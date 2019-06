Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель

{{model_v2_no_show_6732}} В Сети завязываются дискуссии, открываются новые форумы, а как на этом фоне себя чувствуют официальные дилеры Renault? Ведь именно им продавать новый продукт марки. Мы связались с некоторыми игроками и выяснили, что ставка на Arkana будет не просто большая, а очень большая.«Не исключено, что Arkana пойдет сильнее «Логана», - заметил в телефонной беседе с нами представитель отдела продаж «Петровского автоцентра» (на Софийской ул.). – И об этом свидетельствует тот потребительский, который мы наблюдаем в эти майские дни». По словам менеджера, на сегодняшний день в целом по Санкт-Петербургу собрано около 300 предзаказов на новый кросс-купе. Насколько реалистична эта цифра, сказать трудно, потому что из уст представителя автоцентра «Рольф Лахта Рено» мы услышали несколько иную – 100 машин. Но и она, признаться, впечатляет, потому как официальные продажи Renault Arkana еще не стартовали, и когда ожидается автомобиль – отдельный вопрос, который мы задали дилерам.{{guide_123943}} По информации сотрудников компании «Автопродикс Рено» и «Петровского автоцентра», первые «живые» экземпляры должны появятся в шоу-румах в середине июля текущего года. Продавец «Рольф Лахта Рено» предположила, что это может произойти даже чуть раньше – в конце июня. При этом девушка заметила, что за минувшую неделю 8 петербуржцев оформили предзаказы.Что для этого требуется, кроме желания? Прежде всего, понимание, что за автомобиль, в какой комплектации и с каким набором оборудования. Для этого, говорят продавцы, достаточно зайти на сайт Renault и хорошенько ознакомиться с предложениями. Во-вторых, залоговая сумма. Она, из уст наших респондентов, оказалась одинаковой – 10 000 рублей. Оформить предзаказ можно как, опять-таки, на сайте компании (с выбором полюбившегося дилера), так и непосредственно во время визита в ближайший дилерский центр. {{gallery_1533}} {{guide_172969}} Все игроки заявили о своей готовности сразу выставить «Аркану» на клиентский тест-драйв, как только новинка появится в их салонах. Похоже, они и сами не терпят оказаться за рулем «Арканы», потому как «живьем» видели машину всего раз-два. Продавцы говорят о том, что озвученный некоторое время назад ценник их порадовал. «Сами посудите, - говорит представитель «Петровского автоцентра». – За 1,5 миллиона вы получаете красавец-кроссовер в версии 4x4, с полным «фаршем» в виде мультимедиа/навигации, камер кругового обзора, мониторинга «слепых» зон и прочих полезных опций».{{guide_173812}} Минимально установленная цена на Arkana – 1 419 990 рублей. Это лимитированная версия Edition One, на моноприводе, с 1,3-литровым турбомотором TCe (H5H), разработанным совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента, работает в паре исключительно с вариатором X-tronic. На первых порах будет доступен только данный силовой агрегат. Несколько позже должен появиться 1,6-литровый «атмосферник» H4M с отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента, который станет базовым. Предложат 3 модификации, в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой МКПП, передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод с вариатором для 1,6-литровых моторов будет недоступен.{{gallery_1534}} Дилеры признаются, что на сегодняшний день не располагают полным прайс-листом со всеми комплектациями и ценами, но считают, что все они будут приемлемыми. Нет пока и данных по стоимости нормо-часа на плановое техническое обслуживание. При этом сотрудник отдела продаж компании «Автопродикс Рено» спрогнозировал, что вряд ли ТО на «Аркану» окажется дороже ныне действующих расценок, которые, в среднем, составляют 12 000 рублей. Лимитированная серия Edition One. Оборудование{{material_126627}} Передние и задние брызговики, окраска «металлик», 17-дюймовые 2-цветные легкосплавные диски колес, легкая тонировка стекол, кожаная обивка сидений и руля, кнопка запуска двигателя, Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном, Круиз-контроль c ограничителем скорости, система выбора режимов вождения Multi-Sense, камеры кругового обзора, система обнаружения слепых зон, задние датчики парковки, светодиодные ДХО, полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет, LED-фонари Edge Light, противотуманные фары, атмосферная подсветка салона (8 цветов).А также: ЦЗ с ДУ, ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, регулировка руля по высоте и по вылету, регулировка водительского сидения по высоте с поясничной поддержкой, мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8. И еще: «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, ESP + HSА (помощь при трогании на подъеме), целый набор подушек безопасности, датчик давления в шинах, крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях, органайзер под полом багажника. Подготовка двигателя к запуску в холодном климате, стальная защита картера двигателя, бачок омывателя большого объема (5 л), полноразмерное запасное колесо.Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега, 5 лет - на двигатель и коробку передач при покупке онлайн, антикоррозийная защита - 6 лет гарантии производителя.

2019-06-03