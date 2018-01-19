Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
Если оценивать кузова автомобилей, то какой-либо космической разницы не заметим – ни с точки зрения грузоподъемности, ни в плане вместительности. Длина Renault Dokker чуть меньше, чем у Lada Largus (4363 мм против 4470 мм), равно как и показатель колесной базы (2810 мм против 2905 мм). При этом французский Van шире на 1 мм (1751 мм) и выше почти на 200 мм (1847 м) своего визави. Объем грузового отсека Dokker Van со снятым пассажирским креслом составляет 3,9 куб. метров — по сравнению с 2540 литров у фургона Largus. При этом грузоподъемность «Доккера» ненамного выше: 750 кг против 725 кг. Клиренс Renault – 186 мм (пустой а/м), Lada – 145 мм.
Renault Dokker впервые явил себя миру в мае 2012-го в Марокко, где, кстати, производится по сей день, а уже в июне стал доступен широкому потребителю. В начале прошлого года «каблучок» пережил аккуратную «подтяжку лица» и получил несущественные изменения в обустройстве салоне. В России, напомним, появился совсем недавно, став полноценной заменой некогда популярному «кенгуру» Renault Kangoo.
Облик Renault Dokker Van, с его глухими боковинами и неокрашенными бамперами, признаться, вполне привлекателен для автомобиля, выполняющего сугубо коммерческие функции, хоть и проще своего грузопассажирского «собрата». При этом в плане дизайна «Доккер» способен дать фору отечественному «Ларгусу» - хотя бы из тех соображений, что «француз» моложе.
У Dokker Van есть 8-клапанный дизель, чем, увы, не может похвастаться Lada Largus. Это отвечающий эконормативам Euro 5 агрегат TDI объемом 1,5 литра мощностью 90 л.с. Вкупе с 5-ступенчатой «механикой» он обеспечивает неплохой крутящий момент 200 Нм и столь необходимую «грузовичкам» тягу в широком диапазоне оборотов. По утверждению Renault, использование TDI снижает стоимость эксплуатации фургона: «релизный» расход топлива в смешанном цикле составляет 5,1 л/100 км, а рекомендуемый межсервисный интервал – 15 000 км.
В качестве альтернативы (естественно, более доступной по цене) «Доккеру» предложен бензиновый 8-клапанный мотор с распределенным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, развивающие - также стандарта Euro 5, но другого литража (1,6 литра) и чуть меньшей мощности – 82 л.с. Какой из агрегатов выбирается покупателями активнее, сказать пока трудно – на начальном этапе реализации четкой статистики еще нет. По всей вероятности, все будет решать цена вопроса, а она на стороне бензинового варианта.
Подвеска «Доккера» проста: независимые стойки McPherson спереди и полузависимая схема с торсионной балкой сзади. Автомобиль оснащен реечным рулевым управлением с ГУР, а также тормозной системой с вентилируемыми дисками на передней оси и «барабанами» сзади.
|Renault Dokker Life 1.5d MT
|1.5 л, 90 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 13.9 с, 162 км/ч
|4363 x 1751 x 1852 мм
|передний
|ДТ, 5.1 л на 100 км
|989 990 руб
|Все характеристики
У отечественного грузовичка есть пластиковая перегородка, отделяющая пространство грузового отделения от водителя и пассажира. Погрузочная ширина у Largus - 1020 мм, длина платформы для грузов – 1850 мм. У автомобиля имеется боковая дверь с пассажирской стороны, через которую всегда можно извлечь некоторую часть груза. Распашные задние двери фиксируются в 3 положениях (40, 90 и 180 град.), тем самым обеспечивается максимальное удобство заполнения внутреннего объема. На полу фургона - резиновый коврик, усложняющий процесс продвижения по нему габаритных предметов.
Проблем с выбором Largus в дилерских центрах Lada нет – автомобиль, как правило, представлен в нескольких комплектациях. Стоимость прохождения ТО – плюс-минус 9 тыс. рублей. А вот с Renault Dokker Van пока ситуация более скромная: «живых» машин у дилеров либо единицы (в хорошей комплектации за 980 000 рублей), либо вовсе нет. Заказы принимаются на февраль-март. ТО – порядка 9-10 тыс. рублей.
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