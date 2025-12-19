Чем удивил обновленный Clio — стиль, комфорт и экономия топлива или есть нюансы?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 08:58

Renault Clio обновился и стал длиннее. В салоне появились новые экраны и материалы. Гибридная версия обещает экономию топлива. Но есть ли подводные камни? Узнайте, что скрывает новинка.

Renault Clio шестого поколения официально представлен и уже вызывает интерес у поклонников компактных автомобилей. Французский бестселлер получил не только свежий внешний вид, но и новые технические решения, которые должны укрепить его позиции на рынке. Производитель сделал ставку на выразительный дизайн, современные технологии и экономичные моторы.

Внешне Clio заметно изменился: автомобиль стал длиннее на семь сантиметров, а передняя часть теперь выглядит более агрессивно благодаря массивной решетке радиатора. Задние фонари выполнены в виде двух отдельных LED-блоков, что придает машине современный и лаконичный облик. Внутри же производитель решил не изобретать велосипед и сохранил узнаваемую архитектуру салона, но добавил новые цифровые панели и мультимедийную систему на базе Google.

Фото: Renault

Базовая комплектация «Evolution» оснащается 7-дюймовым центральным дисплеем и 10-дюймовым тачскрином, а более дорогие версии «Techno» и «Esprit Alpine» предлагают два полноценных 10-дюймовых экрана. Система OpenR-link с поддержкой Google-сервисов доступна начиная с комплектации «Techno». Кнопки управления климатом остались отдельными, что оценят любители классических решений.

Однако уровень комфорта в салоне зависит от выбранной версии. Топовая «Esprit Alpine» выделяется отделкой из алькантары на дверях и панели, а вот «Techno» может разочаровать жестким пластиком и простыми материалами. Дверные карты выполнены преимущественно из твердого пластика, что немного портит общее впечатление от интерьера.

Фото: Renault

Под капотом доступны два варианта: бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра мощностью 115 л.с. и гибридная установка E-Tech 160, развивающая 158 л.с. Гибрид сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель, электромотор и стартер-генератор, а расход топлива заявлен на уровне 4,1 литра на 100 км. Бензиновая версия потребляет около 5,1 литра на сотню.

Во время тест-драйва, проведенного экспертами ADAC, гибридная версия показала себя с лучшей стороны. Благодаря увеличенной до 1,4 кВт-ч батарее, Clio способен преодолевать значительные расстояния практически без расхода бензина. В режиме «Smart» электроника самостоятельно выбирает между спортивным и экономичным стилем езды, но при желании водитель может выбрать режим вручную. При плавном нажатии на газ машина едет на электротяге, но при резком ускорении слышно работу бензинового мотора. Средний расход по бортовому компьютеру составил 4,3 литра, что близко к заявленным данным. С 39-литровым баком запас хода превышает 900 километров.

Фото: Renault

Ходовые качества соответствуют ожиданиям от современного городского хэтчбека: подвеска хорошо справляется с неровностями, но на крупных дефектах асфальта становится жестче. Объем багажника у гибрида — 301 литр, однако высокая погрузочная кромка (20 см) затрудняет загрузку тяжелых вещей. При складывании задних сидений образуется ступенька, что мешает перевозке длинных предметов.

В итоге гибридный Clio впечатляет сочетанием динамики и экономичности. Однако базовая комплектация «Techno» уступает по качеству отделки, а топовая «Esprit Alpine» с ценником 27 600 евро предлагает максимум опций и комфорта. Останется ли Clio лидером в своем классе и сможет ли потеснить конкурентов вроде VW Polo или Opel Corsa — покажет время. Битопливный вариант в Германии, скорее всего, не появится.

Упомянутые модели: Renault Clio (1 503 000 Р)
Упомянутые марки: Renault
