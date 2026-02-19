Что выбрать: полный привод и механика или автомат и современные опции — подробное сравнение Renault Duster и Volkswagen Taos

Renault Duster и Volkswagen Taos: сравнение характеристик и адаптация для российских условий

Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.

Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.

Выбор между Renault Duster и Volkswagen Taos сводится к определению приоритетов: практичность против технологичности. Оба кроссовера востребованы на рынке, но предлагают принципиально разный опыт вождения, что особенно заметно в условиях российского климата и разнообразия дорожных покрытий.

Renault Duster с турбомотором 1.3 литра и механикой делает ставку на внедорожные качества благодаря полному приводу и клиренсу в 210 мм, что делает его предпочтительным для бездорожья и снежных зим. Volkswagen Taos, напротив, ориентирован на асфальт: его переднеприводная версия с 1.4-литровым двигателем и автоматом обеспечивает лучшую динамику (разгон за 8,8 секунды), но уступает в проходимости из-за меньшего дорожного просвета в 177 мм.

Фото: Renault

Габариты автомобилей схожи, хотя Taos немного длиннее и шире, а Duster — выше. Объем багажника у обоих находится в районе 500 литров, что удобно для семьи или дальних путешествий. Расход топлива сопоставим: в городе Duster экономичнее (8,1 л против 9,2 л), но на трассе лидерство переходит к Taos (5,7 л против 5,9 л).

Оснащение системами безопасности и комфорта у машин современное, но с разными акцентами. Duster может похвастаться опциональным адаптивным круиз-контролем, в то время как Taos предлагает более широкий набор электронных помощников, включая камеры кругового обзора и контроль слепых зон, а также интеграцию со смартфонами.

Адаптация к российским реалиям у конкурентов различается кардинально. Duster подготовлен к зиме и плохим дорогам за счет высокого клиренса, полного привода и опции предпускового подогревателя. Taos привлекает комфортом в городе, предлагая автоматическую парковку и современные мультимедийные возможности для ценителей инноваций.

Итоговый выбор зависит от условий эксплуатации: Duster идеален для тех, кому нужна надежность и проходимость вне асфальта, а Taos — оптимальный вариант для городских водителей, ставящих во главу угла комфорт, динамику и насыщенное электронное оснащение.