23 мая 2019, 14:06

Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей

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Компания Renault официально представила новый купеобразный кроссовер Arkana. Продажи новинки начнутся в июне, но уже сегодня можно оформить заказ на автомобиль в эксклюзивной серии Edition One. Комплектация отличается максимально возможным уровнем оснащения и стоит минимум 1 419 990 рублей.
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
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Renault Arkana – одна из самых долгожданных российских премьер 2019 года. В работе над кроссовером принимали участие отечественные инженеры. Автомобиль построен на модульной платформе B0, которая уже лежит в основе Duster и Kaptur. Однако более половины (55%) компонентов в ней новые. В российской линейке Renault кросс-купе займет нишу между Kaptur и Koleos. Выпускать новинку будут на московском предприятии Renault.

Габаритные размеры Renault Arkana: длина – 4 545 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 565 мм, колесная база – 2 721 мм. Переднеприводные версии получили заднюю подвеску со скручивающейся балкой, полноприводные – «многорычажку». Дорожный просвет – 205 мм. Угол въезда – 21 градус, съезда – 26 градусов. По габаритам французский кроссовер находится в одном классе с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. В «идеологическом» плане его ближайшим конкурентом станет Mitsubishi Eclipse Cross. Хотя прямых соперников в сегменте бюджетных кросс-купе у «Арканы» нет.

В моторную гамму вошли два агрегата. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента. Покупателям предложат три модификации с мотором 1.6 в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой «механикой», передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой МКПП. Полный привод с вариатором для таких 1,6-литровых моторов недоступен.
 
Альтернативу ему составит новый 1,3-литровый турбомотор TCe (H5H), разработанный совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента. Мотор работает в паре исключительно с вариатором X-tronic. Привод – передний или полный. Расход топлива в смешанном цикле у таких кроссоверов не превышает 7 литров.

Официальные продажи стартуют в июне, но уже сейчас клиенты могут заказать Renault Arkana в лимитированной версии Edition One. Кроссовер с передним приводом обойдется минимум в 1 419 990 рублей, с полным – от 1 499 990 рублей. Позже обещают опубликовать полный прайс-лист со всеми комплектациями и ценами. В список оснащения войдут 6 подушек безопасности, 17-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, медиакомплекс Easy Link c 8,3-дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, аудиосистема Bose с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером, климат-контроль, круиз-контроль, «зимний пакет», cистема бесключевого доступа, камеры кругового обзора и система контроля «слепых» зон. Покупатели смогут выбирать из 7 вариантов окраски кузова и трех видов дизайна дисков.

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Отзывы по теме
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Здравствуйте. Подскажите проблему. Рено премиум 94 г.в. из сапуна копает антефриз. С чего наченать ремонт?
Николай
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
{{material_126252}}Renault Arkana – одна из самых долгожданных российских премьер 2019 года. В работе над кроссовером принимали участие отечественные инженеры. Автомобиль построен на модульной платформе B0, которая уже лежит в основе Duster и Kaptur. Однако более половины (55%) компонентов в ней новые. В российской линейке Renault кросс-купе займет нишу между Kaptur и Koleos. Выпускать новинку будут на московском предприятии Renault.Габаритные размеры Renault Arkana: длина – 4 545 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 565 мм, колесная база – 2 721 мм. Переднеприводные версии получили заднюю подвеску со скручивающейся балкой, полноприводные – «многорычажку». Дорожный просвет – 205 мм. Угол въезда – 21 градус, съезда – 26 градусов. По габаритам французский кроссовер находится в одном классе с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. В «идеологическом» плане его ближайшим конкурентом станет Mitsubishi Eclipse Cross. Хотя прямых соперников в сегменте бюджетных кросс-купе у «Арканы» нет.В моторную гамму вошли два агрегата. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента. Покупателям предложат три модификации с мотором 1.6 в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой «механикой», передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой МКПП. Полный привод с вариатором для таких 1,6-литровых моторов недоступен. Альтернативу ему составит новый 1,3-литровый турбомотор TCe (H5H), разработанный совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента. Мотор работает в паре исключительно с вариатором X-tronic. Привод – передний или полный. Расход топлива в смешанном цикле у таких кроссоверов не превышает 7 литров.Официальные продажи стартуют в июне, но уже сейчас клиенты могут заказать Renault Arkana в лимитированной версии Edition One. Кроссовер с передним приводом обойдется минимум в 1 419 990 рублей, с полным – от 1 499 990 рублей. Позже обещают опубликовать полный прайс-лист со всеми комплектациями и ценами. В список оснащения войдут 6 подушек безопасности, 17-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, медиакомплекс Easy Link c 8,3-дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, аудиосистема Bose с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером, климат-контроль, круиз-контроль, «зимний пакет», cистема бесключевого доступа, камеры кругового обзора и система контроля «слепых» зон. Покупатели смогут выбирать из 7 вариантов окраски кузова и трех видов дизайна дисков.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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