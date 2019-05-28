28 мая 2019, 17:30
Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет
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Новое кросс-купе Renault Arkana лимитированной серии Edition One теперь можно заказать не только в эксклюзивном красном цвете Red Fusion, но и в совершенно новом коричневом Tenakuru.
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Компания Renault официально представила новый купеобразный кроссовер Arkana. Продажи новинки начнутся в июне ...Читать далее
Продажи Renault Arkana стартовали 23 мая и пока новинку можно заказать только в виртуальном шоу-руме на официальном сайте Renault Россия. За неполную неделю, прошедшую с момента начала продаж, покупатели зарезервировали более 250 автомобилей. А первая партия из 100 машин была распродана всего за 3 часа. Кроссоверы Arkana серии Edition One предлагаются с передним (от 1 419 990 рублей) или с полным приводом (от 1 499 990 рублей). При этом наиболее востребованы именно полноприводные модификации.
Как подчеркивают в российской офисе Renault, автомобили лимитированной серии Edition One впервые в массовом сегменте можно полностью оплатить онлайн, а при необходимости и получить онлайн-одобрение кредита. При полной оплате клиентам предлагают бесплатную доставку автомобиля на дом – посещать дилерский центр нет необходимости.
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