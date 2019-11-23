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23 ноября 2019, 09:51

Renault Arkana: чаще берут 1,3-литровую турбо-версию

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Фото: Renault
С января 2020 года следует ожидать повышения утилизационного сбора. Что это за собой влечет, ясно и младенцу. Эксперты уже сегодня прогнозируют рост цен на автомобили в пределах 5-6%. Плюс отмена компенсаций пошлин на автомобильные комплектующие, а это еще «лишние» + 2+3%. Беда.
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

Фото: Renault

Бери сейчас, а то прогадаешь

Renault
Рольф Лахта Renault
Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Савушкина, д. 103
Объявлений: 9
Отзывов: 3
В этой связи дилеры активизировали свои посылы потребителям, дескать, покупайте машины сегодня, завтра они станут еще менее доступными. Менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Лахта Рено», на наш вопрос относительно возможной покупки Renault Arkana, и вовсе был категоричен: «Мы ждем подорожания уже в декабре, и оно, возможно, составит 100 000 рублей на каждый автомобиль».

У любого эмоционального человека такое заявление вызовет, нет, на насморк, а суетное желание как можно быстрее заглянуть в автосалон и выехать из него на новенькой иномарке. Но с этим утверждением не согласен представитель «Петровского Автоцентра», который весьма удивился, услышав о «черном» декабре. С его слов, «подорожание, вне всяких сомнений, ожидается, но с января следующего года», и вызвано оно будет той причиной, с которой мы начали наш обзор.

Renault
Петровский автоцентр (Рено на Софийской)
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 87
Объявлений: 60
Отзывов: 2
При этом менеджер также предложил не медлить с приобретением «Арканы», поскольку, как он заметил, машины в салоне не задерживаются. И, прежде всего, в наиболее доступных комплектациях. Напомним, что стартовая стоимость стильного французского кросс-купе – 1 015 000 рублей. Столько стоит моноприводная версия с атмосферным 1,6-литровым двигателем HR16DE-H4M мощностью 114 л.с., на «механике». 

Как нас заверили продавцы, такие автомобили в дилерских центрах имеются, но по мере приближения к финалу 2019 года их количество быстро «тает». По умолчанию Arkana имеет: 4 подушки безопасности, 17-дюймовые стальные колеса, кондиционер, ABS, ESP, светодиодные фары, зеркала с обогревом и электроприводом, 4 электростеклоподъемника, «музыку» с 4 динамиками, кнопку ЭРА-ГЛОНАСС и пр.

В городе без разницы

За возможность иметь полноприводный вариант автомобиля придется доплатить 50 000 рублей. Это откровенно немного. 1,6-литровые машины с МКПП и «4x4», по словам менеджера отдела продажа «Петровского Автоцентра», преимущественно уезжают на Север – в Карелию и Мурманскую область, что, в общем-то, обоснованно. А вот молодой потребительской аудитории 114 сил под капотом явно не хватает, и такие покупатели обращают свои взоры на турбированный 1,3-литровый вариант кросс-купе, у которого в арсенале 150 «лошадей» мощности и 250 Нм крутящего момента при 1620-4000 об/мин.

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

 

Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию
Renault Arkana чаще берут 1 3 литровую турбо версию

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
При этом сотрудник автоцентра «Рольф Лахта Рено» заявил, что особо почувствовать разницу в динамике и тяге между имеющимися моторами в условиях городского передвижения не получится. Преимущество турбо-модификации явнее на загородной трассе. Но тогда придется смириться с другой «отправной» ценой автомобиля – от 1 250 000 рублей. При этом продавец сразу же сделал оговорку, мол, это не твердая цена, ее определенно можно снизить при очном разговоре в автосалоне. Сколько автоцентр скинет, по телефону узнать не удалось, но радует сам факт возможности торга.

В помощь покупателям фирменные акции импортера. Так, например, можно обменять свой текущий автомобиль на новый Renault Arkana и получить дополнительную выгоду в размере от 30 000 руб. (комплектация Life) до 70 000 руб. (для остальных версий). Кредитные условия при покупке «Арканы» - по специальным ставкам от 4,9% до 8,9% на 3 года. Предлагается воспользоваться специальной кредитной программой с ежемесячным платежом от 6 900 руб. При этом, как и изначально, работает фирменный онлайн-шоурум Renault. Через него можно получить  5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.

В топе

Renault Arkana Style TCe 150 1.3 CVT 4x4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
4545 x 1820 x 1565 мм
полный
АИ-95, 7.2 л на 100 км
1 419 990 руб
Все характеристики
Массовые продажи Renault Arkana стартовали в июне текущего года. Буквально с первых метров дистанции дела пошли неплохо, и уже в августе модель вошла в ТОП-25 наиболее востребованных моделей отечественного рынка, разойдясь по стране тиражом 1975 ед. Результат прошлого месяца практически такой же – 1909 автомобилей, и это 23 место в том самом списке.

Renault Arkana предлагается в 4 комплектациях на выбор – Life, Drive, Style и Edition One. Самый «нафаршированный» автомобиль может похвастать: 17-дюймовыми легкосплавными колесами, подогревом руля, 6 аэрбегами, бесключевым доступом и запуском двигателя, климат-системой, датчиками света и дождя, лобового стекла и всех сидений, задним парктроником, кожаным салоном, мультимедиа, круиз-контролем, противотуманными фарами и аудиосистемой Bose с 8-ю колонками/сабвуфером, камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и пр.

Arkana базируется на модульной SUV-платформе под B0+. В ней 55% новых компонентов, по сравнению с производимыми кроссоверами на архитектуре B0. У автомобиля несущий кузов, силовая структура которого на 35% состоит из высокопрочных и сверхвысокопрочных сортов стали. В версии с полным приводом присутствует режим 4WD Lock – принудительная блокировка муфты для езды на скорости до 80 км/ч в условиях бездорожья. При таком раскладе потенциал делится между передними и задними колесами 50:50.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Игорь Это четырехконтурный кран ребятя такую ошибку выдаёт дангер
Жека
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Renault Arkana: чаще берут 1,3-литровую турбо-версию
Бери сейчас, а то прогадаешь{{guide_2144}} В этой связи дилеры активизировали свои посылы потребителям, дескать, покупайте машины сегодня, завтра они станут еще менее доступными. Менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Лахта Рено», на наш вопрос относительно возможной покупки Renault Arkana, и вовсе был категоричен: «Мы ждем подорожания уже в декабре, и оно, возможно, составит 100 000 рублей на каждый автомобиль».У любого эмоционального человека такое заявление вызовет, нет, на насморк, а суетное желание как можно быстрее заглянуть в автосалон и выехать из него на новенькой иномарке. Но с этим утверждением не согласен представитель «Петровского Автоцентра», который весьма удивился, услышав о «черном» декабре. С его слов, «подорожание, вне всяких сомнений, ожидается, но с января следующего года», и вызвано оно будет той причиной, с которой мы начали наш обзор. {{guide_123943}} При этом менеджер также предложил не медлить с приобретением «Арканы», поскольку, как он заметил, машины в салоне не задерживаются. И, прежде всего, в наиболее доступных комплектациях. Напомним, что стартовая стоимость стильного французского кросс-купе – 1 015 000 рублей. Столько стоит моноприводная версия с атмосферным 1,6-литровым двигателем HR16DE-H4M мощностью 114 л.с., на «механике».  Как нас заверили продавцы, такие автомобили в дилерских центрах имеются, но по мере приближения к финалу 2019 года их количество быстро «тает». По умолчанию Arkana имеет: 4 подушки безопасности, 17-дюймовые стальные колеса, кондиционер, ABS, ESP, светодиодные фары, зеркала с обогревом и электроприводом, 4 электростеклоподъемника, «музыку» с 4 динамиками, кнопку ЭРА-ГЛОНАСС и пр.В городе без разницыЗа возможность иметь полноприводный вариант автомобиля придется доплатить 50 000 рублей. Это откровенно немного. 1,6-литровые машины с МКПП и «4x4», по словам менеджера отдела продажа «Петровского Автоцентра», преимущественно уезжают на Север – в Карелию и Мурманскую область, что, в общем-то, обоснованно. А вот молодой потребительской аудитории 114 сил под капотом явно не хватает, и такие покупатели обращают свои взоры на турбированный 1,3-литровый вариант кросс-купе, у которого в арсенале 150 «лошадей» мощности и 250 Нм крутящего момента при 1620-4000 об/мин.{{gallery_1567}} {{model_v2_no_show_6732}} При этом сотрудник автоцентра «Рольф Лахта Рено» заявил, что особо почувствовать разницу в динамике и тяге между имеющимися моторами в условиях городского передвижения не получится. Преимущество турбо-модификации явнее на загородной трассе. Но тогда придется смириться с другой «отправной» ценой автомобиля – от 1 250 000 рублей. При этом продавец сразу же сделал оговорку, мол, это не твердая цена, ее определенно можно снизить при очном разговоре в автосалоне. Сколько автоцентр скинет, по телефону узнать не удалось, но радует сам факт возможности торга.В помощь покупателям фирменные акции импортера. Так, например, можно обменять свой текущий автомобиль на новый Renault Arkana и получить дополнительную выгоду в размере от 30 000 руб. (комплектация Life) до 70 000 руб. (для остальных версий). Кредитные условия при покупке «Арканы» - по специальным ставкам от 4,9% до 8,9% на 3 года. Предлагается воспользоваться специальной кредитной программой с ежемесячным платежом от 6 900 руб. При этом, как и изначально, работает фирменный онлайн-шоурум Renault. Через него можно получить  5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.В топе{{params_61299}} Массовые продажи Renault Arkana стартовали в июне текущего года. Буквально с первых метров дистанции дела пошли неплохо, и уже в августе модель вошла в ТОП-25 наиболее востребованных моделей отечественного рынка, разойдясь по стране тиражом 1975 ед. Результат прошлого месяца практически такой же – 1909 автомобилей, и это 23 место в том самом списке.Renault Arkana предлагается в 4 комплектациях на выбор – Life, Drive, Style и Edition One. Самый «нафаршированный» автомобиль может похвастать: 17-дюймовыми легкосплавными колесами, подогревом руля, 6 аэрбегами, бесключевым доступом и запуском двигателя, климат-системой, датчиками света и дождя, лобового стекла и всех сидений, задним парктроником, кожаным салоном, мультимедиа, круиз-контролем, противотуманными фарами и аудиосистемой Bose с 8-ю колонками/сабвуфером, камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и пр.Arkana базируется на модульной SUV-платформе под B0+. В ней 55% новых компонентов, по сравнению с производимыми кроссоверами на архитектуре B0. У автомобиля несущий кузов, силовая структура которого на 35% состоит из высокопрочных и сверхвысокопрочных сортов стали. В версии с полным приводом присутствует режим 4WD Lock – принудительная блокировка муфты для езды на скорости до 80 км/ч в условиях бездорожья. При таком раскладе потенциал делится между передними и задними колесами 50:50.
2019-11-23
Автор: Иван Братуха
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