23 мая 2019, 14:06
Renault Arkana можно заказать за 1 419 990 рублей
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Компания Renault официально представила новый купеобразный кроссовер Arkana. Продажи новинки начнутся в июне, но уже сегодня можно оформить заказ на автомобиль в эксклюзивной серии Edition One. Комплектация отличается максимально возможным уровнем оснащения и стоит минимум 1 419 990 рублей.
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Габаритные размеры Renault Arkana: длина – 4 545 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 565 мм, колесная база – 2 721 мм. Переднеприводные версии получили заднюю подвеску со скручивающейся балкой, полноприводные – «многорычажку». Дорожный просвет – 205 мм. Угол въезда – 21 градус, съезда – 26 градусов. По габаритам французский кроссовер находится в одном классе с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. В «идеологическом» плане его ближайшим конкурентом станет Mitsubishi Eclipse Cross. Хотя прямых соперников в сегменте бюджетных кросс-купе у «Арканы» нет.
В моторную гамму вошли два агрегата. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M отдачей 114 л.с. и 156 Нм момента. Покупателям предложат три модификации с мотором 1.6 в зависимости от типа привода: передний привод с 5-ступенчатой «механикой», передний привод с вариатором и полный привод с 6-ступенчатой МКПП. Полный привод с вариатором для таких 1,6-литровых моторов недоступен.
Альтернативу ему составит новый 1,3-литровый турбомотор TCe (H5H), разработанный совместно с Daimler. Он выдает 150 л.с. и 250 Нм пикового момента. Мотор работает в паре исключительно с вариатором X-tronic. Привод – передний или полный. Расход топлива в смешанном цикле у таких кроссоверов не превышает 7 литров.
Официальные продажи стартуют в июне, но уже сейчас клиенты могут заказать Renault Arkana в лимитированной версии Edition One. Кроссовер с передним приводом обойдется минимум в 1 419 990 рублей, с полным – от 1 499 990 рублей. Позже обещают опубликовать полный прайс-лист со всеми комплектациями и ценами. В список оснащения войдут 6 подушек безопасности, 17-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, медиакомплекс Easy Link c 8,3-дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, аудиосистема Bose с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером, климат-контроль, круиз-контроль, «зимний пакет», cистема бесключевого доступа, камеры кругового обзора и система контроля «слепых» зон. Покупатели смогут выбирать из 7 вариантов окраски кузова и трех видов дизайна дисков.
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