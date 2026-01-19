Французский кроссовер удивил гибридом и цифровыми фишками – что скрывает рестайлинг

Тест Renault Austral 2025: новая внешность и технологичный салон

Renault Austral 2025 сменил облик и стал технологичнее. Гибридная версия обещает экономию топлива. В салоне появились новые опции и цифровые решения. Цены и характеристики удивляют. Подробности – в материале.

Renault Austral 2025 сменил облик и стал технологичнее. Гибридная версия обещает экономию топлива. В салоне появились новые опции и цифровые решения. Цены и характеристики удивляют. Подробности – в материале.

Французский кроссовер Renault Austral в 2025 году пережил заметное обновление, которое затронуло как внешний вид, так и оснащение салона. Модель, пришедшая на смену Kadjar, теперь выглядит современнее и технологичнее, а ее гибридные версии обещают экономию топлива и новые впечатления за рулем.

Внешне Austral стал ярче благодаря переработанной передней части. Дизайнеры Renault сделали акцент на более выразительной решетке радиатора и светодиодной оптике, что сразу выделяет автомобиль в потоке. Габариты остались прежними: длина 4,53 метра, ширина 1,83 метра, высота 1,65 метра. Но даже при знакомых размерах кроссовер ощущается свежее и динамичнее.

Внутри Austral встречает водителя и пассажиров новыми сиденьями и системой распознавания по камере. Теперь автомобиль сам подстраивает настройки под каждого, включая любимые радиостанции, положение кресла и зеркал. Панель приборов и центральный дисплей визуально объединены в единый блок, а опциональный проекционный экран добавляет ощущение премиальности. Большинство функций управляются через сенсорный экран, но для важных команд оставили физические кнопки. Голосовое управление на базе Google-ассистента работает быстро и без сбоев.

Фото: Renault

Как выяснили эксперты ADAC, в плане практичности Austral не разочаровывает. Передние сиденья рассчитаны даже на высоких водителей, а задний ряд не уступает по простору. В версии Alpine задний диван можно двигать вперед-назад на 16 сантиметров, что позволяет варьировать пространство для ног или багажника. Объем багажного отделения в гибриде варьируется от 400 до 1285 литров, а под полом спрятано еще 70 литров для мелочей.

Renault делает ставку исключительно на бензиновые гибриды – дизеля в линейке нет. После рестайлинга остались два варианта: Mild Hybrid на 148 л.с. и Full Hybrid E-Tech 200 мощностью 200 л.с. Именно последняя версия стала героем теста. В ее основе – 1,2-литровый турбомотор и два электродвигателя, питающихся от батареи на 1,7 кВт-ч. Суммарная отдача – 200 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. В городе Austral способен до 80% времени ехать на электротяге, но полностью без бензина проезжает не более двух километров.

Расход топлива приятно удивляет: по данным тестов, в городе – 4,7 л/100 км, на трассе – 5,8 л, на автобане – 7,9 л. В среднем получается 6,2 литра, что для кроссовера с такой динамикой весьма достойно. Управление гибридной системой настроено грамотно: тяга доступна сразу, за исключением резкого ускорения, когда ощущается небольшая задержка. На высоких оборотах двигатель становится шумнее, но в обычных режимах почти не слышен.

Фото: Renault

Ходовая часть настроена на комфорт, подвеска уверенно глотает неровности. В маневренности помогает система подруливания задних колес 4Control advanced: на скорости свыше 50 км/ч задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, а на малых скоростях – в противоположную, что уменьшает радиус разворота до 10,8 метра. Тормоза информативные, хотя педаль кажется немного искусственной. С места до полной остановки с 100 км/ч Austral останавливается за 33,3 метра.

Цены на Renault Austral 2025 стартуют с 34 900 евро за базовый Mild Hybrid. За полноценный гибрид E-Tech 200 в Германии просят минимум 39 450 евро, а топовая комплектация Alpine оценивается в 44 350 евро. За эти деньги покупатель получает не только экономичный и динамичный кроссовер, но и набор современных опций, включая цифровые сервисы и расширенные возможности персонализации.

Технические характеристики впечатляют: гибридная установка выдает 200 л.с., разгон до сотни – 8,4 секунды, багажник – до 1736 литров при сложенных сиденьях. В тестах автомобиль получил четыре из пяти звезд за экологичность, а по совокупности параметров – оценку 2,1 балла, что соответствует уровню «хорошо».

Renault Austral 2025 – это не просто очередной рестайлинг, а попытка французов заново заявить о себе в сегменте семейных кроссоверов. Модель сочетает свежий дизайн, современные технологии и экономичную гибридную силовую установку. В условиях растущей конкуренции на рынке такие перемены выглядят как своевременный и смелый шаг.