28 мая 2019, 17:30

Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет

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Новое кросс-купе Renault Arkana лимитированной серии Edition One теперь можно заказать не только в эксклюзивном красном цвете Red Fusion, но и в совершенно новом коричневом Tenakuru.
Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет
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Компания Renault официально представила новый купеобразный кроссовер Arkana. Продажи новинки начнутся в июне ...
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Компания Renault предложила первым покупателям Arkana еще один дополнительный уникальный цвет. Коричневый Tenakuru, как и красный Red Fusion, был разработан специально для нового кросс-купе и впервые представлен в цветовой палитре Renault. 

Продажи Renault Arkana стартовали 23 мая и пока новинку можно заказать только в виртуальном шоу-руме на официальном сайте Renault Россия. За неполную неделю, прошедшую с момента начала продаж, покупатели зарезервировали более 250 автомобилей. А первая партия из 100 машин была распродана всего за 3 часа. Кроссоверы Arkana серии Edition One предлагаются с передним (от 1 419 990 рублей) или с полным приводом (от 1 499 990 рублей). При этом наиболее востребованы именно полноприводные модификации.

Как подчеркивают в российской офисе Renault, автомобили лимитированной серии Edition One впервые в массовом сегменте можно полностью оплатить онлайн, а при необходимости и получить онлайн-одобрение кредита. При полной оплате клиентам предлагают бесплатную доставку автомобиля на дом – посещать дилерский центр нет необходимости.

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Отзывы по теме
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Здравствуйте. Подскажите проблему. Рено премиум 94 г.в. из сапуна копает антефриз. С чего наченать ремонт?
Николай
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет
{{material_126591}}Компания Renault предложила первым покупателям Arkana еще один дополнительный уникальный цвет. Коричневый Tenakuru, как и красный Red Fusion, был разработан специально для нового кросс-купе и впервые представлен в цветовой палитре Renault. Продажи Renault Arkana стартовали 23 мая и пока новинку можно заказать только в виртуальном шоу-руме на официальном сайте Renault Россия. За неполную неделю, прошедшую с момента начала продаж, покупатели зарезервировали более 250 автомобилей. А первая партия из 100 машин была распродана всего за 3 часа. Кроссоверы Arkana серии Edition One предлагаются с передним (от 1 419 990 рублей) или с полным приводом (от 1 499 990 рублей). При этом наиболее востребованы именно полноприводные модификации.Как подчеркивают в российской офисе Renault, автомобили лимитированной серии Edition One впервые в массовом сегменте можно полностью оплатить онлайн, а при необходимости и получить онлайн-одобрение кредита. При полной оплате клиентам предлагают бесплатную доставку автомобиля на дом – посещать дилерский центр нет необходимости.
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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