Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 06:49

Сравнение Renault Duster и TENET T4 в 2026 году: два взгляда на универсальный автомобиль

Надёжность или комфорт: Renault Duster против нового TENET T4 в битве за покупателя

Сравнение Renault Duster и TENET T4 раскрывает ключевые отличия между двумя популярными SUV. Анализируем технические детали, оснащение и особенности, чтобы понять, какой автомобиль актуальнее для российских дорог сегодня.

В 2026 году российский рынок внедорожников продолжает удивлять сочетанием старых фаворитов и новых игроков, и на фоне растущего интереса к кроссоверам сравнение Renault Duster и TENET T4 становится особенно актуальным. Оба автомобиля, колесящие по российским дорогам, представляют собой совершенно разные подходы к созданию универсального семейного автомобиля.

Renault Duster давно закрепился в сознании автолюбителей как надежный и выносливый внедорожник, чей двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 135 лошадиных сил работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье и в сложных климатических условиях. Благодаря клиренсу в 210 миллиметров и независимой задней подвеске этот автомобиль идеально подходит для тех, кто не ограничивается только асфальтом.

В то же время TENET T4 представляет собой свежий взгляд на городской внедорожник, где ставка сделана на комфорт, экономичность и современные технологии. Под его капотом расположен полуторалитровый мотор мощностью 147 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором, а передний привод и клиренс в 200 миллиметров намекают на преимущественно городскую направленность, тогда как светодиодная оптика и кожаный салон подчеркивают стремление к премиальности.

Габариты автомобилей также имеют свои особенности: длина кузова у TENET T4 чуть больше, а показатели ширины и высоты незначительно превосходят параметры Renault Duster, однако колесная база у французского внедорожника длиннее, что может положительно сказаться на устойчивости и комфорте при движении по трассе. Снаряженная масса у TENET T4 выше, несмотря на меньший объем двигателя, что объясняется более богатым оснащением и использованием современных материалов в отделке.

В плане расхода топлива китайский конкурент выигрывает, потребляя в смешанном цикле 7,3 литра на 100 километров против 7,8 литра у Renault Duster, причем на трассе эта разница становится еще заметнее, хотя максимальная скорость у французской модели выше и составляет 177 километров в час против 165 у соперника. Техническая начинка автомобилей различается не только по типу трансмиссии: если у Renault Duster установлена классическая механика, то у TENET T4 — вариатор, что напрямую влияет на динамику и ощущения от вождения.

Подвеска у Renault полностью независимая, что дает преимущество на неровных дорогах, тогда как у TENET задняя часть выполнена в виде полузависимой торсионной балки — вполне стандартное решение для современных кроссоверов. В оснащении салона TENET T4 заметно опережает конкурента, предлагая кожаную отделку, большой сенсорный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также современную аудиосистему, тогда как в салоне Renault Duster интерьер выполнен проще, но включает все необходимые опции для повседневного использования.

Уровень безопасности в обеих моделях находится на достойном уровне и включает подушки безопасности, системы ABS, EBD, BAS, помощь при спуске и старте на подъеме, а также контроль давления в шинах, при этом в TENET T4 опционально доступна система курсовой устойчивости и бесключевой доступ. Внешне автомобили различаются не только дизайном, но и типом оптики: у Renault Duster установлены галогенные фары, а у TENET T4 — светодиодные, при этом обе модели оснащены рейлингами и могут быть окрашены в металлик за дополнительную плату.

Таким образом, Renault Duster — это выбор для тех, кто ценит проверенную проходимость и надежность, тогда как TENET T4 подойдет покупателям, ищущим городской комфорт, современные опции и свежий дизайн, и окончательное решение между ними зависит исключительно от приоритетов будущего владельца

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), TENET T4
Упомянутые марки: Renault, TENET
