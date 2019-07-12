Renault Clio первого поколения: муза, рожденная для успеха
- 1422
- 0
В конце 90-х во Франции «гоняли» забавную рекламу Clio с явно российским акцентом: сборище «новых русских», разодетых в меха и дубленки, убеждают расстаться с «лимузинами» и пересесть в Clio, которые «изнутри больше, чем снаружи». Те, согласившись, выпивают по бокалу водки и бьют посуду об пол...
Титул зря не дают
Дебют Renault Clio состоялся в июне 1990 года. Тогда компания решила сменить имидж: отойти от традиционно цифрового обозначения моделей. Новая малолитражка должна была заменить собой успешно продаваемую 18 лет подряд Renault 5. Почему новый французский компакт назвали в честь древнегреческой музы истории, сказать трудно. Автопроизводитель утверждает, что ни о какой мифологии речь не идет и что Clio - это компьютерное название. Как бы там ни было, публика приняла Clio хорошо, и уже в 1991 году новинку признали «Автомобилем года» в Европе.
Мал, да удал
Clio появилась на свет в виде 3- и 5-дверного хэтчбеков. До появления в 1998 году Clio II (созданного на другой платформе) компания выпускала 3 фазы модели. Первая и вторая версии внешне были практически идентичны и различалась разве что технической «начинкой». В 1996-м Renault выпустила обновленную Clio, которую отличали видоизмененные бамперы, светооптика и оформление салона. Короткий моторный отсек и расставленные по углам кузова задние колеса позволили значительно «раздвинуть» пассажирский отсек и попутно сделать более широкими задние боковые двери (у 5-дверного варианта), что облегчает доступ внутрь.
Несмотря на принадлежность к малому классу, салон Clio на пару сантиметров шире, чем у отечественной «Самары», относящейся к вышестоящему сегменту. Объем багажника составляет 265 литров – откровенно немного и позволяет перевозить разве что средних размеров чемодан. Модели присущ ряд черт, характерных еще Renault 5, а именно: удобство погрузки багажа через низкий задний порог подъемной двери и асимметрично складывающиеся задние сиденья. Так, если опустить заднюю спинку дивана, грузовое отделение сможет похвастаться объемом в 1055 литров, что на целых 160 л больше, чем у того же ВАЗ 2109.
Машины первых годов выпуска шли, грубо говоря, «голыми». Чаще всего встречались варианты с передними электростеклоподъемниками и ЦЗ. Но при удаче удавалось купить автомобиль с электропакетом и кондиционером. На актуальном б/у рынке Clio первых годов выпуска единицы. При покупке а/м следует обратить внимание на состояние электроразъемов в передней «косе», расположенной выше панели приборов - бывают случаи расхождения жгутов электропроводов в соединениях. Это становится причиной того, что автомобиль перестает заводиться. Следует отвернуть 4 винтика панели приборов, снять крышку и соединить жгуты. Подобный каприз на Clio происходит нечасто: один - максимум два раза за весь срок эксплуатации автомобиля. Чуть чаще могут напоминать о себе противотуманные фары, которые после «общения» с солевыми лужами на дорогах отказываются работать в мороз.
Кузов с завода шел в оцинкованном варианте, а потому его можно назвать довольно стойким на предмет сопротивления ржавчине. Он проектировался с использованием подрамника и нескольких зон деформации, которые в случае ДТП поглощали кинетическую энергию сталкивающихся автомобилей. Все двери, для защиты от боковых ударов, были укреплены специальными брусьями. Подушка безопасности (с 1996 года - стандарт) и ABS входили, как правило, в список опций. Проблема с ржавчиной на передних крыльях характерна только для Clio первых годов выпуска. После модернизации модели в 1996 году она перестала быть актуальной.
Надежность гарантирована маркой
Clio отличала обширная гамма силовых агрегатов – от 1,2-литрового карбюраторного варианта до 2-литрового «силача». На самых первых версиях устанавливались двигатели серии «С» (к примеру, карбюраторный вариант С1Е), имевшие нижнее расположение распредвала и толкателей. Правд, машин с этими моторами на нашем вторичном рынке никогда не было много. Равно как и с двигателями новой серии «D», запущенных в производство с 1996 года.
О надежности двигателей Renault говорит случай, рассказанный нам на автосервисе. В середине 90-х один автовладелец «угостил» мотор не очень качественным маслом, которое в результате полностью свернулось и представляло собой не жидкость, а самую густую вязкую массу. Снять клапанную крышку оказалось затруднительно: ни клапанов, ни толкателей видно не было - они были словно замазаны толстым слоем пластилина. Не прибегая к разборке, двигатель промыли и заправили надлежащим маслом. После этого автомобиль еще долго работал...
И карбюраторные версии, и инжекторные системы даже при наших сортах топлива работают практически без нареканий. Карбюраторы на Clio шли в однокамерном исполнении и двухкамерном (Weber). Отличительная их особенность - большой диаметр жиклеров и высокая посадка главного топливного жиклера. Благодаря такой конструкции если в карбюратор вместе с бензином попадает грязь, она тут же оседает на дне поплавковой камеры и в жиклеры не попадает. Все это позволяет не вскрывать карбюратор на предмет осмотра на протяжении долгого времени.
Если говорить о возможных погрешностях моновпрыска, то они классические. Из-за частого применения этилированного бензина может выйти из строя лямбда-зонд (в идеале служит 80-100 тыс. км), периодически «летят» датчики температуры охлаждающей жидкости, воздуха, а также так называемый шаговый двигатель системы впрыска.
Коробки любят «свое» масло
На всех Clio монтировали 5МКПП, которые для различных двигателей и моделей могли оказаться невзаимозаменяемыми. Коробки серии GB известны еще по своему присутствию в Renault 19. Подтекание масла у коробок - явление не столь распространенное, но вполне возможное. Чаще всего утечки происходят через левый пыльник привода. Он представляет собой неподвижный пыльник с подшипником, в котором находится сальник. Течет, как правило, сальник - происходит это не раньше, чем через 80-100 тыс. км пробега. Обрыв же пыльника - который, кстати, одновременно удерживает масло в КПП, - явление почти незнакомое.
|Renault Clio 1.4 MT
|1.4 л, 75 / 55 при 5800 л.с
|механика 5
|0-100 - 10.9 с, 175 км/ч
|3716 x 1632 x 1395 мм
|передний
|АИ-92, 6.9 л на 100 км
|Все характеристики
3-диапазонная АКПП отличается от 4-диапазонной тем, что используемое в ней масло, которое работает как гидравлическое для системы переключения передач, одновременно выполняет функцию смазки главной пары. На 4-диапазонных АКПП используется разделенная система смазки: масло отдельно для главной пары (TRX, TRZ) и отдельно для автоматической части (ATF). Масло в «автоматах», по примеру механических КПП, служит вечно. Единственное, подлежит замене масло в гидравлической части. Процедура эта производится через 60 тыс. км пробега одновременно с заменой фильтра.
Не лихачьте в холод
Подвеска конструктивно ничего выдающегося собой не представляет - McPherson спереди и торсионы сзади, однако подобная схема оказалась довольно надежной и жизнеспособной. Особый интерес представляет задняя подвеска: основу ее конструкции составляют наклонные газовые амортизаторы. Не рекомендуется после тяжелого запуска двигателя в мороз топить педаль газа в пол и мчаться по обледенелым выбоинам на наших дорогах. А то не избежать обрыва верхнего «уха» крепления амортизатора. Связано это с тем, что после многочасовой стоянки на холоде непрогретый газовый амортизатор имеет повышенную жесткость, а потому на первых порах движения просто не успевает, как говорят специалисты, отработать свое и обрывается. Совет тут один: после утреннего прогрева необходимо пару километров проехать аккуратно, дабы дать возможность амортизаторам разогреться и войти в требуемый режим.
Юркость Clio, неоценимая в плотном городском потоке, наводит на мысль о необязательном наличии гидроусилителя руля. Однако на некоторых модификациях ГУР присутствует, благодаря чему не входящие в стандарт 14-дюймовые колеса дорогих версий (RCI, Williams, Baccara) с еще большей послушностью выполняют свои вращательные движения. «Убить» рулевую рейку сложно, да и наконечники рулевых тяг при относительно напряженной езде верой и правдой послужат несколько лет. Тормоза - дисковые спереди и барабанные сзади. На автомобиле использовались 2 вида тормозной системы – «Герлинг» и «Бендикс». Это связано с тем, что ни тот, ни другой поставщик не могли в полной мере удовлетворить мощности сборочного конвейера. Именно поэтому поставки тормозных систем на Renault осуществлялись параллельно. Говорить о том, какая система зарекомендовала себя лучше, трудно - обе вполне надежны.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве