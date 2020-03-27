27 марта 2020, 00:24
Renault Clio отвоевал у Volkswagen Golf титул европейского бестселлера
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Фото: Renault
Хэтчбек Renault Clio стал самым востребованным автомобилем в Европе по итогам февральских продаж. Бестселлер европейского рынка, Volkswagen Golf, не сумел удержать титул из-за существенного спада продаж.
Фото: Renault
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Peugeot
Фото: Opel
Фото: Fiat
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Тем не менее, по итогам февраля европейские покупатели отдали предпочтение Renault Clio. На нем остановили свой выбор 29,4 тыс. человек. Несмотря на 4-процентное падение спроса по сравнению с февралем 2019 года, этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место по продажам. Volkswagen Golf разошелся тиражом 24,7 тыс. экземпляров или на 21% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводят «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство JATO Dymanics.
«Бронза» досталась Peugeot 208, который завершил февраль с результатом 20,9 тыс. проданных автомобилей и ростом на 7%. На столько же выросли продажи Opel Corsa, превысив отметку в 18 тысяч экземпляров. Замыкает ТОП-5 европейских бестселлеров февраля итальянский Fiat Panda – 17,7 тыс. автомобилей и плюс 10% к АППГ. Всего за минувший месяц европейские дилеры реализовали чуть более 1 млн автомобилей (-7%), что стало худшим результатом за последние 5 лет.
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