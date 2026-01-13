Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 18:13

Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante

Французский автогигант готовит неожиданный ответ корейским лидерам – что задумали?

Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.

В течение последних лет корейские бренды Hyundai и Kia уверенно удерживали позиции на европейском рынке, не оставляя французским производителям шансов на прорыв. Их автомобили отличались высоким качеством, современными технологиями и привлекательным дизайном, благодаря которому они завоевывают сердца покупателей по всему миру. Французские компании, несмотря на богатую историю, часто уступали конкурентам из Южной Кореи по многим параметрам.

Однако ситуация начинает меняться. Renault, один из флагманов французского автопрома, готовит к выходу совершенно новый кроссовер Filante, который должен стать ответом на успех корейских соперников. 

Filante обещает стать не просто очередной новинкой, а настоящим символом перемен для Renault. Французы создают свежие версии дизайна, инновационные решения в области безопасности и комфорта, а также взгляд на современные силовые установки. Ожидается, что кроссовер получит широкий набор опций, включая гибридные и, возможно, полностью электрические версии.

Эксперты отмечают, что Renault давно нуждался в моделях, способных конкурировать с бестселлерами Hyundai и Kia. Filante может стать именно тем автомобилем, который меняет восприятие французских машин в глазах европейских покупателей. В компании уверены: пришло время вернуть доверие и интерес к бренду, который когда-нибудь задаст моду на континенте.

Пока подробности о технических характеристиках и комплектациях Filante держатся в секрете. Но уже сейчас ясно: Renault готовит нечто большее, чем просто очередной кроссовер. Французский производитель намерен удивить не только внешним видом, но и уровнем оснащения, а также качеством материалов отделки. В условиях жесткой конкуренции на рынке это может стать определяющим залогом успеха.

Упомянутые марки: Renault, Hyundai, KIA
