21 июля 2017, 15:27
Renault будет участвовать в новых программах автокредитования
Российское подразделение Renault присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели смогут получить дополнительную скидку при покупке машин в кредит - 10% от его стоимости.
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Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента – переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд Renault.
Так, при покупке Logan в версии Access 1,6 л с МКП5 стоимостью 499 000 рублей в кредит скидка по фирменной программе составит до 62 000 рублей, а для топовой версии Luxe Privilege – 93 000 рублей. Размер компенсации при покупке Sandero Stepway составит до 98 000 рублей, Duster – 128 000 рублей и 148 000 рублей - для кроссовера Kaptur.
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12.03.2017, 20:00
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