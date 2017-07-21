21 июля 2017, 15:27

Renault будет участвовать в новых программах автокредитования

Российское подразделение Renault присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели смогут получить дополнительную скидку при покупке машин в кредит - 10% от его стоимости.
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Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» - на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей.

Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента – переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд Renault.

Так, при покупке Logan в версии Access 1,6 л с МКП5 стоимостью 499 000 рублей в кредит скидка по фирменной программе составит до 62 000 рублей, а для топовой версии Luxe Privilege – 93 000 рублей. Размер компенсации при покупке Sandero Stepway составит до 98 000 рублей, Duster – 128 000 рублей и 148 000 рублей - для кроссовера Kaptur.

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Renault будет участвовать в новых программах автокредитования
{{material_120130}} Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» - на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей.Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента – переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, внедорожник Duster и городской кроссовер Kaptur. При этом предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд Renault.Так, при покупке Logan в версии Access 1,6 л с МКП5 стоимостью 499 000 рублей в кредит скидка по фирменной программе составит до 62 000 рублей, а для топовой версии Luxe Privilege – 93 000 рублей. Размер компенсации при покупке Sandero Stepway составит до 98 000 рублей, Duster – 128 000 рублей и 148 000 рублей - для кроссовера Kaptur.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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