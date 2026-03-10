Прошло исследование: Почему Renault Duster до сих пор покупают в 2026 году, несмотря на минусы

10 марта 2026, 06:49
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.
В 2026 году Renault Duster продолжает удерживать позиции одного из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, и причина проста: сочетание доступной цены, надежности и уверенной проходимости делает его привлекательным для широкой аудитории. Однако за внешней простотой скрываются нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля.
Главным преимуществом Duster традиционно остается стоимость. Базовая версия нового кроссовера стартует примерно с 1 618 000 рублей, тогда как более оснащенные комплектации с моторами 1.6 или 2.0 литра и полным приводом достигают 2 200 000 рублей. На вторичном рынке ситуация не менее интересная: автомобили 2018–2022 годов в хорошем состоянии можно найти за сумму от одного до полутора миллионов рублей, что делает Duster одним из самых доступных вариантов, особенно для тех, кто ищет надежный автомобиль с пробегом.
Техническая часть автомобиля заслуживает отдельного внимания. Благодаря дорожному просвету в 205 миллиметров и наличию полноприводных версий, кроссовер позволяет уверенно чувствовать себя на проселках, заснеженных дорогах и легком бездорожье. Под капотом устанавливаются проверенные временем двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра, а также современный турбированный мотор 1.3, и все они известны своей долговечностью и простотой обслуживания. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,5 до 8,5 литра, что вполне приемлемо для ежедневной эксплуатации.
Вместе с тем, опыт владельцев выявляет и слабые места: среди хронических проблем числится коррозия на порогах, капоте и двери багажника, а электроника не всегда радует стабильностью — сбои мультимедийной системы, датчиков парковки и климат-контроля встречаются чаще, чем хотелось бы. Ходовая часть, несмотря на общую надежность, при активной езде по бездорожью требует повышенного внимания, так как быстрее всего изнашиваются амортизаторы и сайлентблоки. Автоматические коробки передач и вариаторы тоже нуждаются в регулярном обслуживании, иначе возможны серьезные финансовые потери.
С точки зрения расходов на обслуживание Renault Duster остается одним из самых выгодных кроссоверов: первое техническое обслуживание обойдется примерно в 8 тысяч рублей, второе — около 12 тысяч, третье — порядка 14 тысяч, а в среднем годовое обслуживание без учета топлива и страховки составляет около 65 тысяч рублей, что заметно ниже, чем у многих конкурентов в классе.
Таким образом, Renault Duster представляет собой рациональный выбор для тех, кто ценит надежность, проходимость и невысокую стоимость владения, и он отлично подходит для города и поездок на природу. Однако если для покупателя важны комфорт, современные материалы и технологии, стоит рассмотреть альтернативы, тогда как для практичных водителей, которым нужен рабочий инструмент, а не предмет роскоши, Duster по-прежнему остается одним из лучших предложений в своем сегменте.
Похожие материалы Рено, Дачия
-
09.03.2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 16:00
Renault Duster возвращается в Россию: старт продаж второго поколения от 2,09 млн рублей
На российский рынок вернулся Renault Duster второго поколения, теперь в статусе импортной модели. Минимальная цена - чуть выше 2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем сегменте. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему интерес к нему не угасает.Читать далее
-
19.02.2026, 18:58
Renault Duster и Volkswagen Taos: сравнение характеристик и адаптация для российских условий
Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.Читать далее
-
19.02.2026, 04:30
Renault Duster и Belgee X50: сравнение характеристик, оснащения и выбор для города
Два популярных кроссовера - Renault Duster 2.0 MT 4x4 и Belgee X50 1.5T AMT - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических решениях и комплектациях. Сравним их параметры, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских дорог и современных требований.Читать далее
-
18.02.2026, 19:18
Belgee X50 после 15 000 км: неожиданные минусы и плюсы после обмена с Renault Duster
Сравнение Belgee X50 и Renault Duster после 15 тысяч километров выявило неожиданные нюансы. Почему замена проверенного дизеля на новый кроссовер может обернуться разочарованием - подробности в материале.Читать далее
-
18.02.2026, 09:07
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: актуальные проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster является популярным кроссовером благодаря своим характеристикам и уровню надежности. Подробный обзор кроссовера — комплектации и цены, технические характеристики, расход топлива — в материале.Читать далее
-
18.02.2026, 06:57
XRAY Cross против Duster: зимний тест на проходимость и возможности электроники
Зима 2026 года стала настоящим испытанием для кроссоверов: Лада XRAY Cross с передним приводом и имитацией блокировки встретилась на снегу с полноприводным Renault Duster. Проверяем, кто справится лучше и почему это важно для водителей сегодня.Читать далее
-
18.02.2026, 05:17
Сравнение Nissan Terrano и Renault Duster: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Владельцы Nissan Terrano и Renault Duster делятся опытом эксплуатации, выделяя сильные и слабые стороны обеих моделей. Анализ отзывов помогает понять, на что стоит обратить внимание при выборе между этими популярными кроссоверами.Читать далее
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
