом и тканевым складывающимся верхом.
Интересно, что тенденция на переосмысление классики и внедрение современных технологий в культовые модели набирает обороты не только у Renault. Например, недавно на рынке появился рестомод Ford F-100 1972 года с оригинальной патиной и мощным V8, который, как отмечают эксперты, он способен конкурировать с новыми пикапами — подробнее об этом проекте можно узнать в материале о необычном рестомоде Ford F-100 .
JP4x4 - это не просто концепт, а попытка Renault показать, каким может быть современный пляжный автомобиль: стильным, технологичным и с уважением к наследию.
