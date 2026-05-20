Какой автомобиль выбрать для дачи, который не застрянет в грязи: сравниваем Renault Duster и Haval Jolion с их клиренсом, приводом и багажником

Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности

Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.

В последние годы российский рынок бюджетных кроссоверов заметно изменился: на смену привычным моделям пришли новые игроки, которые быстро завоевали популярность. Renault Duster второго поколения и Haval Jolion — два ярких представителя сегмента стоимостью до двух миллионов рублей, которые стабильно удерживают высокий спрос. Их выбор сводится к сочетанию возможностей, размеров и набора опций, что особенно важно в условиях роста цен и ограниченного предложения.

Haval Jolion, несмотря на китайское происхождение, сумел удивить не только оснащением, но и качеством сборки. В базовых и средних комплектациях встречаются такие опции, как радарный круиз-контроль, система контроля слепых зон, круговой обзор, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаный салон и даже автономный парковочный ассистент. Jolion оснащается турбированным мотором 1,5 литра (143–150 л.с.), предлагается с «механикой» или роботизированной коробкой, а также может быть как передне-, так и полноприводным. По габаритам он превосходит даже Volkswagen Tiguan, а по цене в начальных версиях оказывается гораздо дешевле.

Renault Duster II — продолжение хорошо знакомой модели, но с заметно улучшенным оснащением и доработанным интерьером. В топовых комплектациях имеются климат-контроль, система кругового обзора, LED-оптика и контроль слепых зон. Однако главное преимущество Duster — его внедорожные качества: клиренс 210 мм, выносливая муфта полного привода и проверенная надежность агрегатов. Для тех, кто часто выбирается за пределы города, это становится решающим фактором. Варианты с мотором 2,0 литра и «механикой» особенно востребованы среди любителей активного отдыха и жителей удалённых районов.

Интересно, что Haval активно инвестирует в локализацию производства: завод под Тулой уже стал одним из крупнейших в сегменте, а Jolion быстро догоняет по популярности более дорогие модели бренда. При этом Renault Duster опирается на развитую дилерскую сеть и доступность запчастей, что снижает риски при эксплуатации в отдалённых регионах. Как отмечают эксперты, выбор между этими моделями часто зависит от стиля жизни: для города и трасс Jolion выглядит предпочтительнее, а для бездорожья и сложных условий Duster остаётся вне конкуренции.

В 2026 году оба кроссовера остаются актуальными: Haval Jolion — для тех, кто ценит современные технологии и простор, Renault Duster II — для тех, кто ищет надёжность и проходимость. Оба варианта имеют свои сильные стороны, и окончательный выбор зависит от личных приоритетов и условий эксплуатации. Важно помнить, что наличие официального дилера в регионе и доступность сервисного обслуживания могут играть ключевую роль при покупке.

В условиях стремительного развития рынка стоит обратить внимание на локализацию зарубежных брендов. Это подтверждает: российский рынок становится все более самостоятельным, происходит конкуренция между брендами.