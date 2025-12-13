Возвращение Renault Arkana: новые комплектации, гибридные версии и привлекательные цены – стоит ли покупать сейчас?

Renault Arkana снова доступна в России с гибридом и дизелем по цене от 2,2 млн рублей

Renault Arkana вернулась на российский рынок с новыми версиями. Теперь доступны бензиновые, дизельные и гибридные модификации. Стартовая цена – от 2,2 млн рублей. В продаже как корейские, так и российские экземпляры. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.

Купеобразный кроссовер Renault Arkana, который ранее собирался на московском заводе, вновь появился в продаже на российском рынке. Теперь автомобили поступают из Кореи по схеме параллельного импорта, что позволило расширить выбор версий и комплектаций. Покупателям доступны бензиновые, дизельные и даже гибридные модификации, а минимальная стоимость начинается с отметки 2 205 000 рублей.

Особого внимания заслуживает гибридная Arkana с плагин-гибридной установкой. В ее составе – бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 94 л.с., два электродвигателя на 20 и 49 л.с., а также литий-ионная батарея емкостью 1,2 кВт·ч. Совокупная отдача силовой установки достигает 143 л.с., а в паре с ней работает бесступенчатая трансмиссия. Такая версия выделяется не только экономичностью, но и современным оснащением.

На фоне китайских конкурентов Arkana выглядит весьма привлекательно по цене. Например, Changan Uni-T предлагается минимум за 3 069 900 рублей, а Knewstar 001 – от 3 722 990 рублей, даже с учетом скидок. Таким образом, французский кроссовер становится интересной альтернативой для тех, кто ищет доступный и хорошо оснащенный автомобиль.

В продаже также представлены две бензиновые версии Arkana с атмосферным двигателем 1,6 литра (114 л.с.) и вариатором. Один из таких автомобилей можно заказать в Казань за 2 280 250 рублей с полным комплектом документов, другой – во Владивостоке за 2 790 000 рублей. Оба варианта оснащены кожаным салоном, современным мультимедийным комплексом с вертикальным сенсорным экраном, камерой кругового обзора, подогревами сидений и рулевого колеса, а также USB-портами для задних пассажиров.

Кроме корейских версий, на Дальнем Востоке доступны и российские Arkana 2021–2022 годов выпуска. Эти автомобили предлагаются в комплектациях Style, Pulse, Drive и Prime. Под капотом – либо атмосферный 1,6-литровый мотор на 114 л.с., либо турбированный 1,3-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Два экземпляра в топовой комплектации Prime с более мощным мотором оцениваются в 2 937 000 рублей. Таким образом, у покупателей есть выбор между новыми и почти новыми машинами, а также между разными типами силовых установок.