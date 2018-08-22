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22 августа 2018, 11:31
Renault Arkana – новый кроссовер для России
Компания Renault выведет на российский рынок новую модель – кроссовер Arkana. Премьера новинки состоится через неделю на Московском автосалоне. Продажи стартуют в 2019 году.
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Renault Arkana построят на глобальной платформе альянса В0, которая также лежит в основе российских Duster и Kaptur. В Renault обещают, что новинка получит яркий стильный дизайн. Скорее всего, речь идет о купеобразном кроссовере. В модельном ряду марки он займет место между Kaptur (от 934 000 рублей) и более крупным Koleos (от 1 829 000 рублей). Производство наладят на московском заводе Renault, где сейчас выпускают кроссоверы Duster и Kaptur, а также Nissan Terrano.
Новый кроссовер планируют продавать по всему миру. Помимо России приоритетными рынками для него станут Китай, Бразилия и Южная Корея. Но первыми новое кросс-купе получат именно российские покупатели. Два месяца назад новинка, скрытая плотным слоем камуфляжа, уже попадала в объективы фотошпионов. Судя по ним, кроссовер получит «заваленную» линию крыши и короткие свесы.
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в багажнике рено логан 2 нет освещения но есть кокой то разьем на левой стороне выходящий из общей косы
| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
| Кому: Саша, металлический звон во Флюхе-это в колодках тормозных 100%. Сам долго искал.
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