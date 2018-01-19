19 января 2018, 09:20

Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?

Построенные на одной платформе B0, широко используемой бюджетниками Renault, Nissan и Lada, эти автомобили, тем не менее, разные. И корнями, и возрастом, и, уж простите ценой. Сегодня мы рассматриваем «грузовые» версии хорошо знакомой Lada Largus и новичка рынка - Renault Dokker, появившегося в продаже накануне Нового года.
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Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички? Renault Dokker, ВАЗ Lada Largus

Renault Dokker
Выпускается с 2012 г.
Новый от 819 000 до 1 040 990 Р
Представители Renault заверяют, что «Доккеру» по силам соревноваться с отечественным фургоном, даже несмотря на то, что стоимость французского «работяги» чуть ли не вдвое выше – 814 000 стартовых рублей против 514 900 рублей.

Если оценивать кузова автомобилей, то какой-либо космической разницы не заметим – ни с точки зрения грузоподъемности, ни в плане вместительности. Длина Renault Dokker чуть меньше, чем у Lada Largus (4363 мм против 4470 мм), равно как и показатель колесной базы (2810 мм против 2905 мм). При этом французский Van шире на 1 мм (1751 мм) и выше почти на 200 мм (1847 м) своего визави. Объем грузового отсека Dokker Van со снятым пассажирским креслом составляет 3,9 куб. метров — по сравнению с 2540 литров у фургона Largus. При этом грузоподъемность «Доккера» ненамного выше: 750 кг против 725 кг. Клиренс Renault – 186 мм (пустой а/м), Lada – 145 мм.

Renault Dokker впервые явил себя миру в мае 2012-го в Марокко, где, кстати, производится по сей день, а уже в июне стал доступен широкому потребителю. В начале прошлого года «каблучок» пережил аккуратную «подтяжку лица» и получил несущественные изменения в обустройстве салоне. В России, напомним, появился совсем недавно, став полноценной заменой некогда популярному «кенгуру» Renault Kangoo.

Облик Renault Dokker Van, с его глухими боковинами и неокрашенными бамперами, признаться, вполне привлекателен для автомобиля, выполняющего сугубо коммерческие функции, хоть и проще своего грузопассажирского «собрата». При этом в плане дизайна «Доккер» способен дать фору отечественному «Ларгусу» - хотя бы из тех соображений, что «француз» моложе.

 
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В свою очередь, концепт универсала Lada Largus был представлен летом 2010 года, тогда же стало известно о возможном появлении «коммерческой» версии. Предсерийные образцы фургона были показаны на выставке «Интеравто-2011», прошедшей в Москве, а официальная премьера автомобиля состоялась на «Московском автосалоне» в 2012-м.

ВАЗ Lada Largus
Выпускается с 2012 г.
Новый от 524 500 до 657 000 Р
Отзывов: 6
В России «Ларгус» любят, и об этом говорят цифры продаж. В прошлом году владельцами модели (как фургона, так и пассажирской версии) стали 33 601 соотечественник. В ТОП-25 наиболее продаваемых в стране автомобилей этот вазовский продукт занял неплохое 8 место (в 2016-м было 10 место с результатом 29 341 ед.).

У Dokker Van есть 8-клапанный дизель, чем, увы, не может похвастаться Lada Largus. Это отвечающий эконормативам Euro 5 агрегат TDI объемом 1,5 литра мощностью 90 л.с. Вкупе с 5-ступенчатой «механикой» он обеспечивает неплохой крутящий момент 200 Нм и столь необходимую «грузовичкам» тягу в широком диапазоне оборотов. По утверждению Renault, использование TDI  снижает стоимость эксплуатации фургона: «релизный» расход топлива в смешанном цикле составляет 5,1 л/100 км, а рекомендуемый межсервисный интервал – 15 000 км.

В качестве альтернативы (естественно, более доступной по цене) «Доккеру» предложен бензиновый 8-клапанный мотор с распределенным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, развивающие - также стандарта Euro 5, но другого литража (1,6 литра) и чуть меньшей мощности – 82 л.с. Какой из агрегатов выбирается покупателями активнее, сказать пока трудно – на начальном этапе реализации четкой статистики еще нет. По всей вероятности, все будет решать цена вопроса, а она на стороне бензинового варианта.

Подвеска «Доккера» проста: независимые стойки McPherson спереди и полузависимая схема с торсионной балкой сзади. Автомобиль оснащен реечным рулевым управлением с ГУР, а также тормозной системой с вентилируемыми дисками на передней оси и «барабанами» сзади.

 
6
фото
  
У «Ларгуса» спереди - также McPherson и стабилизаторы поперечной устойчивости, сзади – полунезависимая подвеска с U-образной балкой. На всех колесах - дисковые тормозные механизмы. Двигателей два на выбор, но оба – бензиновые, причем, одного и того же объема – 1,6 литра. Младшенький – 8-клапанной конструкции, 87 л.с. при 5100 об/мин; тот, у которого 16-клапанный механизм ГРМ, располагает более внушительными 106 силами (при 5800 об/мин). Пиковый показатель крутящего момента у движков средненький – 140 Нм при 3800 об/мин и 148 Нм при 4200 об/мин соответственно. С ними незагруженный Largus способен ехать сравнительно шустро (до 150 км/ч), если, конечно, такая необходимость у фургона возникнет. Расход приличный – 9-10 л/100 км. Правда, «92-го» бензина. 

Renault Dokker Life 1.5d MT
1.5 л, 90 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 13.9 с, 162 км/ч
4363 x 1751 x 1852 мм
передний
ДТ, 5.1 л на 100 км
989 990 руб
Все характеристики
Длина перевозимых предметов в грузовом отсеке Renault Dokker может достигать 1,9 метра. При этом всегда можно демонтировать пассажирское кресло, тем самым увеличивая полезный объемом и длину погрузки – до 3110 мм. Размер погрузки – 1856x1372x1100 мм. Высота проема боковой сдвижной двери – 1046 мм. Максимальная высота грузового отсека – 1271 мм.

У отечественного грузовичка есть пластиковая перегородка, отделяющая пространство грузового отделения от водителя и пассажира. Погрузочная ширина у Largus - 1020 мм, длина платформы для грузов – 1850 мм. У автомобиля имеется боковая дверь с пассажирской стороны, через которую всегда можно извлечь некоторую часть груза. Распашные задние двери фиксируются в 3 положениях (40, 90 и 180 град.), тем самым обеспечивается максимальное удобство заполнения внутреннего объема. На полу фургона - резиновый коврик, усложняющий процесс продвижения по нему габаритных предметов. 

Проблем с выбором Largus в дилерских центрах Lada нет – автомобиль, как правило, представлен в нескольких комплектациях. Стоимость прохождения ТО – плюс-минус 9 тыс. рублей. А вот с Renault Dokker Van пока ситуация более скромная: «живых» машин у дилеров либо единицы (в хорошей комплектации за 980 000 рублей), либо вовсе нет. Заказы принимаются на февраль-март. ТО – порядка 9-10 тыс. рублей.

Павел Кузин
Купить авто Рено, Lada, Лада Докер, Лада Ларгус

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
«Ларгусов» скоро станет больше
странно! были проблемы у Ларгусов и с проводкой у стартёра. есть пару проблем с задней скоростью-вылетает. насколько я знаю в Новгород-Ладе стоит авто и ждёт замены "блока кулисы в сборе с тросами" и сколько она простоит не известно.
Александр
Ай, да президент!...
Странное написание наименования статьи... Употребление восклицания "Ай да" в данном предложении вообще не подразумевает запятых!!!
любительница русского язы
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Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
{{model_6347}} Представители Renault заверяют, что «Доккеру» по силам соревноваться с отечественным фургоном, даже несмотря на то, что стоимость французского «работяги» чуть ли не вдвое выше – 814 000 стартовых рублей против 514 900 рублей. Если оценивать кузова автомобилей, то какой-либо космической разницы не заметим – ни с точки зрения грузоподъемности, ни в плане вместительности. Длина Renault Dokker чуть меньше, чем у Lada Largus (4363 мм против 4470 мм), равно как и показатель колесной базы (2810 мм против 2905 мм). При этом французский Van шире на 1 мм (1751 мм) и выше почти на 200 мм (1847 м) своего визави. Объем грузового отсека Dokker Van со снятым пассажирским креслом составляет 3,9 куб. метров — по сравнению с 2540 литров у фургона Largus. При этом грузоподъемность «Доккера» ненамного выше: 750 кг против 725 кг. Клиренс Renault – 186 мм (пустой а/м), Lada – 145 мм. Renault Dokker впервые явил себя миру в мае 2012-го в Марокко, где, кстати, производится по сей день, а уже в июне стал доступен широкому потребителю. В начале прошлого года «каблучок» пережил аккуратную «подтяжку лица» и получил несущественные изменения в обустройстве салоне. В России, напомним, появился совсем недавно, став полноценной заменой некогда популярному «кенгуру» Renault Kangoo.Облик Renault Dokker Van, с его глухими боковинами и неокрашенными бамперами, признаться, вполне привлекателен для автомобиля, выполняющего сугубо коммерческие функции, хоть и проще своего грузопассажирского «собрата». При этом в плане дизайна «Доккер» способен дать фору отечественному «Ларгусу» - хотя бы из тех соображений, что «француз» моложе. {{gallery_1030}} В свою очередь, концепт универсала Lada Largus был представлен летом 2010 года, тогда же стало известно о возможном появлении «коммерческой» версии. Предсерийные образцы фургона были показаны на выставке «Интеравто-2011», прошедшей в Москве, а официальная премьера автомобиля состоялась на «Московском автосалоне» в 2012-м. {{model_3048}} В России «Ларгус» любят, и об этом говорят цифры продаж. В прошлом году владельцами модели (как фургона, так и пассажирской версии) стали 33 601 соотечественник. В ТОП-25 наиболее продаваемых в стране автомобилей этот вазовский продукт занял неплохое 8 место (в 2016-м было 10 место с результатом 29 341 ед.).У Dokker Van есть 8-клапанный дизель, чем, увы, не может похвастаться Lada Largus. Это отвечающий эконормативам Euro 5 агрегат TDI объемом 1,5 литра мощностью 90 л.с. Вкупе с 5-ступенчатой «механикой» он обеспечивает неплохой крутящий момент 200 Нм и столь необходимую «грузовичкам» тягу в широком диапазоне оборотов. По утверждению Renault, использование TDI  снижает стоимость эксплуатации фургона: «релизный» расход топлива в смешанном цикле составляет 5,1 л/100 км, а рекомендуемый межсервисный интервал – 15 000 км.В качестве альтернативы (естественно, более доступной по цене) «Доккеру» предложен бензиновый 8-клапанный мотор с распределенным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, развивающие - также стандарта Euro 5, но другого литража (1,6 литра) и чуть меньшей мощности – 82 л.с. Какой из агрегатов выбирается покупателями активнее, сказать пока трудно – на начальном этапе реализации четкой статистики еще нет. По всей вероятности, все будет решать цена вопроса, а она на стороне бензинового варианта.Подвеска «Доккера» проста: независимые стойки McPherson спереди и полузависимая схема с торсионной балкой сзади. Автомобиль оснащен реечным рулевым управлением с ГУР, а также тормозной системой с вентилируемыми дисками на передней оси и «барабанами» сзади.{{gallery_1031}} У «Ларгуса» спереди - также McPherson и стабилизаторы поперечной устойчивости, сзади – полунезависимая подвеска с U-образной балкой. На всех колесах - дисковые тормозные механизмы. Двигателей два на выбор, но оба – бензиновые, причем, одного и того же объема – 1,6 литра. Младшенький – 8-клапанной конструкции, 87 л.с. при 5100 об/мин; тот, у которого 16-клапанный механизм ГРМ, располагает более внушительными 106 силами (при 5800 об/мин). Пиковый показатель крутящего момента у движков средненький – 140 Нм при 3800 об/мин и 148 Нм при 4200 об/мин соответственно. С ними незагруженный Largus способен ехать сравнительно шустро (до 150 км/ч), если, конечно, такая необходимость у фургона возникнет. Расход приличный – 9-10 л/100 км. Правда, «92-го» бензина.  {{params_58471}} Длина перевозимых предметов в грузовом отсеке Renault Dokker может достигать 1,9 метра. При этом всегда можно демонтировать пассажирское кресло, тем самым увеличивая полезный объемом и длину погрузки – до 3110 мм. Размер погрузки – 1856x1372x1100 мм. Высота проема боковой сдвижной двери – 1046 мм. Максимальная высота грузового отсека – 1271 мм.У отечественного грузовичка есть пластиковая перегородка, отделяющая пространство грузового отделения от водителя и пассажира. Погрузочная ширина у Largus - 1020 мм, длина платформы для грузов – 1850 мм. У автомобиля имеется боковая дверь с пассажирской стороны, через которую всегда можно извлечь некоторую часть груза. Распашные задние двери фиксируются в 3 положениях (40, 90 и 180 град.), тем самым обеспечивается максимальное удобство заполнения внутреннего объема. На полу фургона - резиновый коврик, усложняющий процесс продвижения по нему габаритных предметов.  Проблем с выбором Largus в дилерских центрах Lada нет – автомобиль, как правило, представлен в нескольких комплектациях. Стоимость прохождения ТО – плюс-минус 9 тыс. рублей. А вот с Renault Dokker Van пока ситуация более скромная: «живых» машин у дилеров либо единицы (в хорошей комплектации за 980 000 рублей), либо вовсе нет. Заказы принимаются на февраль-март. ТО – порядка 9-10 тыс. рублей.
2018-01-19
Автор: Павел Кузин
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