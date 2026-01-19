Французский кроссовер удивил гибридом и цифровыми фишками – что скрывает рестайлинг

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 08:51

Тест Renault Austral 2025: новая внешность и технологичный салон

Тест Renault Austral 2025: новая внешность и технологичный салон

Французский кроссовер удивил гибридом и цифровыми фишками – что скрывает рестайлинг

Тест Renault Austral 2025: новая внешность и технологичный салон

Renault Austral 2025 сменил облик и стал технологичнее. Гибридная версия обещает экономию топлива. В салоне появились новые опции и цифровые решения. Цены и характеристики удивляют. Подробности – в материале.

Renault Austral 2025 сменил облик и стал технологичнее. Гибридная версия обещает экономию топлива. В салоне появились новые опции и цифровые решения. Цены и характеристики удивляют. Подробности – в материале.

Французский кроссовер Renault Austral в 2025 году пережил заметное обновление, которое затронуло как внешний вид, так и оснащение салона. Модель, пришедшая на смену Kadjar, теперь выглядит современнее и технологичнее, а ее гибридные версии обещают экономию топлива и новые впечатления за рулем.

Внешне Austral стал ярче благодаря переработанной передней части. Дизайнеры Renault сделали акцент на более выразительной решетке радиатора и светодиодной оптике, что сразу выделяет автомобиль в потоке. Габариты остались прежними: длина 4,53 метра, ширина 1,83 метра, высота 1,65 метра. Но даже при знакомых размерах кроссовер ощущается свежее и динамичнее.

Внутри Austral встречает водителя и пассажиров новыми сиденьями и системой распознавания по камере. Теперь автомобиль сам подстраивает настройки под каждого, включая любимые радиостанции, положение кресла и зеркал. Панель приборов и центральный дисплей визуально объединены в единый блок, а опциональный проекционный экран добавляет ощущение премиальности. Большинство функций управляются через сенсорный экран, но для важных команд оставили физические кнопки. Голосовое управление на базе Google-ассистента работает быстро и без сбоев.

Фото: Renault

Как выяснили эксперты ADAC, в плане практичности Austral не разочаровывает. Передние сиденья рассчитаны даже на высоких водителей, а задний ряд не уступает по простору. В версии Alpine задний диван можно двигать вперед-назад на 16 сантиметров, что позволяет варьировать пространство для ног или багажника. Объем багажного отделения в гибриде варьируется от 400 до 1285 литров, а под полом спрятано еще 70 литров для мелочей.

Renault делает ставку исключительно на бензиновые гибриды – дизеля в линейке нет. После рестайлинга остались два варианта: Mild Hybrid на 148 л.с. и Full Hybrid E-Tech 200 мощностью 200 л.с. Именно последняя версия стала героем теста. В ее основе – 1,2-литровый турбомотор и два электродвигателя, питающихся от батареи на 1,7 кВт-ч. Суммарная отдача – 200 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. В городе Austral способен до 80% времени ехать на электротяге, но полностью без бензина проезжает не более двух километров.

Расход топлива приятно удивляет: по данным тестов, в городе – 4,7 л/100 км, на трассе – 5,8 л, на автобане – 7,9 л. В среднем получается 6,2 литра, что для кроссовера с такой динамикой весьма достойно. Управление гибридной системой настроено грамотно: тяга доступна сразу, за исключением резкого ускорения, когда ощущается небольшая задержка. На высоких оборотах двигатель становится шумнее, но в обычных режимах почти не слышен.

Фото: Renault

Ходовая часть настроена на комфорт, подвеска уверенно глотает неровности. В маневренности помогает система подруливания задних колес 4Control advanced: на скорости свыше 50 км/ч задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, а на малых скоростях – в противоположную, что уменьшает радиус разворота до 10,8 метра. Тормоза информативные, хотя педаль кажется немного искусственной. С места до полной остановки с 100 км/ч Austral останавливается за 33,3 метра.

Цены на Renault Austral 2025 стартуют с 34 900 евро за базовый Mild Hybrid. За полноценный гибрид E-Tech 200 в Германии просят минимум 39 450 евро, а топовая комплектация Alpine оценивается в 44 350 евро. За эти деньги покупатель получает не только экономичный и динамичный кроссовер, но и набор современных опций, включая цифровые сервисы и расширенные возможности персонализации.

Технические характеристики впечатляют: гибридная установка выдает 200 л.с., разгон до сотни – 8,4 секунды, багажник – до 1736 литров при сложенных сиденьях. В тестах автомобиль получил четыре из пяти звезд за экологичность, а по совокупности параметров – оценку 2,1 балла, что соответствует уровню «хорошо».

Renault Austral 2025 – это не просто очередной рестайлинг, а попытка французов заново заявить о себе в сегменте семейных кроссоверов. Модель сочетает свежий дизайн, современные технологии и экономичную гибридную силовую установку. В условиях растущей конкуренции на рынке такие перемены выглядят как своевременный и смелый шаг.

Упомянутые модели: Renault Austral
Упомянутые марки: Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено

Похожие материалы Рено

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Владивосток Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться