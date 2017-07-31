31 июля 2017, 15:48
Renault будет поставлять машины в такси Армении на особых условиях
Renault Россия расширяет географию сотрудничества с Яндекс.Такси, которое стартовало в апреле текущего года. Теперь специальные выгодные условия на приобретение автомобилей Logan получат таксопарки-партнеры сервиса в Армении.
Renault Logan
Выпускается с 2005 г.
Новый от 469 000 до 689 990 Р
Заявки от двух таксопарков из Еревана на приобретение машин уже одобрены. В ближайшее время они купят 25 новых «Логанов», которые будут выполнять поездки по тарифу «Комфорт». До конца 2017 года Renault Россия планирует поставить таксопаркам более 100 автомобилей.
В дальнейшем таксопарки получат особые условия при покупке запасных частей, а также на специальную подготовку автомобилей на базе официального дилера французского бренда в Ереване.
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12.03.2017, 20:00
Зина, поехали!..
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Honda G5466 такая как у Бена 10
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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