17 июня 2019, 15:29

Renault Arkana: все цены и комплектации

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Российский офис Renault назвал стоимость всех четырех комплектаций нового кросс-купе Arkana. Базовую переднеприводную версию Life с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» оценили в 999 000 рублей.
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
Renault Arkana все цены и комплектации
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Новое кросс-купе Renault Arkana лимитированной серии Edition One теперь можно заказать не только в эксклюзивном ...
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До сих пор купеобразный кроссовер Renault Arkana предлагался в топовом исполнении Edition One. Автомобиль с передним приводом стоит от 1 419 990 рублей, с полным – от 1 499 990 рублей. Сейчас дилеры начали принимать заказы на более доступные версии.

Базовый 114-сильный кроссовер Renault Arkana с МКПП-5 в комплектации Life стоит от 999 000 рублей. За вариатор X-Tronic придется доплатить еще 50 000 рублей. В оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. 

На следующем уровне Drive доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. Причем все кроссоверы с 1,3-литровым агрегатом по умолчанию окрашены в цвета «металлик». Для версий с атмосферным агрегатом за «металлик» попросят доплатить 16 000 рублей. В список оборудования входит кожаный руль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Комплектация Style (от 1 299 990 рублей) предлагается для всех сочетаний двигатель+трансмиссия, кроме базового 1,6+5МКПП. Такие кроссоверы отличаются обилием хрома, легкосплавными колесами, «противотуманками» и комбинированной отделкой сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. 


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Отзывы по теме
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Renault Arkana: все цены и комплектации
{{material_126627}}До сих пор купеобразный кроссовер Renault Arkana предлагался в топовом исполнении Edition One. Автомобиль с передним приводом стоит от 1 419 990 рублей, с полным – от 1 499 990 рублей. Сейчас дилеры начали принимать заказы на более доступные версии.Базовый 114-сильный кроссовер Renault Arkana с МКПП-5 в комплектации Life стоит от 999 000 рублей. За вариатор X-Tronic придется доплатить еще 50 000 рублей. В оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне Drive доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. Причем все кроссоверы с 1,3-литровым агрегатом по умолчанию окрашены в цвета «металлик». Для версий с атмосферным агрегатом за «металлик» попросят доплатить 16 000 рублей. В список оборудования входит кожаный руль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.Комплектация Style (от 1 299 990 рублей) предлагается для всех сочетаний двигатель+трансмиссия, кроме базового 1,6+5МКПП. Такие кроссоверы отличаются обилием хрома, легкосплавными колесами, «противотуманками» и комбинированной отделкой сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. 
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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