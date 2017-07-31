31 июля 2017, 15:48

Renault будет поставлять машины в такси Армении на особых условиях

Renault Россия расширяет географию сотрудничества с Яндекс.Такси, которое стартовало в апреле текущего года. Теперь специальные выгодные условия на приобретение автомобилей Logan получат таксопарки-партнеры сервиса в Армении.
^

Renault Logan
Выпускается с 2005 г.
Новый от 469 000 до 689 990 Р
Объявлений: 1423
Отзывов: 18
Производитель намерен увеличить количество новых комфортных автомобилей, выполняющих заказы пользователей Яндекс.Такси в Ереване и Гюмри. Для этого были выбраны седаны Logan в комплектации Confort.

Заявки от двух таксопарков из Еревана на приобретение машин уже одобрены. В ближайшее время они купят 25 новых «Логанов», которые будут выполнять поездки по тарифу «Комфорт». До конца 2017 года Renault Россия планирует поставить таксопаркам более 100 автомобилей.

В дальнейшем таксопарки получат особые условия при покупке запасных частей, а также на специальную подготовку автомобилей на базе официального дилера французского бренда в Ереване.

Купить авто Рено Логан

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Втктор. Москва
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Honda G5466 такая как у Бена 10
Gulbozavr
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Renault Logan
Объявления о продаже Renault Logan
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Renault будет поставлять машины в такси Армении на особых условиях
{{model_1096}}Производитель намерен увеличить количество новых комфортных автомобилей, выполняющих заказы пользователей Яндекс.Такси в Ереване и Гюмри. Для этого были выбраны седаны Logan в комплектации Confort.Заявки от двух таксопарков из Еревана на приобретение машин уже одобрены. В ближайшее время они купят 25 новых «Логанов», которые будут выполнять поездки по тарифу «Комфорт». До конца 2017 года Renault Россия планирует поставить таксопаркам более 100 автомобилей. В дальнейшем таксопарки получат особые условия при покупке запасных частей, а также на специальную подготовку автомобилей на базе официального дилера французского бренда в Ереване.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Йошкар-Ола Кемерово Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG