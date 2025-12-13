Возвращение Renault Arkana: новые комплектации, гибридные версии и привлекательные цены – стоит ли покупать сейчас?

13 декабря 2025, 19:35
Renault Arkana снова доступна в России с гибридом и дизелем по цене от 2,2 млн рублей
Renault Arkana снова доступна в России с гибридом и дизелем по цене от 2,2 млн рублей
Renault Arkana вернулась на российский рынок с новыми версиями. Теперь доступны бензиновые, дизельные и гибридные модификации. Стартовая цена – от 2,2 млн рублей. В продаже как корейские, так и российские экземпляры. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.
Купеобразный кроссовер Renault Arkana, который ранее собирался на московском заводе, вновь появился в продаже на российском рынке. Теперь автомобили поступают из Кореи по схеме параллельного импорта, что позволило расширить выбор версий и комплектаций. Покупателям доступны бензиновые, дизельные и даже гибридные модификации, а минимальная стоимость начинается с отметки 2 205 000 рублей.
Особого внимания заслуживает гибридная Arkana с плагин-гибридной установкой. В ее составе – бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 94 л.с., два электродвигателя на 20 и 49 л.с., а также литий-ионная батарея емкостью 1,2 кВт·ч. Совокупная отдача силовой установки достигает 143 л.с., а в паре с ней работает бесступенчатая трансмиссия. Такая версия выделяется не только экономичностью, но и современным оснащением.
На фоне китайских конкурентов Arkana выглядит весьма привлекательно по цене. Например, Changan Uni-T предлагается минимум за 3 069 900 рублей, а Knewstar 001 – от 3 722 990 рублей, даже с учетом скидок. Таким образом, французский кроссовер становится интересной альтернативой для тех, кто ищет доступный и хорошо оснащенный автомобиль.
В продаже также представлены две бензиновые версии Arkana с атмосферным двигателем 1,6 литра (114 л.с.) и вариатором. Один из таких автомобилей можно заказать в Казань за 2 280 250 рублей с полным комплектом документов, другой – во Владивостоке за 2 790 000 рублей. Оба варианта оснащены кожаным салоном, современным мультимедийным комплексом с вертикальным сенсорным экраном, камерой кругового обзора, подогревами сидений и рулевого колеса, а также USB-портами для задних пассажиров.
Кроме корейских версий, на Дальнем Востоке доступны и российские Arkana 2021–2022 годов выпуска. Эти автомобили предлагаются в комплектациях Style, Pulse, Drive и Prime. Под капотом – либо атмосферный 1,6-литровый мотор на 114 л.с., либо турбированный 1,3-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Два экземпляра в топовой комплектации Prime с более мощным мотором оцениваются в 2 937 000 рублей. Таким образом, у покупателей есть выбор между новыми и почти новыми машинами, а также между разными типами силовых установок.
Похожие материалы Рено
-
11.09.2025, 18:12
Эксперты назвали самые востребованные подержанные иномарки в бюджете до 1,5 миллиона рублей
Рынок подержанных машин снова меняется. Цены на авто немного скорректировались. Эксперты проанализировали текущую ситуацию. Они назвали самые интересные варианты. Что можно приобрести в популярном бюджете? Разбираемся в свежем исследовании рынка.Читать далее
-
10.04.2023, 08:37
Новый кроссовер Peugeot проиграл Renault Arkana в «лосином тесте»
Новый Peugeot 408 можно назвать одним из самых красивых кроссоверов на европейском рынке. Он отличается современным ярким дизайном и вышел в финал премии Лучший автомобиль года в Европе. Но как насчет управляемости?Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
05.02.2022, 15:56
5 лучших недорогих кроссоверов и внедорожников для российской зимы не дороже 1,5 млн рублей
Нынешняя зима в России выдалась снежной. Владельцы простых легковушек буксуют в сугробах. В такой ситуации многие задумались о покупке кроссовера с приличным дорожным просветом.Читать далее
-
26.12.2021, 14:24
5 самых доступных французских кроссоверов в России
Французские автомобили выбирают сердцем. Их любят за оригинальный стильный дизайн, но и стоят они зачастую дешевле автомобилей других европейских брендов.Читать далее
-
19.12.2021, 16:00
Машины для тех, кто не спешит: самые медленные среди кроссоверов
Подход к выбору автомобиля у каждого свой, кому-то надо «чтобы красненькая», кто-то ищет самый низкий расход топлива, ну а кто-то смотрит на динамичность. Представляем список самых неспешных в разгоне кроссоверов, а брать или нет – решать вам!Читать далее
-
07.10.2021, 16:55
5 самых недорогих кроссоверов для зимы в России
Жители Сибири уже почувствовали холодное дыхание зимы, но и на европейской части страны ждать первых морозов осталось недолго. А это значит, что скоро водителям вновь понадобятся разного рода зимние опции.Читать далее
-
07.04.2021, 17:50
ТОП-5 самых недорогих европейских кроссоверов в России
На долю кроссоверов и внедорожников неизменно приходится половина продаж новых автомобилей в России. Лидерство прочно удерживает корейский «паркетник» Hyundai Creta благодаря сравнительно невысокой цене. Но многие отечественные автолюбители отдают предпочтение машинам европейских брендов.Читать далее
-
07.12.2020, 14:35
Названы пять бюджетных моделей, которые выглядят дороже своих денег
Яркий и стильный дизайн считается одним из признаков премиального автомобиля. Но и в массовом сегменте можно встретить модели, которые выглядят дороже потраченных на них денег.Читать далее
-
22.10.2020, 13:17
ТОП-7 купеобразных кроссоверов, которые продаются в России
Красивые, хоть и не совсем практичные. Вседорожники со скошенной крышей, получившие название SUC (спортивно-универсальные купе), популярны в нашей стране среди автомобилистов разного достатка. Мы отобрали несколько крутых вариантов для ценителей купе-кроссоверов.Читать далее
Похожие материалы Рено
-
11.09.2025, 18:12
Эксперты назвали самые востребованные подержанные иномарки в бюджете до 1,5 миллиона рублей
Рынок подержанных машин снова меняется. Цены на авто немного скорректировались. Эксперты проанализировали текущую ситуацию. Они назвали самые интересные варианты. Что можно приобрести в популярном бюджете? Разбираемся в свежем исследовании рынка.Читать далее
-
10.04.2023, 08:37
Новый кроссовер Peugeot проиграл Renault Arkana в «лосином тесте»
Новый Peugeot 408 можно назвать одним из самых красивых кроссоверов на европейском рынке. Он отличается современным ярким дизайном и вышел в финал премии Лучший автомобиль года в Европе. Но как насчет управляемости?Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
05.02.2022, 15:56
5 лучших недорогих кроссоверов и внедорожников для российской зимы не дороже 1,5 млн рублей
Нынешняя зима в России выдалась снежной. Владельцы простых легковушек буксуют в сугробах. В такой ситуации многие задумались о покупке кроссовера с приличным дорожным просветом.Читать далее
-
26.12.2021, 14:24
5 самых доступных французских кроссоверов в России
Французские автомобили выбирают сердцем. Их любят за оригинальный стильный дизайн, но и стоят они зачастую дешевле автомобилей других европейских брендов.Читать далее
-
19.12.2021, 16:00
Машины для тех, кто не спешит: самые медленные среди кроссоверов
Подход к выбору автомобиля у каждого свой, кому-то надо «чтобы красненькая», кто-то ищет самый низкий расход топлива, ну а кто-то смотрит на динамичность. Представляем список самых неспешных в разгоне кроссоверов, а брать или нет – решать вам!Читать далее
-
07.10.2021, 16:55
5 самых недорогих кроссоверов для зимы в России
Жители Сибири уже почувствовали холодное дыхание зимы, но и на европейской части страны ждать первых морозов осталось недолго. А это значит, что скоро водителям вновь понадобятся разного рода зимние опции.Читать далее
-
07.04.2021, 17:50
ТОП-5 самых недорогих европейских кроссоверов в России
На долю кроссоверов и внедорожников неизменно приходится половина продаж новых автомобилей в России. Лидерство прочно удерживает корейский «паркетник» Hyundai Creta благодаря сравнительно невысокой цене. Но многие отечественные автолюбители отдают предпочтение машинам европейских брендов.Читать далее
-
07.12.2020, 14:35
Названы пять бюджетных моделей, которые выглядят дороже своих денег
Яркий и стильный дизайн считается одним из признаков премиального автомобиля. Но и в массовом сегменте можно встретить модели, которые выглядят дороже потраченных на них денег.Читать далее
-
22.10.2020, 13:17
ТОП-7 купеобразных кроссоверов, которые продаются в России
Красивые, хоть и не совсем практичные. Вседорожники со скошенной крышей, получившие название SUC (спортивно-универсальные купе), популярны в нашей стране среди автомобилистов разного достатка. Мы отобрали несколько крутых вариантов для ценителей купе-кроссоверов.Читать далее
- 2 100 000 РRenault Arkana 2022 в Москве
- 2 399 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 539 000 РRenault Arkana 2019 в Зеленограде
- 1 661 875 РRenault Arkana 2019 в Зеленограде
- 2 498 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 2 298 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 525 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 2 098 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 2 340 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 2 220 000 РRenault Arkana 2021 в Москве