Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
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«Не исключено, что Arkana пойдет сильнее «Логана», - заметил в телефонной беседе с нами представитель отдела продаж «Петровского автоцентра» (на Софийской ул.). – И об этом свидетельствует тот потребительский, который мы наблюдаем в эти майские дни». По словам менеджера, на сегодняшний день в целом по Санкт-Петербургу собрано около 300 предзаказов на новый кросс-купе.
Насколько реалистична эта цифра, сказать трудно, потому что из уст представителя автоцентра «Рольф Лахта Рено» мы услышали несколько иную – 100 машин. Но и она, признаться, впечатляет, потому как официальные продажи Renault Arkana еще не стартовали, и когда ожидается автомобиль – отдельный вопрос, который мы задали дилерам.
Что для этого требуется, кроме желания? Прежде всего, понимание, что за автомобиль, в какой комплектации и с каким набором оборудования. Для этого, говорят продавцы, достаточно зайти на сайт Renault и хорошенько ознакомиться с предложениями. Во-вторых, залоговая сумма. Она, из уст наших респондентов, оказалась одинаковой – 10 000 рублей. Оформить предзаказ можно как, опять-таки, на сайте компании (с выбором полюбившегося дилера), так и непосредственно во время визита в ближайший дилерский центр.
На первых порах будет доступен только данный силовой агрегат. Несколько позже должен появиться 1,6-литровый «атмосферник» H4M с отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента, который станет базовым. Предложат 3 модификации, в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой МКПП, передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод с вариатором для 1,6-литровых моторов будет недоступен.
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А также: ЦЗ с ДУ, ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, регулировка руля по высоте и по вылету, регулировка водительского сидения по высоте с поясничной поддержкой, мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8.
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