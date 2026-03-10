Прошло исследование: Почему Renault Duster до сих пор покупают в 2026 году, несмотря на минусы

Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания

Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.

В 2026 году Renault Duster продолжает удерживать позиции одного из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, и причина проста: сочетание доступной цены, надежности и уверенной проходимости делает его привлекательным для широкой аудитории. Однако за внешней простотой скрываются нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля.

Главным преимуществом Duster традиционно остается стоимость. Базовая версия нового кроссовера стартует примерно с 1 618 000 рублей, тогда как более оснащенные комплектации с моторами 1.6 или 2.0 литра и полным приводом достигают 2 200 000 рублей. На вторичном рынке ситуация не менее интересная: автомобили 2018–2022 годов в хорошем состоянии можно найти за сумму от одного до полутора миллионов рублей, что делает Duster одним из самых доступных вариантов, особенно для тех, кто ищет надежный автомобиль с пробегом.

Техническая часть автомобиля заслуживает отдельного внимания. Благодаря дорожному просвету в 205 миллиметров и наличию полноприводных версий, кроссовер позволяет уверенно чувствовать себя на проселках, заснеженных дорогах и легком бездорожье. Под капотом устанавливаются проверенные временем двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра, а также современный турбированный мотор 1.3, и все они известны своей долговечностью и простотой обслуживания. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,5 до 8,5 литра, что вполне приемлемо для ежедневной эксплуатации.

Вместе с тем, опыт владельцев выявляет и слабые места: среди хронических проблем числится коррозия на порогах, капоте и двери багажника, а электроника не всегда радует стабильностью — сбои мультимедийной системы, датчиков парковки и климат-контроля встречаются чаще, чем хотелось бы. Ходовая часть, несмотря на общую надежность, при активной езде по бездорожью требует повышенного внимания, так как быстрее всего изнашиваются амортизаторы и сайлентблоки. Автоматические коробки передач и вариаторы тоже нуждаются в регулярном обслуживании, иначе возможны серьезные финансовые потери.

С точки зрения расходов на обслуживание Renault Duster остается одним из самых выгодных кроссоверов: первое техническое обслуживание обойдется примерно в 8 тысяч рублей, второе — около 12 тысяч, третье — порядка 14 тысяч, а в среднем годовое обслуживание без учета топлива и страховки составляет около 65 тысяч рублей, что заметно ниже, чем у многих конкурентов в классе.

Таким образом, Renault Duster представляет собой рациональный выбор для тех, кто ценит надежность, проходимость и невысокую стоимость владения, и он отлично подходит для города и поездок на природу. Однако если для покупателя важны комфорт, современные материалы и технологии, стоит рассмотреть альтернативы, тогда как для практичных водителей, которым нужен рабочий инструмент, а не предмет роскоши, Duster по-прежнему остается одним из лучших предложений в своем сегменте.