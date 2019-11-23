Renault Arkana: чаще берут 1,3-литровую турбо-версию
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Фото: Renault
Бери сейчас, а то прогадаешь
У любого эмоционального человека такое заявление вызовет, нет, на насморк, а суетное желание как можно быстрее заглянуть в автосалон и выехать из него на новенькой иномарке. Но с этим утверждением не согласен представитель «Петровского Автоцентра», который весьма удивился, услышав о «черном» декабре. С его слов, «подорожание, вне всяких сомнений, ожидается, но с января следующего года», и вызвано оно будет той причиной, с которой мы начали наш обзор.
Как нас заверили продавцы, такие автомобили в дилерских центрах имеются, но по мере приближения к финалу 2019 года их количество быстро «тает». По умолчанию Arkana имеет: 4 подушки безопасности, 17-дюймовые стальные колеса, кондиционер, ABS, ESP, светодиодные фары, зеркала с обогревом и электроприводом, 4 электростеклоподъемника, «музыку» с 4 динамиками, кнопку ЭРА-ГЛОНАСС и пр.
В городе без разницы
За возможность иметь полноприводный вариант автомобиля придется доплатить 50 000 рублей. Это откровенно немного. 1,6-литровые машины с МКПП и «4x4», по словам менеджера отдела продажа «Петровского Автоцентра», преимущественно уезжают на Север – в Карелию и Мурманскую область, что, в общем-то, обоснованно. А вот молодой потребительской аудитории 114 сил под капотом явно не хватает, и такие покупатели обращают свои взоры на турбированный 1,3-литровый вариант кросс-купе, у которого в арсенале 150 «лошадей» мощности и 250 Нм крутящего момента при 1620-4000 об/мин.
В помощь покупателям фирменные акции импортера. Так, например, можно обменять свой текущий автомобиль на новый Renault Arkana и получить дополнительную выгоду в размере от 30 000 руб. (комплектация Life) до 70 000 руб. (для остальных версий). Кредитные условия при покупке «Арканы» - по специальным ставкам от 4,9% до 8,9% на 3 года. Предлагается воспользоваться специальной кредитной программой с ежемесячным платежом от 6 900 руб. При этом, как и изначально, работает фирменный онлайн-шоурум Renault. Через него можно получить 5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.
В топе
|Renault Arkana Style TCe 150 1.3 CVT 4x4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
|4545 x 1820 x 1565 мм
|полный
|АИ-95, 7.2 л на 100 км
|1 419 990 руб
|Все характеристики
Renault Arkana предлагается в 4 комплектациях на выбор – Life, Drive, Style и Edition One. Самый «нафаршированный» автомобиль может похвастать: 17-дюймовыми легкосплавными колесами, подогревом руля, 6 аэрбегами, бесключевым доступом и запуском двигателя, климат-системой, датчиками света и дождя, лобового стекла и всех сидений, задним парктроником, кожаным салоном, мультимедиа, круиз-контролем, противотуманными фарами и аудиосистемой Bose с 8-ю колонками/сабвуфером, камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и пр.
Arkana базируется на модульной SUV-платформе под B0+. В ней 55% новых компонентов, по сравнению с производимыми кроссоверами на архитектуре B0. У автомобиля несущий кузов, силовая структура которого на 35% состоит из высокопрочных и сверхвысокопрочных сортов стали. В версии с полным приводом присутствует режим 4WD Lock – принудительная блокировка муфты для езды на скорости до 80 км/ч в условиях бездорожья. При таком раскладе потенциал делится между передними и задними колесами 50:50.
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