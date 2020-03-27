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27 марта 2020, 00:24

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

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Фото: Renault
Хэтчбек Renault Clio стал самым востребованным автомобилем в Европе по итогам февральских продаж. Бестселлер европейского рынка, Volkswagen Golf, не сумел удержать титул из-за существенного спада продаж.
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Renault

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Volkswagen

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Volkswagen

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Peugeot

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Opel

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера

Фото: Fiat

Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
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Оба хэтчбека, Renault Clio и Volkswagen Golf, сменили поколение в 2019 году. Французский автомобиль дебютировал в марте на Женевском автосалоне, а немецкий – представили на специальном мероприятии в Вольфсбурге в октябре. Обе модели сохранили узнаваемый дизайн, но получили революционные изменения внутри. Renault Clio вошел в ТОП-5 самых безопасных автомобилей 2019 года, а Volkswagen Golf – в рейтинг самых надежных.

Тем не менее, по итогам февраля европейские покупатели отдали предпочтение Renault Clio. На нем остановили свой выбор 29,4 тыс. человек. Несмотря на 4-процентное падение спроса по сравнению с февралем 2019 года, этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место по продажам. Volkswagen Golf разошелся тиражом 24,7 тыс. экземпляров или на 21% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводят «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство JATO Dymanics.

«Бронза» досталась Peugeot 208, который завершил февраль с результатом 20,9 тыс. проданных автомобилей и ростом на 7%. На столько же выросли продажи Opel Corsa, превысив отметку в 18 тысяч экземпляров. Замыкает ТОП-5 европейских бестселлеров февраля итальянский Fiat Panda – 17,7 тыс. автомобилей и плюс 10% к АППГ. Всего за минувший месяц европейские дилеры реализовали чуть более 1 млн автомобилей (-7%), что стало худшим результатом за последние 5 лет.

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Форум Renault Clio 5-doors
Уважаемые владельцы Рено-Клио 2 спасайте недавно купил этот чудо-автомобиль и столкнулся с проблемой жена где-то умудрилась потерять кусок щупа Может кто-то может замерить в своем авто и подсказать мне размеры полностью щупа от точки опоры до первой и второй риски объехал все разборки, нигде нет Клио ...
Игорь
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Форум FIAT Panda
Здравствуйте Руслан. Очень понравился Ваш отзыв. Поделитесь пожалуйста, где обслуживаете машинку, где берёте зап. части? Заранее благодарю) ) )
Зоя
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Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
{{material_128684}}Оба хэтчбека, Renault Clio и Volkswagen Golf, сменили поколение в 2019 году. Французский автомобиль дебютировал в марте на Женевском автосалоне, а немецкий – представили на специальном мероприятии в Вольфсбурге в октябре. Обе модели сохранили узнаваемый дизайн, но получили революционные изменения внутри. Renault Clio вошел в ТОП-5 самых безопасных автомобилей 2019 года, а Volkswagen Golf – в рейтинг самых надежных.Тем не менее, по итогам февраля европейские покупатели отдали предпочтение Renault Clio. На нем остановили свой выбор 29,4 тыс. человек. Несмотря на 4-процентное падение спроса по сравнению с февралем 2019 года, этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место по продажам. Volkswagen Golf разошелся тиражом 24,7 тыс. экземпляров или на 21% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводят «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство JATO Dymanics.«Бронза» досталась Peugeot 208, который завершил февраль с результатом 20,9 тыс. проданных автомобилей и ростом на 7%. На столько же выросли продажи Opel Corsa, превысив отметку в 18 тысяч экземпляров. Замыкает ТОП-5 европейских бестселлеров февраля итальянский Fiat Panda – 17,7 тыс. автомобилей и плюс 10% к АППГ. Всего за минувший месяц европейские дилеры реализовали чуть более 1 млн автомобилей (-7%), что стало худшим результатом за последние 5 лет.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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