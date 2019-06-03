3 июня 2019, 00:15

Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель

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На сегодняшний день нет более обсуждаемого автомобиля на российском рынке, чем Renault Arkana. Автопроизводитель периодически подогревает к нему интерес - то проведением роскошной премьеры, то анонсированием комплектаций и цен.
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый 1 419 990 Р
В Сети завязываются дискуссии, открываются новые форумы, а как на этом фоне себя чувствуют официальные дилеры Renault? Ведь именно им продавать новый продукт марки. Мы связались с некоторыми игроками и выяснили, что ставка на Arkana будет не просто большая, а очень большая.

«Не исключено, что Arkana пойдет сильнее «Логана», - заметил в телефонной беседе с нами представитель отдела продаж «Петровского автоцентра» (на Софийской ул.). – И об этом свидетельствует тот потребительский, который мы наблюдаем в эти майские дни». По словам менеджера, на сегодняшний день в целом по Санкт-Петербургу собрано около 300 предзаказов на новый кросс-купе.

Насколько реалистична эта цифра, сказать трудно, потому что из уст представителя автоцентра «Рольф Лахта Рено» мы услышали несколько иную – 100 машин. Но и она, признаться, впечатляет, потому как официальные продажи Renault Arkana еще не стартовали, и когда ожидается автомобиль – отдельный вопрос, который мы задали дилерам.

Renault
Петровский автоцентр (Рено на Софийской)
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 87
Объявлений: 2
Отзывов: 1
По информации сотрудников компании «Автопродикс Рено» и «Петровского автоцентра», первые «живые» экземпляры должны появятся в шоу-румах в середине июля текущего года. Продавец «Рольф Лахта Рено» предположила, что это может произойти даже чуть раньше – в конце июня. При этом девушка заметила, что за минувшую неделю 8 петербуржцев оформили предзаказы.

Что для этого требуется, кроме желания? Прежде всего, понимание, что за автомобиль, в какой комплектации и с каким набором оборудования. Для этого, говорят продавцы, достаточно зайти на сайт Renault и хорошенько ознакомиться с предложениями. Во-вторых, залоговая сумма. Она, из уст наших респондентов, оказалась одинаковой – 10 000 рублей. Оформить предзаказ можно как, опять-таки, на сайте компании (с выбором полюбившегося дилера), так и непосредственно во время визита в ближайший дилерский центр.

Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель

Рольф Лахта Рено
Санкт-Петербург
Все игроки заявили о своей готовности сразу выставить «Аркану» на клиентский тест-драйв, как только новинка появится в их салонах. Похоже, они и сами не терпят оказаться за рулем «Арканы», потому как «живьем» видели машину всего раз-два. Продавцы говорят о том, что озвученный некоторое время назад ценник их порадовал. «Сами посудите, - говорит представитель «Петровского автоцентра». – За 1,5 миллиона вы получаете красавец-кроссовер в версии 4x4, с полным «фаршем» в виде мультимедиа/навигации, камер кругового обзора, мониторинга «слепых» зон и прочих полезных опций».

Автопродикс Рено
Санкт-Петербург
Минимально установленная цена на Arkana – 1 419 990 рублей. Это лимитированная версия Edition One, на моноприводе, с 1,3-литровым турбомотором TCe (H5H), разработанным совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента, работает в паре исключительно с вариатором X-tronic.

На первых порах будет доступен только данный силовой агрегат. Несколько позже должен появиться 1,6-литровый «атмосферник» H4M с отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента, который станет базовым. Предложат 3 модификации, в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой МКПП, передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод с вариатором для 1,6-литровых моторов будет недоступен.

Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Renault Arkana до старта продаж осталось несколько недель
Дилеры признаются, что на сегодняшний день не располагают полным прайс-листом со всеми комплектациями и ценами, но считают, что все они будут приемлемыми. Нет пока и данных по стоимости нормо-часа на плановое техническое обслуживание. При этом сотрудник отдела продаж компании «Автопродикс Рено» спрогнозировал, что вряд ли ТО на «Аркану» окажется дороже ныне действующих расценок, которые, в среднем, составляют 12 000 рублей. 

Лимитированная серия Edition One. Оборудование

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Передние и задние брызговики, окраска «металлик», 17-дюймовые 2-цветные легкосплавные диски колес, легкая тонировка стекол, кожаная обивка сидений и руля, кнопка запуска двигателя, Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном, Круиз-контроль c ограничителем скорости,  система выбора режимов вождения Multi-Sense, камеры кругового обзора, система обнаружения слепых зон, задние датчики парковки, светодиодные ДХО, полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет, LED-фонари Edge Light, противотуманные фары, атмосферная подсветка салона (8 цветов).

А также: ЦЗ с ДУ, ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, регулировка руля по высоте и по вылету, регулировка водительского сидения по высоте с поясничной поддержкой, мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8.

И еще: «ЭРА-ГЛОНАСС»,  ABS,  ESP + HSА (помощь при трогании на подъеме), целый набор подушек безопасности, датчик давления в шинах, крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях, органайзер под полом багажника. Подготовка двигателя к запуску в холодном климате, стальная защита картера двигателя, бачок омывателя большого объема (5 л), полноразмерное запасное колесо.

Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега, 5 лет - на двигатель и коробку передач при покупке онлайн, антикоррозийная защита - 6 лет гарантии производителя.

Иван Братуха
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Отзывы по теме
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Здравствуйте. Подскажите проблему. Рено премиум 94 г.в. из сапуна копает антефриз. С чего наченать ремонт?
Николай
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Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
{{model_v2_no_show_6732}} В Сети завязываются дискуссии, открываются новые форумы, а как на этом фоне себя чувствуют официальные дилеры Renault? Ведь именно им продавать новый продукт марки. Мы связались с некоторыми игроками и выяснили, что ставка на Arkana будет не просто большая, а очень большая.«Не исключено, что Arkana пойдет сильнее «Логана», - заметил в телефонной беседе с нами представитель отдела продаж «Петровского автоцентра» (на Софийской ул.). – И об этом свидетельствует тот потребительский, который мы наблюдаем в эти майские дни». По словам менеджера, на сегодняшний день в целом по Санкт-Петербургу собрано около 300 предзаказов на новый кросс-купе. Насколько реалистична эта цифра, сказать трудно, потому что из уст представителя автоцентра «Рольф Лахта Рено» мы услышали несколько иную – 100 машин. Но и она, признаться, впечатляет, потому как официальные продажи Renault Arkana еще не стартовали, и когда ожидается автомобиль – отдельный вопрос, который мы задали дилерам.{{guide_123943}} По информации сотрудников компании «Автопродикс Рено» и «Петровского автоцентра», первые «живые» экземпляры должны появятся в шоу-румах в середине июля текущего года. Продавец «Рольф Лахта Рено» предположила, что это может произойти даже чуть раньше – в конце июня. При этом девушка заметила, что за минувшую неделю 8 петербуржцев оформили предзаказы.Что для этого требуется, кроме желания? Прежде всего, понимание, что за автомобиль, в какой комплектации и с каким набором оборудования. Для этого, говорят продавцы, достаточно зайти на сайт Renault и хорошенько ознакомиться с предложениями. Во-вторых, залоговая сумма. Она, из уст наших респондентов, оказалась одинаковой – 10 000 рублей. Оформить предзаказ можно как, опять-таки, на сайте компании (с выбором полюбившегося дилера), так и непосредственно во время визита в ближайший дилерский центр. {{gallery_1533}} {{guide_172969}} Все игроки заявили о своей готовности сразу выставить «Аркану» на клиентский тест-драйв, как только новинка появится в их салонах. Похоже, они и сами не терпят оказаться за рулем «Арканы», потому как «живьем» видели машину всего раз-два. Продавцы говорят о том, что озвученный некоторое время назад ценник их порадовал. «Сами посудите, - говорит представитель «Петровского автоцентра». – За 1,5 миллиона вы получаете красавец-кроссовер в версии 4x4, с полным «фаршем» в виде мультимедиа/навигации, камер кругового обзора, мониторинга «слепых» зон и прочих полезных опций».{{guide_173812}} Минимально установленная цена на Arkana – 1 419 990 рублей. Это лимитированная версия Edition One, на моноприводе, с 1,3-литровым турбомотором TCe (H5H), разработанным совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента, работает в паре исключительно с вариатором X-tronic. На первых порах будет доступен только данный силовой агрегат. Несколько позже должен появиться 1,6-литровый «атмосферник» H4M с отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента, который станет базовым. Предложат 3 модификации, в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой МКПП, передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод с вариатором для 1,6-литровых моторов будет недоступен.{{gallery_1534}} Дилеры признаются, что на сегодняшний день не располагают полным прайс-листом со всеми комплектациями и ценами, но считают, что все они будут приемлемыми. Нет пока и данных по стоимости нормо-часа на плановое техническое обслуживание. При этом сотрудник отдела продаж компании «Автопродикс Рено» спрогнозировал, что вряд ли ТО на «Аркану» окажется дороже ныне действующих расценок, которые, в среднем, составляют 12 000 рублей.  Лимитированная серия Edition One. Оборудование{{material_126627}} Передние и задние брызговики, окраска «металлик», 17-дюймовые 2-цветные легкосплавные диски колес, легкая тонировка стекол, кожаная обивка сидений и руля, кнопка запуска двигателя, Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном, Круиз-контроль c ограничителем скорости,  система выбора режимов вождения Multi-Sense, камеры кругового обзора, система обнаружения слепых зон, задние датчики парковки, светодиодные ДХО, полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет, LED-фонари Edge Light, противотуманные фары, атмосферная подсветка салона (8 цветов).А также: ЦЗ с ДУ, ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, регулировка руля по высоте и по вылету, регулировка водительского сидения по высоте с поясничной поддержкой, мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8. И еще: «ЭРА-ГЛОНАСС»,  ABS,  ESP + HSА (помощь при трогании на подъеме), целый набор подушек безопасности, датчик давления в шинах, крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях, органайзер под полом багажника. Подготовка двигателя к запуску в холодном климате, стальная защита картера двигателя, бачок омывателя большого объема (5 л), полноразмерное запасное колесо.Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега, 5 лет - на двигатель и коробку передач при покупке онлайн, антикоррозийная защита - 6 лет гарантии производителя.
2019-06-03
Автор: Иван Братуха
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