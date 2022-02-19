Renault будут в дефиците весь 2022 год: и вот почему
Фото: journalauto.com
Поверить топ-менеджеру просто: в прошлом году Renault смог изготовить на 500 000 машин меньше, и, естественно, виноват в этом все тот же мировой дефицит электронных компонентов. «Ситуация в настоящее время все еще довольно сложная», - заявил Лука де Мео в интервью изданию CNBC.
При этом глава концерна не питает иллюзий относительно скорого разрешения общемировой проблемы. Де Мео заявил, что нехватка чипов продолжится как всю первую половину текущего года. А «нормальной» ситуация, по его мнению, должна стать во второй половине 2022-го.
Его комментарий появился на фоне известия о чистой прибыли Renault по итогам 2021 года в размере 888 млн евро (1 млрд долларов). Глава автоконцерна утверждает, что операционная маржа в 3,6% опередила собственный план «революционного оживления» на 2 года. «Renault снова в пути», - заявил Лука де Мео.
В сентябре прошлого года консалтинговая фирма AlixPartners озвучила прогноз, что дефицит чипов обойдется мировому автопрому в 210 млрд долларов.
Кто такой Лука де Мео
Главой концерна Renault бывший директор по маркетингу Fiat и гендиректор компании Seat Лука де Мео стал 1 июля 2020 года. Сегодня 54-летнему итальянскому топ-менеджеру ставят в заслугу тот факт, что именно он смог вытянуть испанскую марку из кризисного состояния.
Де Мео увлекается автомобилями и мотоциклами. В разные годы ездил на Porsche, Lamborghini и Ducati. Коллекционирует дорогие часы и хорошо разбирается в музыке.
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